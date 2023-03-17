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Фатальная ошибка Махатмы Ганди

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НОД и другие патриотические движения России сегодня активно работают за восстановление суверенитета страны и вывода её из колониальной зависимости США. Поэтому будет очень полезным учесть, какие процессы произошли в Индии после того, как она перестала быть британской колонией.

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02:13 Почему англичане поддерживали и усиленно пиарили Ганди?
06:38 Истинная причина ухода британцев из Индии.
11:59 Фатальная ошибка Махатмы Ганди.
15:12 Кто создал Индию, объединив 562 королевства и княжества в одно государство?
15:44 Почему Кашмир долгое время не подчинялся Индийскому правительству?
18:47 Индира Ганди. Неожиданные факты.
24:24 Недальновидность Раджива Ганди.
26:05 Разграбление Индии западными компаниями.
27:31 История Нарендры Моди.
32:49 Субхаш Чандра Боуз в облике святого.
34:24 Как британцам удалось завоевать Индию?
37:14 Искусственный голод в колониальной Индии.
41:36 Неисполненная мечта Махатмы Ганди.
43:22 Современная политика Индии.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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#НОД #суверенитетРоссии #ценности
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gGxYj7WXbyY
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 3191 2054
    Voyager час назад

      Нет “фатальных ошибок”!!!
      Есть, ВАРИАНТЫ Которые, Используют
      Для, Исследования Двуногих.
      То,что в Индии МАССОВО Смогли Проигнорировать Англосаксов не Пройдет с Другими Народами.Они Также,Массово могли устроить Жесткое Сопротивление…. Но!!!
      Сделали Это Не Все!
      ПОЧЕМУ?
      Кто , нибудь Общался с Индусами!?!)))))

    • 3191 2054
      Voyager 45 мин. назад

        Второй Народ на Вашей Земле после Англосаксов по Уровню Высокомерия к Другим! Кто,не Верит может,Съездить в Индию …не Как Турист!!! Не Зря Именно с Англосаксами они Больше нашли “общий язык” чем,как вам Рассказывают с Россией!
        Саксы Оказались Хитрее и Пронырлевее типа “арийцев”)))
        Хотя, Подчиняются Одной и Той же …….
        не Местной Расе! Но, Пронырлевее))))

      • 3191 2054
        Voyager 39 мин. назад

          Поэтому Ганди не “ошибки” совершал! А, не Решился убивать тех,с кем в Одной Упряжке!
          Стараясь выйти “аккуратно” из под Власти себе подобным!
          Мне всё Равно что, по этому Поводу вы “понесете” с гнилыми помидорами в руках… Может и об этом со временем Узнаете.
          Хотя,о ТЕХ Кто, Вас НАГИБАЕТ в Любом Народе Вряд-ли)))))

        • 3191 2054
          Voyager 21 мин. назад

            Даже,после Привязывания к Стволам
            Пушек Своих Людей, Любой Народ Нахрен РВАЛ ЭТИХ “бесноватых” так, Нет!!! Товары их не Покупайте и Игнорируйте во Всем!!!Лозунг дали)))))И это Народу который,в “смерть” с молоком матери не верит?!?))))
            Типа,не “противление злу”???
            Умора))))
            Вам Обезьянам Собирательством до,Скончание Времен заниматься Бы)))))

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