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МИМО ЛУНЫ / Эпизод 1 / Начнем издалека

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Это первая серия большой истории о тернистом пути человека в космос. Возникновение Луны и влияние на разум. Развитие науки и "плечи гигантов". Имело ли это смысл, или все мимо?..
А главное, что случилось с Джеймсом, после того как он сходил в кино?
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Традиционное спасибо друзьям из https://skibandpar.ru

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Мультфильм "A Brief Disagreement" https://www.youtube.com/watch?v=9x7FG…
Либрация Луны https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/det…
Антикитерский механизм https://www.ucl.ac.uk/news/2021/mar/e…
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06:14 Начнем издалека
21:56 Начнем издалека 2
22:43 Ну а потом появились люди
29:59 Свет знаний
35:43 Загадочный механизм
40:36 Комета
47:41 Новое время
58:22 Новое время 2
1:05:49 Либрация
1:08:31 Наследие
1:22:52 Полеты
1:32:41 Циолковский
2:04:05 Фрау на Луне
2:24:15 Сцена после титров

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P0RwGg2b1xg
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