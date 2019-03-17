США платят высокую цену за свои действия в Венесуэле. Интервью с экономистом Майклом Хадсоном.

Американский экономист Майкл ХадсонМайкл Хадсон: Венесуэла была нефтяной монокультурой. Его экспортные доходы были потрачены главным образом на продовольствие и другие основные нужды, которые могли быть произведены в стране. Его крупнейшим торговым партнером были США. Таким образом, она была в долгу, несмотря на свое нефтяное богатство за рубежом.С самого начала американские нефтяные компании опасались, что однажды Венесуэла позволит своим нефтяным доходам принести пользу своему народу, вместо того чтобы позволить нефтяной промышленности США и местной аристократии-посредникам откачивать сливки. Итак, при поддержке американской дипломатии эта нефтяная отрасль удерживала Венесуэлу в заложниках двумя способами.Во-первых, нефтеперерабатывающие заводы были построены не в Венесуэле, а на Тринидаде и в южных штатах побережья Мексиканского залива США. Это сделало невозможным для Венесулэы действовать в обход американских нефтяных компаний или правительства США и стоять на своих собственных ногах и проводить независимую стратегию со своей сырой нефтью, потому что это требовало модернизации производства. Нет смысла иметь масло, если вы не можете его улучшить и подготовить к использованию.Во-вторых, центральный банк Венесуэлы убедили использовать нефтяные запасы и все государственные нефтяные активы, включая Citgo, в качестве обеспечения внешнего долга Венесуэлы. Таким образом, если бы сама Венесуэла не выполнила своих обязательств или была бы вынуждена объявить дефолт перед американскими банками, которые отказались от своевременных выплат по своим внешним долгам, держатели облигаций и крупные нефтяные компании США имели законное право приобретать венесуэльские нефтяные богатства. Эта политика в пользу США сделала Венесуэлу типичной поляризованной латиноамериканской олигархией. Несмотря на то, что номинально она была богата нефтяными доходами, ее богатство было сосредоточено в руках проамериканской олигархии. Это приводило к тому, что ее внутреннее развитие контролировалось Всемирным банком и МВФ.Коренное население, особенно этнические меньшинства в сельской местности, и городской подкласс были исключены из распределения нефтяного богатства страны. Высокомерный отказ олигархии делиться богатством или, по крайней мере, обеспечить базовые экономические потребности населения Венесуэлы, заставил Уго Чавеса многое поменять после победных выборов.Чавес стремился построитьь смешанную экономику в Венесуэле, направляя доход, который, естественно, был получен в основном от нефти, на развитие инфраструктуры и развитие здравоохранения, образования и работы по повышению уровня жизни и производительности его избирателей.Однако он не смог остановить незаконное присвоение и самоочевидное самоокукливание в нефтяном секторе. Он также не смог обуздать бегство капитала олигархов, которые продали свое богатство и себя за границу.Это не было «неправильно» – требуется очень много времени, чтобы восполнить разрушение экономики, в то время как США применяли санкции и «грязные уловки», чтобы остановить этот процесс.То, что Чавес и Мадуро проводили провенесуэльскую линию, ориентированную на экономическую независимость, могло привести к ниспровержению контроля США и обесценило бы их провокации и санкционную политику. Внешняя политика США сегодня по-прежнему сосредоточена на нефти, как это было во время вторжения в Ирак под руководством Дика Чейни. Политика США заключается в том, чтобы рассматривать Венесуэлу как отрасль экономики США, которая тратит излишки внешней торговли на продажу нефти в США или депозиты в банках США.Вводя санкции, которые лишают Венесуэлу доступа к ее банковским счетам в США и активам принадлежащей государству компании Citgo, они делают невозможным для Венесуэлы погашать ее внешние долги. Это заставит Венесуэлу решать проблему с просроченнымы платежами. Это именно то, что американские дипломаты надеются использовать в качестве предлога для блокирования запасов нефти Венесуэлы и присвоения ее иностранных активов, так же, как хедж-фонд Пола Сингера пытался проделать тоже самое с иностранными активами Аргентины.Политика США под руководством Киссинджера была направлена ​​на то, чтобы "заставить чилийскую экономику кричать», и США придерживаются той же стратегии против Венесуэлы. Они хотят привести пример этой страны: другие страны не должны выдвигать идею действий в своих собственных интересах и, таким образом, не допускать попадания своего экономического излишка в карманы американских инвесторов.Я не могу предложить ничего из того, что он уже не делает для этого..В лучшем случае он может обратиться за поддержкой зарубежных стран, тем самым показывая миру, что нужна альтернативная международная финансово-экономическая система.Он уже начал это с попытки извлечь венесуэльское золото из Банка Англии и Федеральной резервной системы. Это превращается в "асимметричную войну", потому что это угрожает поставить под угрозу долларовый стандарт в международных финансах. Отказ Англии и США разрешить избранному правительству контролировать свои иностранные активы показывает миру, что только американские дипломаты и суды могут и будут контролировать иностранные государства и их активы, являясь продолжением американского национализма.Цена, которую США платят за свою экономическую атаку на Венесуэлу, – это крах мировой финансовой системы. Оборонительные действия Мадуро показывают другим странам, что им нужно защитить себя от того, чтобы стать «второй Венесуэлой», ища новое безопасное убежище и платежного агента для своих золотых, валютных резервов и финансирования внешнего долга – вдали от доллара, стерлинга и евро.Только на институциональном уровне Мадуро может успешно бороться – ему придется прилагать больше усилий, чтобы выйти на новый уровень. Его план, который, конечно, является долгосрочным, должен стать катализатором нового международного экономического порядка, независимого от стандарта доллара США. В краткосрочной перспективе это будет работать только в том случае, если США считают, что они могут выйти из этой борьбы сохранив репутацию "честных финансовых посредников", "честной банковской системы" и "сторонников демократически избранных правительств". Администрация Трампа разрушает эту иллюзию более тщательно, чем любой антиимпериалистический критик или экономический конкурент мог бы даже помыслить!В долгосрочной перспективе Мадуро должен также развивать венесуэльское сельское хозяйство, так же как США защищали и развивали свое сельское хозяйство в рамках Нового курса в 1930-х годах, предоставляя консультативные услуги в сельском хозяйстве, займы для фермеров, консультации по семенам, государственные маркетинговые организации по сбору урожая и предоставление технологий, а также различной ценовой поддержки, которые США уже давно используют для субсидирования местных инвестиций в сельское хозяйство, повышающих производительность.Только национальное правительство может выпустить валюту. Криптовалюта, привязанная к цене на нефть, станет инструментом хеджирования, подверженным манипулированию и волатильности цен форвардными покупателями и продавцами. Национальная валюта должна основываться на способности облагать налогами, а основным источником налоговых поступлений Венесуэлы, который в настоящее время блокируется США, являются доходы от нефти. Таким образом, Венесуэла находится в том же положении, что и немецкая марка после гиперинфляции в начале 1920-х годов. Единственным решением является укрепление платежного баланса. И похоже, что эта помощь приходит из-за пределов долларовой сферы.Решение проблемы любой гиперинфляции должно быть дипломатически согласовано и поддержано другими правительствами. Моя история теории международной торговли и финансов, торговли, развития и внешнего долга описывает проблему немецких репарационных выплат и то, как гиперинфляция была купирована с помощью внутренних займов.Налоги в Венесуэле на экономические доходы должны взыматься с нефти и элитной недвижимости, а также с монопольных цен и высоких доходов, особенно финансовых монопольных доходов. Разработка такой фискальной политики требует логичной и ясной системы. В течение полувека я пытался объяснить, как можно добиться финансовой и политической независимости. Китай очень успешно применяет такую ​​политику. Он может сделать это, потому что это по сути большая и самодостаточная экономика, которая генерирует достаточные экспортные излишки, чтобы оплачивать импорт продовольствия. Венесуэла не в состоянии это сделать. Вот почему она в настоящее время ищет поддержки со стороны Китая.Ни одна из этих стран в настоящее время не может перерабатывать венесуэльскую нефть. Это затрудняет получение ими нефтяных платежей из Венесуэлы. Будет работать только долгосрочный контракт с предоплатой. И даже тогда – что бы сделали Китай и Россия, если бы США просто захватили их собственность и активы в Венесуэле или отказались позволить российской нефтяной компании взаимодействовать с Citgo? В этом случае единственным ответом будет конфискация американских инвестиций в свою страну в качестве компенсации.По крайней мере, Китай и Россия могут предоставить свой механизм SWIFT, альтернативный банковскому клирингу, чтобы Венесуэла могла обойти финансовую систему США, а ее активы были защищены от произвольного доступа со стороны властей США или держателей облигаций. И, конечно же, они также могут сохранить золото, которое Венесуэла получил из Нью-Йорка и Лондона тем или иным способом.Заглядывая в будущее, Китай, Россия, Иран и другие страны должны поэтому создать новый международный суд, который будет рассматривать ожидаемый глобальный дипломатический кризис и его финансовые и военные последствия. Такой трибунал – с его ассоциированным международным банком в качестве альтернативы контролируемому США МВФ и Всемирному банку – нуждается в четкой идеологии, которая обеспечит основу для принципов национальной независимости и международных прав, которые позволят ему осуществлять и исполнять свои решения.Это поставит американских финансовых стратегов в сложную ситуацию: если они будут продолжать рассматривать МВФ, Всемирный банк, Всемирную торговую организацию и НАТО как продолжение все более агрессивной внешней политики США, они рискуют изолировать США. Тогда Европе придется решить, хочет ли она оставаться экономическим и военным спутником США или попытать счастья с Евразией.Тем не менее, Дэниел Ергин в "Уолл Стрит джорнал" от 7 февраля сообщает, что Китай пытается защитить себя, заключив закулисное соглашение с группой Гуайдо. Очевидно, что они преследуют цель заключить ту же самую сделку, о которой они уже договорились с правительством Мадуро. Тем не менее, такая сделка вряд ли будет реализована на практике, учитывая враждебность США к Китаю, а также абсолютную зависимость Гуайдо от тайной поддержки США.Банку Англии или Федеральному резерву никогда не доверяли, но казалось невероятным, что они откажут официальному владельцу счета забрать его собственное золото. Обычный девиз: «Доверяй, но проверяй». Нежелание или неспособность Банка Англии подтверждать этот принцип подразумевает, что произошло то, что когда-то было немыслимо: есть ли на самом деле у этих центральных банков золото в лондонском золотом пуле или его хранилише? И находится ли оно на золотом рынке в попытке удержать цену на низком уровне, чтобы сохранить приемлемый курс доллара США?Пол Крейг Робертс описал, как работает эта система. Есть фьючерсные биржи, где торгуют валютой, акциями и облигациями. Федеральная резервная система может сделать предложение о покупке акций в течение трех месяцев, скажем, на 10 процентов выше текущей цены. Спекулянты затем покупают акции, повышая цену, чтобы получить выгоду от «рыночного» обещания купить акции. Таким образом, по прошествии трех месяцев цена будет расти. Например, подбоная стратегия использовалась для того, чтобы поддержать фондовый рынок США.Система также работает наоборот, чтобы сдерживать цены на золото. Владеющие золотом центральные банки могут объединиться и предложить продавать золото по низкой цене в течение трех месяцев. «Рынок» обнаружит, что было бы бессмысленно покупать еще больше золота сейчас и, таким образом, повышать цену, когда золото скоро будет доступно по более низким ценам. Таким образом, фьючерсный рынок влияет на сегодняшний рынок.В этом случае они бы дожили до сегодняшнего дня, сохраняя текущие цены на золото как можно дольше. Хорошо, зная, что когда мир вернется к стандарту обмена золота до 1971 года, у США в конечном итоге кончится золото, и они не смогут поддерживать свои военные расходы за границей, не говоря уже о дефиците торгового баланса и обвале инвестиций за рубежом на фондовых биржах и рынке облигаций в США. Моя книга о суперимпериализме объясняет, почему США были вынуждены прекратить войну во Вьетнаме: они больше не владели золотом. Та же логика применяется сегодня к обширной сети военных баз США по всему миру.Отказ Англии и США от уплаты Венесуэле означает, что официальные иностранные золотые резервы могут стать заложниками внешней политики США и даже заложниками решений американских судов, если они решат передать золото иностранным кредиторам или тому, кто в соответствии с законодательством США возбудить дело против этих стран,Этот фактический "захват заложников" дает понять, что другим странам срочно необходимо выработать жизнеспособную альтернативу, особенно потому, что мир сейчас «дедолларизируется»; золотая валюта – единственный способ обуздать дефицит платежного баланса, вызванный военными действиями со стороны США в любой другой стране, готовящейся к военному удару. Военная империя это очень дорогостоящее предприятие – и золото является «мирным» ограничением дефицита платежей, вызванного военными действиями. Подробности подробно изложены в моей книге «Суперимпериализм: экономическая стратегия Американской империи» (1972) на немецком языке в «Finanzimperium» (2017).США сыграли на разрушении глобального финансового порядка, переориентированного на доллары. Это позволило США стать «уникальной нацией», которая могла позволить себе накопить дефициты платежного баланса и долги за рубежом, которые они не намерены или не в состоянии погасить. Они утверждают, что доллары, которые оплачивают их военные расходы за границей, "обеспечиваются" резервами других стран и их центральных банков – в форме казначейских облигаций США, то есть казначейских векселей и краткосрочных казначейских векселей, для обеспечения дефицита бюджета США и военных расходов США., финансируя "военный дефицит" платежного баланса. Учитывая, что ЕС ведет себя как филиал НАТО и банковской системы США, вышеуказанная альтернатива должна заключаться в присоединении к Шанхайской организации сотрудничества и сохранении золота в России и / или Китае.Лучшее, что могут сделать соседи Латинской Америки, – это принять участие в создании инструмента, способствующего дедолларизации, и, таким образом, создать международное учреждение, которое будет контролировать списание долгов стран, которые не могут погасить свои долги, – и это без мер жесткой экономии и, следовательно, без разрушения их экономики.Нам также нужна альтернатива Всемирному банку, который предоставляет кредиты в местной валюте, прежде всего, для субсидирования инвестиций в производство продуктов питания внутри страны. Это могло бы защитить экономику от иностранных продовольственных санкций – эквивалент военной осады, которая стремится вызвать капитуляцию перед угрозой голода. Этот Всемирный банк экономического ускорения будет уделять приоритетное внимание развитию самодостаточности своих членов, а не стимулировать экспортную конкуренцию, одновременно обременяя заемщиков внешним долгом, делая их уязвимыми перед финансовым шантажом, который испытывает Венесуэла.Будучи римско-католической страной, Венесуэла может запросить папскую поддержку для списания долга и международного учреждения, осуществляющего мониторинг платежеспособности стран-должников без наложения жесткой экономии, эмиграции, депопуляции и принудительной приватизации общественных благ.Необходимы два международных принципа.Во-первых, ни одна страна не должна быть вынуждена выплачивать свои внешние долги в такой валюте, как доллар или его сателлиты, чья банковская система используется для блокирования платежей.Во-вторых, ни от одной страны не следует требовать погашения внешнего долга за счет своей внутренней автономии, включая право выбирать внешнюю политику, вводить налоги и использовать собственные деньги.Кроме того, ни одна страна не должна быть вынуждена приватизировать общественные блага для погашения внешних долгов. Любой такой долг является «плохим кредитом», который отражает безответственность кредитора – или, что еще хуже, злонамеренное присвоение активов с целью взыскания, которое было изначальной целью кредита. https://www.rubikon.news/artikel/das-eigentor – оригинал на немецком

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4849506.html