О чём запрещено говорить в русских СМИ. Жданов Владимир Георгиевич
Чем здоровее и духовно, и физически люди в государстве, тем оно сильнее и богаче.
Многие годы Владимир Георгиевич ведёт деятельность по оздоровлению российского общества на предмет избавления его от употребления алкоголя, табака и восстановления зрения (о курсах ниже). И если бы государство, в котором мы живём, было заинтересовано в этом вопросе, и всячески помогало таким людям, как Владимир Георгиевич Жданов, то мы жили бы в совершенно другом мире, где человек ценил не только свою жизнь, но всё что его окружает…
Жданов Владимир Георгиевич – Российский общественный деятель, председатель «Союза борьбы за народную трезвость», популяризатор методов избавления и немедицинского восстановления зрения. Один из авторов проекта «Общее дело».
Курс «Верни себе зрение» профессора Жданова Владимира Георгиевича:
Очный курс в Москве 17-22 апреля 2023 года:
В программе курса презентация, базовые упражнения, индивидуальные консультации.
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#трезвость #ВредАлкоголя #ВосстановлениеЗрения #БезНаркотиков #ОбщееДело #ЖдановВладимирГеоргиевич
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