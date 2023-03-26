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Павел Леонов о событиях, предшествовавших началу “Холодной войны”

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Почему “Холодная война” фактически началась после начала Корейской войны? За сколько дней без ядерного оружия Советский союз мог захватить Европу? Насколько глубоким был раскол между Британией и США по поставкам реактивных двигателей для СССР?
Продолжаем изучать обстановку начала “Холодной войны” в Европе, США и СССР.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MtTq7cyan_c
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