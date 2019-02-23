«Фатальная ошибка Канариса»: как абвер проиграл тайную войну советским спецслужбам

75 лет назад военная разведка гитлеровской Германии абвер была лишена автономного статуса и передана в состав главного управления имперской безопасности Третьего рейха. По словам экспертов, западные СМИ и исследователи сегодня изображают абвер как профессиональную и аполитичную спецслужбу, однако этот образ имеет мало общего с действительностью. Несмотря на слухи о высочайшей эффективности гитлеровской военной разведки, советские спецслужбы практически полностью заблокировали её работу на Восточном фронте. Кроме того, сотрудники абвера были причастны к совершению военных преступлений на территории Советского Союза.

Вильгельм Канарис, с деятельностью которого связаны взлёт и падение гитлеровской военной разведки, родился 1 января 1887 года в Аплербеке. Его отец и дед были состоятельными промышленниками, но Вильгельм мечтал о море. Он даже рассказывал знакомым, что является родственником борца за независимость Греции адмирала Константина Канариса, хотя большинство современных биографов немецкого разведчика полагают, что на самом деле его семья происходила из Северной Италии.

В 1905 году Вильгельм Канарис поступил служить на флот. Через шесть лет он был назначен на крейсер «Дрезден», в составе экипажа которого принял участие в Коронельском и Фолклендском сражениях с британцами.

В 1914 году Канариса, находившегося на борту «Дрездена», командование назначало офицером военно-морской разведки. Однако корабль был окружён английским флотом и затоплен собственным экипажем. Канарис подвергся процедуре интернирования в Чили, но сумел бежать и вернулся в Германию.

Он продолжил работать по линии военно-морской разведки, выполняя секретные поручения Берлина в Средиземном море, но в 1917 году переучился на командира подводной лодки и закончил Первую мировую войну именно в этом качестве.

В ходе революции 1918—1919 годов Канарис зарекомендовал себя как яростный антикоммунист. Он также был членом суда, оправдавшего убийц Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В дальнейшем по поручению германских властей он вёл тайные переговоры с иностранными государствами о восстановлении германского флота. Морской офицер стал убеждённым сторонником нацизма. В 1935 году Канариса назначили начальником абвера — отдела разведки и контрразведки германских вооружённых сил.

Военная разведка

После поражения в Первой мировой войне Германия какое-то время оставалась без военных спецслужб. В 1920—1921 годах в составе заново формируемых вооружённых сил появилась группа, которая номинально занималась только контрразведкой, но на практике должна была также стать разведывательным органом. Она получила условное название «абвер» (в переводе с немецкого — защита). В 1928 году абвер был объединён с разведывательной службой флота и повышен в статусе до отдела. В 1932-м военную разведку возглавил морской офицер Конрад Патциг, который попытался укрепить её, но вступил при этом в конфликт с другими специальными службами. Патциг вынужден был вернуться на флот, однако, уходя из абвера, лоббировал назначение на своё место Канариса — человека, имевшего опыт участия в секретных операциях.

Вильгельм Канарис © Wikimedia Commons

«В 1935 году Канарис принял под своё руководство относительно небольшой отдел, который со временем превратил в огромную спецслужбу с разветвлённой структурой», — рассказал в интервью RT историк и писатель Константин Залесский.

Сразу после назначения Канарис подписал соглашения с главой СД Рейнхардом Гейдрихом о том, что абвер будет заниматься исключительно военными проблемами и не станет вмешиваться в политические вопросы. На публике Канарис и Гейдрих, знакомые ещё по общей службе на флоте, демонстрировали приятельские отношения, однако в реальности постоянно искали друг на друга компрометирующие материалы.

На новой должности Канарису вскоре было присвоено звание контр-адмирала. В ходе Гражданской войны в Испании он стал одним из представителей Третьего рейха на Пиренейском полуострове. В 1938 году абвер в ходе реорганизации был повышен в статусе до отдельного управления военной разведки и контрразведки вооружённых сил Германии.

«Абвер получил автономный статус. В его структуре появились такие подразделения, как абвер-1, занимавшийся сбором развединформации об иностранных армиях, абвер-2, отвечающий за диверсионно-террористическую деятельность, абвер-3, осуществлявший контрразведку. Кроме того, абвер-аусланд (одно из управлений верховного главнокомандования вооружёнными силами Германии) обобщал экономическую и политическую информацию, поступавшую от военных атташе, а абвер-центр отвечал за кадры, финансы и мобилизацию», — рассказал в беседе с RT методист Музея Победы кандидат исторических наук Дмитрий Суржик. Сотрудники абвера внесли значительный вклад в успешное наступление гитлеровских войск в Дании, Норвегии и Голландии. Они своевременно доставляли военному командованию необходимые данные, проводили диверсионные мероприятия и передавали дезинформацию британским спецслужбам. Но на этом их крупные успехи закончились.

Провалы и преступления

Несмотря на то что летом 1941 года спецподразделениям абвера удалось в известной мере дезорганизовать тылы Красной армии, в целом действия германской военной разведки на Восточном фронте оказались провальными. Данные о реальных силах советских вооружённых сил, переданные абвером Гитлеру, были занижены примерно на четверть.

Подчинённые Канарису батальоны украинских националистов в промежутках между еврейскими погромами занялись политикой и попытались принять участие в провозглашении под протекторатом рейха Украинской державы. Агент абвера Степан Бандера оказался авантюристом и коррупционером, похитившим средства, выделенные ему немецкой разведкой на финансирование ОУН.

В итоге украинские формирования, которые изначально курировал абвер, были переданы под контроль СС и главного управления имперской безопасности (РСХА).

«Если с контрразведывательной работой абвер как-то справлялся, то в области военной разведки у Канариса происходил провал за провалом. В заброске шпионов и диверсантов на советскую территорию руководство абвера сделало ставку на массовость в ущерб качеству. Рассчитывали на то, что из многочисленных быстро подготовленных агентов хоть кто-то будет успешно справляться с заданиями. Но это была фатальная ошибка Канариса», — отметил Константин Залесский.

Задержание диверсионной группы Ярошенко © Wikimedia Commons

Особые отделы НКВД, а затем военные контрразведчики из Смерша массово выявляли агентов абвера. Многие из них приходили сдаваться добровольно. Сразу после этого советские спецслужбы начинали игры с вражеской разведкой. Под видом коллаборационистов в немецкие разведшколы и разведцентры возвращались уже агенты советской контрразведки, которые не только передавали в абвер дезинформацию, но и собирали данные о планах гитлеровских спецслужб и отправляли их в Москву.

Кроме того, перевербованные германские агенты по заданию органов советской госбезопасности вступали в радиоигры с абвером, имитируя успешную деятельность на территории СССР.

Абвер получал от них ложные сведения, а взамен отправлял новых сотрудников, оружие, взрывчатку, продукты и деньги, которые в итоге шли на нужды советской обороны. Кроме того, люди Канариса щедро спонсировали придуманные в НКВД и Смерше подпольные антисоветские организации и скрывающиеся в лесах части немецких окруженцев. «Советские спецслужбы полностью переиграли абвер», — подчеркнул Залесский.

Непричастность абвера к военным преступлениям эксперт называет мифом. «Начнём с того, что абвер отвечал за диверсии и террор. Его сотрудники переодевались в иностранную форму и уничтожали инфраструктуру жизнеобеспечения, что уже само по себе являлось преступлением. Нельзя забывать и о том, что помимо разведки абвер занимался контрразведкой на оккупированных территориях. Думаю, несложно догадаться, какими методами эта работа проводилась. Она ничем не отличалась от того, чем занимались СД и гестапо», — отметил эксперт. Так, например, офицер абвера Ризен руководил репрессиями против гражданского населения Восточного Крыма. Под его личным контролем были убиты около 1200 человек.

Повседневная деятельность абвера © Bundesarchiv

В Европе некоторые сотрудники абвера оказались противниками нацизма и сами начали работать на Сопротивление. Некоторые из них входили в оппозиционный кружок Ханны Зольф, разгромленный гестапо в 1943 году. «Провалы операций абвера, связи с Сопротивлением, а также бегство нескольких офицеров за границу привели к тому, что военная разведка проиграла длительную аппаратную войну СС и РСХА», — заявил Константин Залесский.

Смертная казнь по ускоренной процедуре

11 февраля 1944 года Канарис был освобождён от занимаемой должности, а на следующий день, 12 февраля, Гитлер подписал приказ о ликвидации абвера и создании единой разведывательной службы в структуре РСХА. Военных разведчиков переподчинили их давним конкурентам. Канарис был назначен на должность начальника штаба по ведению торгово-экономической войны при вермахте. После покушения на Гитлера, произошедшего 20 июля 1944 года, к которому были причастны знакомые и бывшие подчинённые Канариса, адмирала арестовали. Однако никаких доказательств связи экс-главы абвера с покушением обнаружить так и не удалось.

Но в феврале 1945 года сотрудники РСХА нашли его личные дневники, свидетельствующие о связях Канариса с британцами. Тем не менее, по словам Константина Залесского, никаких данных о том, что Канарис являлся британским шпионом, как сейчас иногда говорят, обнаружено не было.

Радист во время сеанса радиообмена с немецким разведцентром © Wikimedia Commons

«Он, как и многие другие руководители спецслужб, контактировал с иностранными коллегами и при этом, идя на определённые договорённости, выходил за границы своих полномочий. Если бы против Канариса были реальные доказательства, его бы ждал полноценный суд, а так трибунал СС приговорил его к смертной казни по ускоренной процедуре», — рассказал Залесский.

По словам эксперта, незадолго до крушения Третьего рейха дневники Канариса якобы переправили в Австрию в замок Миттерштиль и в начале мая 1945 года сожгли. Осталось лишь несколько напечатанных на машинке документов, которые охватывали период с 1939 по 1942 год.

«Абвер сегодня изображается в СМИ как мощная разведывательная служба, а его сотрудники — как аполитичные профессионалы. Но на самом деле абвер не выполнил своего предназначения: нарушая законы войны и совершая военные преступления, он проиграл борьбу как на фронте, так и в гитлеровском аппарате», — подытожил эксперт

Источник: RT.Russia