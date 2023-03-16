Крах Банков США: Долларовый пузырь Начал Лопаться | Геоэнергетика Инфо
Банковский кризис США: Долларовый пузырь Начал Лопаться. Геоэнергетика Инфо
В США потерпели крах три банка: Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank. Silicon Valley Bank был закрыт финансовым регулятором Калифорнии с 11 марта. А уже 13 марта стало известно, что банковский регулятор штата Нью-Йорк решил закрыть местный Signature Bank. Банкротство крупных американских банков заставило президента США Джо Байдена выступить с экстренным обращением к нации. Андрей Школьников поясняет, почему американские банки начали рушиться? Какие последствия это будет иметь для американской экономики и для мировой экономики? Приятного просмотра!
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