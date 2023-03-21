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Умирали за будущее? // Письма

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ike4GCQSrlU
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 28948 24538
    марина 57 мин. назад

      давно не было необольшевиков -ато ведь и обгонят их всякие монархисты и патриоты ..останутся не у дел..а время то горячее -не ухватишь сейчас -останешься голым

    • 1306 1022
      Valeriy Bondarik 45 мин. назад

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        …неПРАВИЛЬНОе…

        _В-То-Время ЗА Будущее,Да – Умирали!
        Верили,что Оно Будет – и о Нём Мечтали…
        Победили фашизм,Потому-что Верили и Родину ЗАЩИЩАЛИ!
        * Идеи ЗАЩИТНИКов Родины – Героев СОЗДАВАЛИ!
        * Комиссары ЗА Родину В-БОЙ – Роты ПОДНИМАЛИ…
        …И – Побеждая врагов – Геройски Погибали…
        (НЕ о такой,НЫНЕшней рф-ii – Люди ТОГДА Мечтали…)

        _Нашу Родину = СССР – КПССники и АНДРОПОВцы РАЗРУШИЛИ!
        ОНИ,этим ПРЕСТУПЛЕНИЕМ – Миллионы УНИЧТОЖИЛИ…
        Поколения ПОСЛЕ 90-х – “ЭТОГО” НЕ осознали…
        ЭТИ поколения В – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ превратили…
        * Священное Понятие РОДИНА – “у-нИХ” ИЗ сознаний “стёрли”…
        * НЫНЕшние ПОЛИТ-”избранники” – преступление СОВЕРШИЛИ,
        * В-ТОМ-ПЛАНЕ,что Великую Русь – НА – религию “ПОДСАДИЛИ”…

        _Идею РОДИНЫ,полит-ПРАВЯЩИЕ – оБЕСдушили…и ИЗВРАТИЛИ…
        Тем,что ОБМАНЫВАЛИ и – МНОГОПЯТИЛЕТОК – Русь ГРАБИЛИ!
        Потребителями и АМОРАЛьщиной – страну ЗАПОЛНИЛИ(“воспитали”)…
        властью ЧУЖ`ИХ(“едроССнёй”)- Россию О К К У П И Р О В А Л И…
        * КПССовцев и АНДРОПОВСК’их…на “едроССовцев” ЗАМЕНИЛИ…
        * ПОСРЕДСТВОМ власти ЧУЖ`ИХ…Русь ЧУЖ’ИМИ заПОЛОНили…
        …ЗА-Что в Великую Отечественную – Миллионы ПОГИБЛИ… :-(

        ___ДА,За Будущее УМИРАЛИ!
        С Чего Начинается Родина – Понимали!
        ЧТО Такое Молодая Гвардия – Люди В СССР Знали!
        * Советский Союз Был Тогда – ЕДИНОЙ страной!
        * Москва Была Столицею – УВАЖАЕМОЙ…
        (КАК именуют НЫНЕ – просто ОТСТОЙ…)
        …Идеология Русской Руси – Для России НУЖНА!
        Только С Возрождением Русской Идеологии – Возродится СТРАНА!!!
        -> Власть В России – Должна Быть Русским В О З В Р А Щ Е Н А!!!!!
        _ _ _ _ _

        Ничего ни к кому личного.Благодарю.
        =====
        С уважением – Валерий Бондарик.
        г. Эдмонтон. Канада. 21-3-23.

      • 28948 24538
        марина 17 мин. назад

          “БОНДАРИКУ”…как вас не хватает на родине в Белоруссии..Возвращайтесь ,здесь много пустых хатынок -будете молодежь учить правильно родину и землю общую,которую отстояли отцы ,любить..Ато ведь некому ,суверенами все хотят быть и торговать удобным местом на карте..А что вам там не спится что ли ?-что вы несете бред для сегодняшней реальности..Что было не вернешь ,а реальность вы не понимаете…

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