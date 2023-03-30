Мимо Луны
Вышло продолжение большого цикла от Сурена Цормудяна, который в традиционных "малых" формах (по факту, автор делает хорошие документальные фильмы) на сей раз живописует историю взаимоотношений человека и Луны. Как обычно очень подробно и дотошно, с множеством отступлений и интерлюдий.
Мимо Луны. Эпизод 1
Это первая серия большой истории о тернистом пути человека в космос.
Возникновение Луны и влияние на разум.
Развитие науки и "плечи гигантов".
Имело ли это смысл, или все мимо?..
А главное, что случилось с Джеймсом, после того как он сходил в кино?
Таймкоды:
06:14 Начнем издалека
21:56 Начнем издалека 2
22:43 Ну а потом появились люди
29:59 Свет знаний
35:43 Загадочный механизм
40:36 Комета
47:41 Новое время
58:22 Новое время 2
1:05:49 Либрация
1:08:31 Наследие
1:22:38 На фото не Сиро Исии. Ошибочка вышла.
1:22:52 Полеты
1:32:41 Циолковский
2:04:05 Фрау на Луне
2:24:15 Сцена после титров
Мимо Луны. Эпизод 2
Вторая серия (не последняя).
От практики первых ракет, до боевого применения и достижения суборбитальных и орбитальных высот.
И какое место во всем этом занимал фон Браун, на котором повествование в первом эпизоде закончилось.
Что увидел Роберт Годдард, осмотрев ракету А-4?
Почему Р-1 похожа на А-4.
Был Спутник таким "внезапным"?
Таймкоды:
00:40 Начало
05:03 Первые фото Луны
08:57 Гироскоп
11:21 Александр Шаргей и гравитационный маневр
15:37 Начало пути фон Брауна
17:11 Черльз Линдберг
20:59 Роберт Годдард
24:15 Ракеты и рейхсвер
32:51 Ракетная тема в СССР
38:55 Стратонавтика
43:24 Авиационная гонка
47:10 Агрегат 1 и 2
52:04 Вояж Линдберга и оценка авиастроения
56:49 Агрегат 3 и 5
1:02:08 Эхо событий в Испании. 1937-38 г.
1:18:28 Снова немое кино
1:26:38 Ракетные ускорители
1:31:55 Вторая мировая
1:33:07 Фау один
1:38:43 Агрегат 4
1:50:00 Операция Гидра
1:56:39 Миттельверк
2:04:42 Боевые ракеты
2:14:50 Валькирия и последствия
2:20:56 Генерал Каммлер и фон Браун
2:35:50 Кто победил, а кто выиграл
2:49:19 Что случилось с Каммлером?
2:53:18 Бэкфаер и НЛО
2:58:29 Докладная записка Сталину
3:11:03 Послевоенное ракетостроение
3:20:49 Откуда золотишко?
3:23:39 Dora Trial
3:29:25 Фон Браун и США
3:57:09 Фон Браун и ФБР
3:59:57 Р-1
4:06:48 Про кино
4:13:07 Человек который продал Луну
4:31:47 И тут Дисней
4:37:46 Международный геофизический год
4:41:41 Р-7
4:48:35 Внезапный Спутник
5:02:52 Хоррор
5:10:28 За Лайку
5:15:20 НАСА
5:16:55 Капутник
5:19:55 Снова про кино
5:22:51 Експлорер-1
5:27:49 Титры
5:33:14 Сцена после титров