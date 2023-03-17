Фатальная ошибка Махатмы Ганди
НОД и другие патриотические движения России сегодня активно работают за восстановление суверенитета страны и вывода её из колониальной зависимости США. Поэтому будет очень полезным учесть, какие процессы произошли в Индии после того, как она перестала быть британской колонией.
16+
02:13 Почему англичане поддерживали и усиленно пиарили Ганди?
06:38 Истинная причина ухода британцев из Индии.
11:59 Фатальная ошибка Махатмы Ганди.
15:12 Кто создал Индию, объединив 562 королевства и княжества в одно государство?
15:44 Почему Кашмир долгое время не подчинялся Индийскому правительству?
18:47 Индира Ганди. Неожиданные факты.
24:24 Недальновидность Раджива Ганди.
26:05 Разграбление Индии западными компаниями.
27:31 История Нарендры Моди.
32:49 Субхаш Чандра Боуз в облике святого.
34:24 Как британцам удалось завоевать Индию?
37:14 Искусственный голод в колониальной Индии.
41:36 Неисполненная мечта Махатмы Ганди.
43:22 Современная политика Индии.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
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#НОД #суверенитетРоссии #ценности
Нет “фатальных ошибок”!!!
Есть, ВАРИАНТЫ Которые, Используют
Для, Исследования Двуногих.
То,что в Индии МАССОВО Смогли Проигнорировать Англосаксов не Пройдет с Другими Народами.Они Также,Массово могли устроить Жесткое Сопротивление…. Но!!!
Сделали Это Не Все!
ПОЧЕМУ?
Кто , нибудь Общался с Индусами!?!)))))
Второй Народ на Вашей Земле после Англосаксов по Уровню Высокомерия к Другим! Кто,не Верит может,Съездить в Индию …не Как Турист!!! Не Зря Именно с Англосаксами они Больше нашли “общий язык” чем,как вам Рассказывают с Россией!
Саксы Оказались Хитрее и Пронырлевее типа “арийцев”)))
Хотя, Подчиняются Одной и Той же …….
не Местной Расе! Но, Пронырлевее))))
Поэтому Ганди не “ошибки” совершал! А, не Решился убивать тех,с кем в Одной Упряжке!
Стараясь выйти “аккуратно” из под Власти себе подобным!
Мне всё Равно что, по этому Поводу вы “понесете” с гнилыми помидорами в руках… Может и об этом со временем Узнаете.
Хотя,о ТЕХ Кто, Вас НАГИБАЕТ в Любом Народе Вряд-ли)))))
Даже,после Привязывания к Стволам
Пушек Своих Людей, Любой Народ Нахрен РВАЛ ЭТИХ “бесноватых” так, Нет!!! Товары их не Покупайте и Игнорируйте во Всем!!!Лозунг дали)))))И это Народу который,в “смерть” с молоком матери не верит?!?))))
Типа,не “противление злу”???
Умора))))
Вам Обезьянам Собирательством до,Скончание Времен заниматься Бы)))))