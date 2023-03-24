Планирующие авиабомбы в Сумской области
В ходе ночных ударов в Сумской области ВКС РФ применяли планирующие авиабомбы идентичные американским JDAM.
Конструкция по сути представляет из себя обычную авиабомбу, к которой крепится модуль с крыльями, который позволяет запускать авиабомбы за пределами зоны действия ПВО противника. В этом сегменте у нас было существенное отставание от США, но судя по всему, за это направление взялись всерьез. За последние сутки в Сумской области такими бомбами было поражено несколько целей.