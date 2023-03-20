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Нефтяной голод США: Байден ЗАПРЕТИТ добывать Нефть на Аляске | Геоэнергетика Инфо

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Нефтяной голод США: Байден ЗАПРЕТИЛ добывать Нефть на Аляске. Геоэнергетика Инфо
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Американский сенатор от Аляски Дэн Салливан обвинил президента страны Джо Байдена в запрете добывать нефть на территории крупнейшего американского штата. В 2021 году федеральный судья Аляски вынес решение о запрете бурения скважин для нефтедобычи на севере штата в рамках проекта компании ConocoPhillips. Мера стала ответом на судебный иск экоактивистов, которые призвали позаботиться о дикой природе и предотвратить углеродные выбросы.
До этого американский лидер подписал указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0AdOikjMSE4
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