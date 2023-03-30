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Банковский Кризис ОБНУЛЯЕТ Нефтедобычу в США | Геоэнергетика Инфо

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Банковский Кризис ОБНУЛЯЕТ Нефтедобычу в США. Геоэнергетика Инфо
Банковский кризис в США привел к падению цен на нефть. В США закрылось несколько банков. ФРС США предоставит займы центробанкам западных стран. Банковский кризис по оценкам западных экспертов приведет к рецессии и снижению цен на энергоресурсы. К концу нынешнего года добыча нефти и газового конденсата в США может упасть на 2,1–3,3 млн баррелей по сравнению с показателями марта. Об этом говорится в последних прогнозах Управления энергетической информации США , Международного энергетического агентства и Vygon Consulting.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LUX3NjzH3Tc
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