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Планирующие авиабомбы в Сумской области

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В ходе ночных ударов в Сумской области ВКС РФ применяли планирующие авиабомбы идентичные американским JDAM.
Конструкция по сути представляет из себя обычную авиабомбу, к которой крепится модуль с крыльями, который позволяет запускать авиабомбы за пределами зоны действия ПВО противника. В этом сегменте у нас было существенное отставание от США, но судя по всему, за это направление взялись всерьез. За последние сутки в Сумской области такими бомбами было поражено несколько целей.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8248108.html
Метки: авиация, вкс рф, война на украине, Россия, Украина
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