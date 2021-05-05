Повесть о настоящем человеке Борис Полевой // Мы из СССР https://ussr22.su/​ Алексей Маресьев Герой Советского Союза

Повесть о настоящем человеке Борис Полевой по частям:

00:00:00​ част I Повесть о настоящем человеке Борис Полевой

02:49:12​ част II Повесть о настоящем человеке Борис Полевой

06:03:43​ част III Повесть о настоящем человеке Борис Полевой

08:31:25​ част IV Повесть о настоящем человеке Борис Полевой

10:19:23​ послесловие Повесть о настоящем человеке Борис Полевой

Сюжет произведения #ПовестьОнастоящемЧеловеке​ основан на событиях, произошедших в жизни советского летчика Алексея Маресьева. Советская литература 1946 год

Повесть о настоящем человеке – прототипом героя повести Алексея Мересьева стал действительно существовавший человек – советский летчик Алексей Маресьев – Герой Советского Союза. Его самолет был сбит в воздушном бою в Великой Отечественной войне, пилот получил тяжелые ранения, в госпитале ему ампутировали обе ноги, но он, проявив упорство и недюжинную силу воли, возвратился в ряды действующих летчиков

Произведение проникнуто гуманизмом, интернационализмом и советским патриотизмом. Удостоено Сталинской премии

#АлексейМаресьев​ (20 мая 1916, Камышин, Саратовская губерния, Российская империя – 18 мая 2001, Москва, РСФСР, Советский Союз) – советский летчик. Алексей Маресьев Герой Советского Союза (1943)

Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ноги. Однако, несмотря на инвалидность, летчик Алексей Маресьев вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 10 самолетов врага: три – до ранения и семь – после

Алексей Маресьев является прототипом героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» Алексея Мересьева (писатель изменил в фамилии лишь одну букву)

Борис Полевой (настоящая фамилия – Кампов; 17 марта 1908, Москва, Российская империя – 12 июля 1981, Москва, РСФСР, Советский Союз) – советский писатель, прозаик, киносценарист, журналист, военный корреспондент. #БорисПолевой​ Герой Социалистического Труда. Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1947, 1949). Лауреат Международной премии Мира (1959). Борис Полевой коммунист, в КПСС с 1940 года

Великая Отечественная война (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года) – вооруженный конфликт между СССР и вероломно вторгшимися на его территорию нацистской Германией и ее европейскими союзниками (Венгрией, Италией, Румынией, Словакией, Финляндией, Хорватией), которые опирались на промышленный и человеческий потенциал всех завоеванных территорий, поддержку большого количества коллаборационистов, а также значительную помощь стран, формально придерживавшихся нейтралитета. По факту Великая Отечественная война являлась частью Второй мировой войны. Согласно стратегическим целям нацистской Германии, критериям количества участвовавших в войне против Советского Союза подразделений Вермахта и их союзников, а также понесенным ими потерям, Великая Отечественная война является главной частью Второй мировой войны: на Восточном фронте сражалось около 80% всех подразделений Вермахта – немецкие потери на советско-германском фронте составили около 75% всех безвозвратных боевых потерь нацистской Германии, Вермахт и его союзники лишились 80% всех боеспособных частей, были разгромлены 607 дивизий. Ведение нацистской Германией против СССР войны на уничтожение привело к тому, что потери мирного населения Советского Союза в Великой Отечественной войне превысили совокупные потери всех стран антигитлеровской коалиции

Великая Отечественная война завершилась полной победой Рабоче-крестьянской Красной Армии СССР и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил нацистской Германии

Советская литература – совокупность литературных произведений, опубликованных на территории РСФСР и других социалистических республик Советского. Советская литература включает в себя, помимо русской, литературу народов СССР на 88 языках (по данным 1987 года)

Советская литература включает обязательные признаки партийности, народности и социалистического реализма

Повесть о настоящем человеке Борис Полевой

https://ussr22.su/povest-o-nastoyashhem-cheloveke/