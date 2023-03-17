Б.Н.Полевой. Повесть о настоящем человеке (1979)
Б.Н.Полевой. Повесть о настоящем человеке
Год производства: 1979
У каждой книги своя биография. С будущим героем "Повести о настоящем человеке" – летчиком Алексеем Маресьевым корреспондент газеты "Правда" Борис Полевой встретился в 1943 году на аэродроме после воздушного боя, в котором тот сбил два немецких самолета. Летчик вернулся в строй после ампутации двух ног. Писатель Борис Полевой вспоминает о Нюрнбергском процессе над военными преступниками, на котором рейхминистр авиации Германии Герман Геринг сказал, что перед началом войны они знали об оснащении техникой в Советском Союзе, но не знали советских людей. Так родилась "Повесть о настоящем человеке".
В передаче участвует Герой Социалистического Труда, поэт Алексей Сурков. Отрывки из повести читает заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров.
Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1979
Автор сценария – Янина Либерис
Режиссер – Людмила Хмельницкая
Актер – Борис Никифоров