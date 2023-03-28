Протесты во Франции: угроза для Энергетики Европы | Геоэнергетика Инфо
Протесты во Франции: угроза для Энергетики Европы. Геоэнергетика Инфо
Свыше 100 000 человек высыпали на улицы по всей Франции с требованием повысить заработную плату и обуздать рост счетов за электроэнергию и инфляцию вообще. Беспорядки — предвестник политических потрясений, с которыми столкнутся президент Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры. При этом боевым действиям на Украине не видно конца и края. Более 15% автозаправок на территории Франции испытывают проблемы с поставками или запасами топлива из-за забастовок на НПЗ, вызванных пенсионной реформой.
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