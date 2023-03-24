Польша готовит Украину к “Газовой Революции” | Геоэнергетика Инфо
Польша соблазняет Украину революцией в газовой энергетике. Геоэнергетика Инфо
Варшава получила приглашение Киева вместе искать и добывать газ на Украине, сообщил глава польского правительства Моравецкий. Премьер не только ответил согласием, но и посулил в будущем – «после победы» – «революцию» в совместной энергетике. Для этого на Украине потребуется найти новые месторождения газа. Каковы шансы польско-украинского успеха? «После победы Украины» перед нашим регионом откроются огромные перспективы, заявил в среду польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая в Варшаве на совместной конференции. «Одна из сфер, где мы можем вместе совершить революцию, – энергетика. Мы сможем вернуться к общим поисковым работам», – выразил надежду Моравецкий.
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