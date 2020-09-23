«АРМИЯ-2015» проводилась с 16 по 19 июня. В то же самое время – с 15 по 21 июня – проходил и Международный аэрокосмический салон в Ле Бурже. В том году против РФ уже действовали санкции. А у нас в области авиации и космонавтики с зарубежными партнерами существовало немало взаимовыгодных договоренностей. Рушить их было крайне невыгодно ни нам, ни зарубежным партнерам. И салон в Ле Бурже выступал идеальной переговорной площадкой, на которой можно было выяснить дальнейшие перспективы сотрудничества.

Российская делегация, прибывшая для участия в Paris Air Show 2015, была очень представительной. Но смогла она там отработать только в день открытия. Чуть ли не в приказном порядке практически все первые лица отечественного авиапрома и космической отрасли вынужденно вернулись в Москву для чисто ритуального присутствия в парке «Патриот» на форуме «АРМИЯ-2015».

Потом начались мало кому понятные нападки на Московский авиационно-космический салон (МАКС), исторически проводившийся в подмосковном Жуковском. Дело дошло до того, что 18 июля 2017 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, будто МАКС-2017, вероятно, станет последним в Жуковском, а салон 2019 года пройдет уже в Кубинке. И это невзирая на то, что на аэродроме в Жуковском создали неплохую выставочную инфраструктуру да и иностранные участники МАКСа привыкли к той площадке, где он проводился.

В Министерстве обороны, как им казалось, все просчитали и были уверены в своем огромном административном ресурсе. Одного не учли – общественного мнения. Неприятие им перевода МАКСа из Жуковского в Кубинку оказалось столь мощным, что в конфликт вынужденно вмешался Владимир Путин. Авиасалон остался на прежнем месте. И проводится он, как принято во всем мире, не каждое лето, а по нечетным годам.

Чего Шойгу так и не увидел

Тем не менее надо отдать должное напористости и организаторским способностям Сергея Шойгу. Форум «АРМИЯ» состоялся и стал действительно международным. Конечно, по количеству иностранных участников ему далеко до тех военно-технических выставок, которые проводятся в Объединенных Арабских Эмиратах или Франции. Но прогресс в этом направлении был заметен.

Например, уже в «АРМИИ-2017» приняли участие представители 114 иностранных государств, его посетили 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 – высокого уровня. Общее число делегатов от иностранных военных ведомств превысило 300 человек. Семь стран были представлены национальными выставочными экспозициями (Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР).

В «АРМИИ-2018» количество иностранных участников осталось прежним. Более того, Китай прислал пилотажную группу ВВС Народно-освободительной армии Китая «Первое августа», которая наряду с российскими пилотажными группами участвовала в воздушных шоу над аэродромом Кубинка.

«АРМИЯ-2019» вышла еще более представительной. А вот «АРМИЯ-2020» едва не сорвалась из-за вирусной пандемии, естественно. И можно назвать чудом, что форум прошел. Еще удивительнее то, что на нем открыто демонстрировалось немало новинок, о многих из них уже рассказано или будет рассказано.

Министр обороны Сергей Шойгу решил детально ознакомиться с экспозицией в первый публичный день – пятницу, 28 августа. Кстати, обычно в дни, когда такие выставки открывают для массового посещения, на них не протолкнуться. В этом году публики было мало, поэтому министр мог спокойно осмотреть все, что ему показали. Интересно было бы узнать, кто ему составлял маршрут осмотра, а также чем руководствовались при выборе того, на что министр просто обязан был обратить внимание.

Среди новинок имелись настоящие премьеры, причем очень перспективные. Но Шойгу почему-то прошел мимо них.

Зато он оценил беспилотник «Сапсан-Конвой», который позиционировался как обнаружитель и уничтожитель вражеских боевых дронов. Истреблять летающих «трутней» он должен, как сообщалось, путем обнаружения и радиоподавления каналов глобальной навигационной спутниковой системы. А если БЛА примитивный и никакой глобальной навигацией не пользуется? Получается, что против самых массово используемых в Сирии беспилотников, собираемых террористами чуть ли не на коленке, «Сапсан-Конвой» бесполезен.

Тем не менее министр обороны, как сообщила его пресс-служба, заявил: «У нас есть необходимость в развитии таких средств. Если он готов к испытаниям, давайте его опробуем на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». И если он себя положительно зарекомендует, отправим его в Сирию».

Между тем настоящей сенсацией, если говорить о беспилотниках, стала экспозиция фирмы «Кронштадт», о которой уже сообщала газета «ВПК». Удивительно и не поддается объяснению то, что практически во всем мире разрабатывают и выпускают ударные беспилотные летательные аппараты. Но только не в России.

Как оказалось, что подтвердила экспозиция «Кронштадта», сегодня в качестве ударного может применяться только один отечественный беспилотник – прошедший полный цикл госиспытаний «Орион». По своим характеристикам он один из лучших в мире. Оснащен современными навигационными и оптико-электронными системами, имеет три точки подвески авиационных средств поражения – две под консолями крыла и одна под фюзеляжем. Максимальная масса сбрасываемого груза – 200 килограммов.

На открытой площадке была выставлена целая серия авиационных средств поражения, созданных специально для применения с «Ориона». В частности, корректируемая планирующая авиабомба КАБ-100 с массой взрывчатого вещества 100 килограммов. Также интересны корректируемые авиабомбы КАБ-50Л и КАБ-20С.

Показательно, что почти все боеприпасы для ударных дронов созданы специалистами самого «Кронштадта». Очевидно, им надоело ждать, когда военное ведомство станет заказывать вооружение для беспилотников у тех, кто их делает, и создали небольшие, но умные бомбы своими руками.

Удивительно смотрелся концепт-проект ударного беспилотного летательного аппарата «Гром». Его максимальная взлетная масса – семь тонн. Боевая нагрузка – две тонны. Скорость – до тысячи километров в час. Максимальная высота полета – двенадцать тысяч метров. Радиус боевого применения – 700 километров. Внешне он смотрится гораздо интереснее «Охотника», который создают, создают, да так создать и не могут.

«Гром» должен обеспечивать применение авиационных средств поражения с лазерным, спутниковым и телевизионным наведением. У него четыре точки подвески – две под консолями крыла и две внутри фюзеляжа. «Гром» может нести корректируемые авиабомбы массой 500, 250, 100 килограммов, а также совсем для него легкие КАБ-50С и КАБ-20Л, зато в большом количестве.

Другая новинка – многофункциональный «Гелиос-РЛД». РЛД – радиолокационный дозор. О нем стоит сказать особо, как вообще об авиасистемах дальнего радиолокационного наблюдения.

Самолетов типа дальнего РЛД (AWACS на английском) у нас крайне мало. К тому же они очень дороги в производстве и эксплуатации. Другое дело – АВАКСы на базе беспилотников. Мало кто знает, но еще в прошлом веке в ОКБ им. А. С. Яковлева велись работы по созданию БЛА, несущих радары дальнего обнаружения, и их практически создали. Все рухнуло в 90-е.

Казалось бы, Министерству обороны давно надо было обратить внимание на создание беспилотных летательных аппаратов, оснащенных системами ДРЛО. Они дешевле пилотируемых, но способны выполнять все их функции. Странно напоминать военным, что только дроны с радарами дальнего обзора способны взять под полный радиолокационный контроль небо Сирии да и всего Ближнего Востока.

Показанный «Гелиос-РЛД» несет под фюзеляжем современную радиолокационную систему. Радиус его применения – три тысячи километров. В принципе этот аппарат готов к сборке и началу испытаний. К тому же он способен стать боевым. Замена радара на специальную подвеску, к которой крепятся средства авиационного поражения, осуществляется очень быстро.

Однако насколько удалось выяснить, представителей военного ведомства эта инициативная разработка «Кронштадта» почему-то не впечатлила. Министр обороны, заметив и отметив «Сапсан-Конвой», не уделил никакого внимания ни «Ориону» с бомбами, ни «Гелиосу-РЛД» с радаром дальнего обнаружения. Впору задать вопрос в лоб: будут у военного ведомства заказы на дроны ДРЛО или нет? Если нет, то почему?

Плавающего «ДРОЗДа» тоже не заметили

Настоящей сенсацией «АРМИИ-2020» стала мировая премьера амфибии нового поколения – «ДРОЗД». На одной этой машине можно было бы сделать самую лучшую рекламу форуму. Не сделали, и Шойгу проехал своей кавалькадой электромобилей мимо русского плавающего чуда.

Название амфибии взято не с потолка. Это аббревиатура функционально-конструктивных особенностей машины – дозорно-разведывательный однокорпусной земноводно-двухсредный. В мире ничего даже близко стоящего нет. Представлял «ДРОЗД» Сергей Терешенков – инженер из Санкт-Петербурга. Об этом человеке стоит сказать особо.

Родился он в 1971 году в семье военного. Отец был офицером-автомобилистом, уволился в звании полковника, кандидата технических наук. За время учебы Сергей сменил девять школ с географией от ГДР до Дальнего Востока. С детства любил мастерить своими руками всякие модельки, самолетики. Журналы «Юный техник» и «Техника – молодежи» были любимыми. И рос он настоящим самоделкиным.

В 1989 году поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, но на кафедру «Автомобили и автомобильное хозяйство». Правда, на вечерний факультет. Поэтому ушел в армию, служил в авторембате. После пошел работать на Кировский завод автоэлектриком. В лихие девяностые, когда зарплаты ни на что не хватало, решил создать свой бизнес.

Уговорил отца продать его старенький «Жигуль», занял у друзей и стал проектировать трубогибочное оборудование. Странным образом Сергея Терешенкова миновали бандитские наезды и он не стал олигархом в уничижительном понимании этого слова. Хотя и создал весьма успешную «Балтийскую машиностроительную компанию».

Сегодня производство, созданное Терешенковым с нуля, выпускает одни из лучших в мире трубогибочных станков. Кстати, практически все промышленные предприятия, участвовавшие в форуме «АРМИЯ-2020», имеют в своем производственном цикле станки, спроектированные и выпускаемые Терешенковым. Они дешевле китайских, а по качеству лучше немецких, которые признаны во всем мире, но стоят очень дорого.

Когда Сергей реально разбогател, пришел в яхт-клуб и просто заболел морем. Совершая походы по морям, по волнам, вдруг осознал, что может сделать такой автомобиль, который способен мчаться почти с одинаковой скоростью и по земле, и по воде.

В 2014 году Терешенков разработал концепт-проект амфибии нового поколения, обошел с ним все, как ему казалось, заинтересованные структуры и ведомства. Везде его идею оценили высоко, но в финансировании проекта категорически отказывали. Ему говорили: сделай сам, покажи готовый продукт, вот тогда мы и решим – нужен он нам или нет. Вот он и сделал амфибию сам, решив при этом, казалось бы, нерешаемые задачи.

Его «ДРОЗД» уникален во всем. С одной стороны, перед нами предстает глиссирующий катер с характерной лодочной формой корпуса и мощным дизелем. По воде он мчится со скоростью 70 километров в час. С другой – это и весьма комфортабельный автомобиль, способный идти по шоссе со скоростью 100 километров в час. Грузоподъемность – 1,5 тонны. Есть восемь пассажирских посадочных мест.

Для достижения скоростных характеристик был нужен мощный, но в то же время легкий дизельный мотор. Такой двигатель он нашел. Но катерный дизель требует постоянного охлаждения. На воде проблема решается легко с помощью забортной воды. А на суше? Терешенков придумал и собрал уникальную систему охлаждения, подобных которой нет ни на одном транспортном средстве в мире. Она не дает возможности перегреться двигателю ни при каких условиях.

На всех амфибиях моторы размещают или в задней части корпуса, или в передней. А для того чтобы добиться эффекта глиссирования и высокой скорости на воде, двигатель требовалось расположить на днище за передним мостом. Это дает возможность при спуске на воду убирать передние колеса в корпус и нестись со скоростью 70 километров в час. Конечно, такое расположение силовой установки добавило много конструкторских проблем, в том числе с перегревом – мотор-то работал в герметически замкнутом пространстве.

Но эти и другие сложнейшие задачи оказались решены.

Какова сфера применения амфибии «ДРОЗД»? Она безгранична. Для любителей экстремального туризма и рыбалки он идеальное и комфортное транспортное средство. Для МЧС – высокомобильная, скоростная и достаточно вместительная амфибия, позволяющая оказывать быструю помощь в самых экстремальных ситуациях. Для силовых структур за себя говорит название – дозор и разведка. Преимущество в сравнении с привычными амфибиями – скорость.

На форуме «АРМИЯ-2020» амфибия, созданная Сергеем Терешенковым на собственные деньги, оказалась в центре внимания как специалистов, так и простых посетителей. Но дальнейшая судьба уникальной разработки, как выяснилось, может оказаться совсем не радужной.

Представители МЧС заявили, что им такие машины не нужны. Другие силовые ведомства как бы заинтересовались. Но… Прямо и вполне естественно заявили: для принятия решения о заказе «ДРОЗДов» необходимы ресурсные и прочностные испытания. То есть теперь создатель амфибии должен за свой счет построить еще не менее десятка машин и предоставить их специалистам для всестороннего тестирования. На это денег у Терешенкова, увы, нет. Что же делать?

В принципе в рамках модной ныне диверсификации проект «ДРОЗД» для дальнейшей реализации мог бы взять на себя один из наших автомобильных заводов – ГАЗ, УРАЛ, УАЗ или КаМАЗ. Или концерн «Калашников» – там в руководстве сидят люди креативные. Сам предприниматель вроде бы не против такой перспективы. Но никто с вразумительным предложением к создателю «ДРОЗДа» на «АРМИИ-2020» не обратился. Между тем пока аналогов в мире нет, РФ могла бы захватить внушительный сегмент на мировом рынке гражданских амфибий.

Сергей Терешенков хоть и патриот, но в то же время и бизнесмен. В свою амфибию он вложил собственные капиталы. И если ему поступит взаимовыгодное предложение из-за границы, вряд ли он откажется.

В СМИ этого человека уже сравнили с Илоном Маском. Но если Маска активно поддерживает государство – США, то отечественный Илон, похоже, обречен на судьбу лесковского Левши.

Оно и понятно: создал он машину не на казенные деньги, без раздувания затрат, без распилов и откатов. Кому он тогда нужен? Ведь в РФ главное занятие начальства – расхищать бюджетные деньги в самых разнообразных формах. А тут – честный энтузиаст. К чему он нашим генералам и чиновникам?

В общем, форум «АРМИЯ» нужно превращать из показухи и пропаганды в реально работающую выставку. Проводить ее не чаще, чем раз в два года. И сделать так, чтобы высокопоставленные военные и чиновники, не замечающие на таких экспозициях прорывных новаций, потом о сем горько жалели. Как такого добиться? Это отдельная тема.