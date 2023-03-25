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О чём запрещено говорить в русских СМИ. Жданов Владимир Георгиевич

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Чем здоровее и духовно, и физически люди в государстве, тем оно сильнее и богаче.
Многие годы Владимир Георгиевич ведёт деятельность по оздоровлению российского общества на предмет избавления его от употребления алкоголя, табака и восстановления зрения (о курсах ниже). И если бы государство, в котором мы живём, было заинтересовано в этом вопросе, и всячески помогало таким людям, как Владимир Георгиевич Жданов, то мы жили бы в совершенно другом мире, где человек ценил не только свою жизнь, но всё что его окружает…

Жданов Владимир Георгиевич – Российский общественный деятель, председатель «Союза борьбы за народную трезвость», популяризатор методов избавления и немедицинского восстановления зрения. Один из авторов проекта «Общее дело».

Курс «Верни себе зрение» профессора Жданова Владимира Георгиевича:
Очный курс в Москве 17-22 апреля 2023 года:
В программе курса презентация, базовые упражнения, индивидуальные консультации.
Тел. +7 915-388-60-40
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#трезвость #ВредАлкоголя #ВосстановлениеЗрения #БезНаркотиков #ОбщееДело #ЖдановВладимирГеоргиевич
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WjxfnOkS4xM
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