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Почему не ввели войска

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Путин о причинах отказа о ввода войск в 2014 году:

Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем! Но как выясняется сейчас, мы это видим, — нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям.
Нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда (в 2014 году) не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было. (c) Путин

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8234138.html
Метки: война на украине, ДНР, донбасс, лнр, Путин, Украина
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 2 2
    тьи два часа назад

      Объяснить можно что угодно, но оправдаться нет. В угоду мирового евгейства и их плана создать на территории исконно русских земель под украиной нового израиля, но во вред Русскому миру. Янукович вместо того чтобы его поддержать и создать на юговостоке и в Крыму центре практически большей половине украины законное гражданское сопротивление граждан, опирающееся на законные структуры органов власти расистско нацистскому евгейскому госперевороту в Киеве его нейтрализовали и под ложью его убийства отстранили фактически от власти изолировали и спрятали, а также выполнили взамен якобы признания Крыма помочь вернуть Донбасс в состав украины. Именно евгейский правящий режим из за страха что русские поднимуться и в эРэФии и они потеряют свою власть и здесь ликвидировал Русскую Весну и дал возможность нацистам репрессиями убийствами уничтожить это движение по всей украине, позволяя моссаду убивать лидеров движения русских.

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    • 7520 4226
      serjoza час назад

        Мужик задним умом крепок.По сути,Путин приехал в Мариполь по причине,как преступника тянет на место преступления.Его пояснения по сути показывают его суть.Извините у ВСу в то время были исправно всего 12 самолетов,там .по сути и войска вводить не надо было..использовать ракеты и авиацию.Да,а кто запретил брать Мариуполь в угоду большему капиталу.Если бы начали в 2014 с януковичем на танке-то западу было бы проблематично что либо предпринять.Но путин избрал другой путь-рубим бабло.столько сколько можно..закрываем границу(вы думаете он не знал о том что делает рустаможня?)Знаете,если рассуждать по обычному-то кажется,что ВВп глуп и невежествен,и он слабоумен,но если рассматривать с позиции олигархов-то он умен,все делает правильно-главное бабки-а людей-бабы нарожают)он же не зря делал пенисионную реформу-знал.про убыль населения после войны.А сейчас он приехал поравдываться..мол у нас не быль ракет.Да у нас головы не было.или где она была-ни кто не знает.В 2014-м все было бы закончено быстр,а вот через 8лет,подготовились.и теперь всу будет в долгую.Гу как можно назвать Путина глупцом?ни как,барыгой-да,бизнесменом-да,потому что сейчас будут косить деньги.Все сделано ради них,а в 2014-м столько бы не заработали,да и Сев потоки строили,(которые американцы взорвали украинскими руками)Если короче-Путин в этом вопросе совершил ошибку.Но даже если его критиковать,да он мне не нравиться,но в ГААГУ его отдавать нельзя.вообще.за это порвать все отношения с западом надо.Но какой бы не был Путин-они не имеют права его судить.вообще оборзели .

        • 3825 3713
          Викторserjoza 54 мин. назад

            Про пенсреформу тоже такие же мысли.
            Я и на работе мужикам которые попали под этот “каток” так же говорю…
            Что – некому работать после вашего ухода будет, – готовьте себе замену…
            Хотя, после перевода в октябре на новое место работы, одного пенсионера “антипутиниста” кое как уговорил оформиться на пенсию по “вновь открывшимся обстоятельствам”…
            Такими как,- учитывание срочного срока службы в советской армии, в стаж досрочного назначения пенсии.
            А это, не много ни мало, – 42 года

        • 7520 4226
          serjoza час назад

            Причина начала СВО-это глупые поступки Зеленского который начал захватывать российских олигархов активы.не делай этого.Путин бы поступил также как в=и в 2014-м.В 2014-не трогали их,и причин для нападения нет.Всё по Марксу.

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