Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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давно не было необольшевиков -ато ведь и обгонят их всякие монархисты и патриоты ..останутся не у дел..а время то горячее -не ухватишь сейчас -останешься голым
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…неПРАВИЛЬНОе…
_В-То-Время ЗА Будущее,Да – Умирали!
Верили,что Оно Будет – и о Нём Мечтали…
Победили фашизм,Потому-что Верили и Родину ЗАЩИЩАЛИ!
* Идеи ЗАЩИТНИКов Родины – Героев СОЗДАВАЛИ!
* Комиссары ЗА Родину В-БОЙ – Роты ПОДНИМАЛИ…
…И – Побеждая врагов – Геройски Погибали…
(НЕ о такой,НЫНЕшней рф-ii – Люди ТОГДА Мечтали…)
_Нашу Родину = СССР – КПССники и АНДРОПОВцы РАЗРУШИЛИ!
ОНИ,этим ПРЕСТУПЛЕНИЕМ – Миллионы УНИЧТОЖИЛИ…
Поколения ПОСЛЕ 90-х – “ЭТОГО” НЕ осознали…
ЭТИ поколения В – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ превратили…
* Священное Понятие РОДИНА – “у-нИХ” ИЗ сознаний “стёрли”…
* НЫНЕшние ПОЛИТ-”избранники” – преступление СОВЕРШИЛИ,
* В-ТОМ-ПЛАНЕ,что Великую Русь – НА – религию “ПОДСАДИЛИ”…
_Идею РОДИНЫ,полит-ПРАВЯЩИЕ – оБЕСдушили…и ИЗВРАТИЛИ…
Тем,что ОБМАНЫВАЛИ и – МНОГОПЯТИЛЕТОК – Русь ГРАБИЛИ!
Потребителями и АМОРАЛьщиной – страну ЗАПОЛНИЛИ(“воспитали”)…
властью ЧУЖ`ИХ(“едроССнёй”)- Россию О К К У П И Р О В А Л И…
* КПССовцев и АНДРОПОВСК’их…на “едроССовцев” ЗАМЕНИЛИ…
* ПОСРЕДСТВОМ власти ЧУЖ`ИХ…Русь ЧУЖ’ИМИ заПОЛОНили…
…ЗА-Что в Великую Отечественную – Миллионы ПОГИБЛИ… :-(
___ДА,За Будущее УМИРАЛИ!
С Чего Начинается Родина – Понимали!
ЧТО Такое Молодая Гвардия – Люди В СССР Знали!
* Советский Союз Был Тогда – ЕДИНОЙ страной!
* Москва Была Столицею – УВАЖАЕМОЙ…
(КАК именуют НЫНЕ – просто ОТСТОЙ…)
…Идеология Русской Руси – Для России НУЖНА!
Только С Возрождением Русской Идеологии – Возродится СТРАНА!!!
-> Власть В России – Должна Быть Русским В О З В Р А Щ Е Н А!!!!!
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 21-3-23.
“БОНДАРИКУ”…как вас не хватает на родине в Белоруссии..Возвращайтесь ,здесь много пустых хатынок -будете молодежь учить правильно родину и землю общую,которую отстояли отцы ,любить..Ато ведь некому ,суверенами все хотят быть и торговать удобным местом на карте..А что вам там не спится что ли ?-что вы несете бред для сегодняшней реальности..Что было не вернешь ,а реальность вы не понимаете…