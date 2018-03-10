На что способна новая российская авиабомба “Дрель”

Разработанная НПО "Базальт" планирующая авиабомба "Дрель" будет принята на вооружение в 2018 году, сообщил РИА Новости глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин. Государственные испытания боеприпаса вошли в завершающую стадию, после их успешного завершения ожидается заключение контракта на серийное производство.

Вдали от ПВО

Первой планирующей авиабомбой - и одновременно прародительницей противокорабельных крылатых ракет, - была немецкая Henschel Hs 293. Она применялась в годы Второй Мировой войны, утопила в Средиземном море более десятка британских и американских кораблей и повредила еще столько же. Самым заметным стало уничтожение британского транспорта Rosha, на котором погибло 1138 американских солдат. Бомба представляла собой мини-самолет с жидкостным реактивным двигателем и управлением по радио, она могла улететь от точки сброса на 14 километров.

После войны работы над планирующими боеприпасами носили характер экспериментов до появления в 90-х годах спутниковой системы геопозиционирования GPS, позволившей существенно увеличить точность этого оружия. Сейчас на вооружении ВВС США имеются несколько типов планирующих авиабомб: например, GBU-39 с дальностью полета 110 километров или AGM-154, выпускающаяся в полудюжине модификаций для различных задач. Сверхдальняя AGM-154 JSOW-ER с реактивным двигателем способна пролететь аж 560 км. Причиной популярности планирующих авиабомб стали их очевидные преимущества перед классическими свободнопадающими бомбами и авиационными ракетами.

- Вне зоны действия ПВО противника самолеты могут поражать наземные или морские цели ракетами класса "воздух-поверхность", но их мощность не всегда достаточна для нанесения желаемого ущерба. Обычные бомбы сбрасываются по баллистической траектории и, чтобы не попасть под зенитный огонь, самолет должен находиться на большой высоте, что отрицательно сказывается на точности. Планирующие боеприпасы решают эту проблему, точно и эффективно поражая цель без захода в зону действия ПВО, - рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Разборчивая "Дрель"

Радиус действия российской "Дрели" втрое ниже, чем у ближайшего американского аналога, противотанковой AGM-154B. Но отечественный боеприпас обладает и рядом существенных преимуществ. "Дрель" снаряжена 15 самоприцеливающимися боевыми элементами. На конечном участке траектории они отделяются от бомбы и спускаются на парашютах, наводясь при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. Основная их цель - танки, их элементы "Дрели" поражают в наименее защищенную верхнюю проекцию.

Шесть боевых блоков AGM действют по схожему принципу, но снабжены лишь тепловыми датчиками и, следовательно, не способны находить холодные цели - к примеру, те же танки с выключенными двиггателями. К тому же "Дрель" снабжена системой распознавания "свой-чужой" и может применяться в контактном танковом бою, безошибочно выбирая в свалке технику противника. Одна авиабомба способна уничтожить до шести танков, сообщили в НПО "Базальт". По мнению специалистов, в ближайшее время на вооружение российской армии поступят и другие варианты планирующих авиабомб, предназначенные для работы по другим типам целей.

- Главное достоинство этого вида боеприпасов - дешевизна в сочетании с приемлемой точностью и дальностью полета. Нет смысла применять ракету стоимостью 500 тысяч долларов по джипу террористов. К тому же приемлемая цена позволяет применять такие бомбы массово - считает военный эксперт Михаил Ходаренок.

Разработка "Дрели" затянулась на 20 с лишним лет. Есть мнение, что это связано с запуском отечественной навигационной системы ГЛОНАСС, по сигналам которой ориентируется бомба. В серьезной войне спутниковая навигация будет подавлена системами РЭБ, поэтому сферой применения "Дрели", скорее всего, останутся локальные конфликты и контртеррористические операции. Кстати, сам боеприпас к средствам радиоэлектронной борьбы нечувствителен и незаметен для радаров. Сбить его крайне сложно.