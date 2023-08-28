МИМО ЛУНЫ / эпизод 3 (часть 1) / Первопроходцы
Третий эпизод (часть 1. Эпизод поделен на 2 части).
Космические запуски стали обычным делом. От первых запусков, к первым людям в космосе. Проект "Горизонт", семилетний план, первые фотографии обратной стороны Луны и 1000 бутылок шампанского.
Казалось бы, при чем здесь плоскоземельцы?
00:00 Начало
01:23 "Параллакс"
04:38 Пари с маяком
08:00 Голубь "шахматист"
11:47 Возрождение плоскоземельцев
14:29 Джим Лоувелл и его фонарик
30:55 Нил Армстронг и тормозной гак
41:33 Айк Эйзенхауэр и космос
46:37 1-я космическая скорость
47:56 Ван Аллен и его пояс
51:00 Новые спутники
54:40 Эйзенхауэр в космосе
55:20 Ядерные взрывы в космосе
58:54 2-я космическая
1:00:16 "Мечта"
1:05:28 Программа "Корона"
1:07:09 Первый на Луне
1:08:12 Ллойд "Вы_все_вретИ!" Маллан
1:10:15 Хрущев и его стальной шар
1:11:25 Похищение "Лунника"
1:13:55 Пари на 1000 бутылок
1:15:52 Миссия выполнима
1:30:32 Первые отряды
1:41:17 Проект "Меркурий"
1:47:36 U-2
1:50:56 Странная находка
1:52:00 Байки из космоса
2:06:58 Подготовка к следующему шагу
2:09:50 Фон Браун в фаворе
2:28:43 Предвыборная гонка
2:23:00 Собаки в космосе
2:34:40 Р-16
2:36:56 Чудо новогоднее
2:39:00 Чертова секретность
2:41:19 Гонка продолжается
2:49:15 Речь Кеннеди
2:50:29 "Горизонт"
2:54:45 Еще одна странная находка
3:01:53 Валентин Бондаренко
3:04:02 Последняя репетиция
3:07:21 Кто полетит?
3:10:02 Юра