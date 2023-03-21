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Путин ведёт в России политическую спецоперацию. Константин Сивков

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На каком направлении наиболее вероятна эскалация? В каком состоянии находится сейчас ВПК Украины? Доктор военных наук Константин Сивков с подробностями о ходе спецоперации. Ведущий – Дионис Каптарь.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gEu2EZHYIbw
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