Об угрозе контрударов ВСУ под Артемовском
Письмо Пригожина Шойгу о контроле 70% Артемовска и угрозе контрударов ВСУ с целью снять оперативное окружение города.
PS. Ситуация с похоронами бойцов в Горячем Ключе была разрешена. Губернатор края заверил, что никаких препятствий для похорон бойцов "Вагнера" в регионе чиниться более не будет.
Пригожин игрок,и всегда работает не просто так…Создает мнение и дезориентирует разные кланы..А то ,что они разные уже видно и дураку..Губернатор Кубани не разрешает хоронить погибших из вагнера у себя???Руководитель Питера тоже оппортунист и силен хохлодиаспорой и творит чудеса..Китай приехал не просто так ..В такой ситуации, возможно, Дракон и хотел бы еще какое-то время подождать, – но уже не получается, ему приходится вступать в игру, и он вступает. И уже совершенно неважно, позвонит он через пару дней киевской гниде или не позвонит. На мой взгляд, позвонит, но лишь для того, чтобы услышать отказ,
после чего с полным правом сможет сказать, что сделал для мира все, что мог, а теперь руки развязаны. А что Китай вступает в игру с позиции сильного, что многих обижает, – так всем, кто нынче затягивает песнь на тему “ах-вах, прогнулись под китайцев”, рекомендую схлопнуть варежки, – по той причине,
одним из важнейших событий высочайшего визита полагаю общение г-на Шойгу с китайскими коллегами, которые с ним особыми отношениями не связаны, обладают всей полнотой информации, а также ушами, на которые лапшу не повесишь. Им нужны конкретные результаты, и давайте перейдем к конкретике…
О неизбежно предстоящем наступлении американских укросипаев я писал не раз, и что оно неизбежно, ни для кого не секрет. Никакое перемирие не устраивает Штаты, Штаты приказали об этом даже не думать, и дело даже не в “украине”. Дело в высокой политике. От успеха этого наступления, по сути, зависит судьба
нынешней администрации США и аффилированных с ней евромарионеток, – а потому сипаев готовили к наступлению очень серьезно. Привезли массу отменной техники, жертвуя тысячами голов мяса, сберегли обученные части, разработали оперативные планы, – и практически уверены в победе. Но…
Но “практически” – не гарантия. Возможно всякое. И вот: пан Павел, новый президент Чехии, натовский генерал и фанатичный русофоб, в интервью польским СМИ озвучивает главное опасение всего антироссийского блока: “Мы должны быть реалистами… В следующем году в Америке выборы.
Интерес США к Украине и уровень помощи могут снизиться — и когда это произойдёт, многие европейские страны сделают то же самое”. Резюмируя: “Это наступление единственный шанс Украины… Только одна попытка”. И опять: по большому счету, не в “украине” дело. Дело в том, что второго
такого кулака быстро не соберешь, а времени нет, и провал мероприятия станет провалом для большинства нынешних политиков, как американских, так и европейских, поставивших на кон все, и если сотни миллиардов канут в ничто, рискующих, дав жирный козырь конкрурентам, поплатиться не только карьерой.
Все это, разумеется, знают в Москве. Но главная ставка врага на бездарность командования ВС РФ, на их техническое отставание, на то, что московская византийщина предпочтет проиграть войну, нежели поступиться статусом. И вот в этом, на мой взгляд, значение визита Сына Неба неоценимо.”” ..
п.с.А я все равно смотрю на Китай ,как на игру Паразитов мира навроде ковид,СВО ,теперь вот дележ территорий и рынков нагнетанием ,падением банков ,сменой доллара на цифру..Идет торг,Китаю выдали ордер на главного в дальнейшем Пацана ,как ранее США …Кто кого обманет и поимеет сильнее …Вот и все и причем здесь народы и их пенсии и остальное -это десятый для всех вопрос.