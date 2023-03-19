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Энергетика России. Главные проблемы. Борис Марцинкевич

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О том, что прямо сейчас происходит в энергетике России и какие вызовы нас ждут говорит физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич. Ведущий – Андрей Фефелов.

Телеграм-канал Бориса Марцинкевича: https://t.me/geonrgru

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eJwfD5m18yA
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