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О французском военном присутствии в Африке

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О французском военном присутствии в Африке

В начале марта Эммануэль Макрон заявил (https://t.me/rybar/44255) о планах снизить военную активность Франции в Африке и переориентироваться на расширение экономических связей.

Однако при этом около шести тысяч военнослужащих Франции по сей день остаются на территории шести стран Африки.

Джибути

В Джибути расположена крупнейшая французская военная база в Африке.

Стратегическое расположение базы на Африканском Роге обеспечивает доступ к Красному морю и Индийскому океану и дает Пятой Республике возможность проводить операции в Восточной Африке и на Ближнем Востоке.

Военная база Франции служит центром материально-технического обеспечения для французских военных операций и защиты французских торговых судов в экономическом коридоре. Французские военные в Джибути также осуществляют поддержку военных и гуманитарных миссий США и ООН в Африке.

Страны Сахеля

На территории Сахеля расположено четыре французских военных базы: в Сенегале, Нигере, Чаде и Кот-д’Ивуаре.

Базы служат центрами французских военных операций, направленных на борьбу с группировками радикальных исламистов. Также французские военнослужащие выступают инструкторами для личного состава вооруженных сил принимающих стран.

▪️Базы в Нигере и Чаде являются главными местами дислокации вооруженных сил, участвующих в военных операциях Франции в Сахеле.

Кроме того, французская база в Чаде выступает центром поддержки оппозиционных движений и террористических группировок в ЦАР, которые ведут борьбу против центрального правительства страны.

▪️Военная база в Сенегале служит центром материально-технической поддержки, сбора разведданных и наблюдения за ситуацией в Западной Африке.

▪️База в Кот-д’Ивуаре – центр по обеспечению безопасности и интересов Франции в Гвинейском заливе. Оттуда, в числе прочего, координируются мероприятия по борьбе с пиратами и перехвату контрабанды, часть из которой иногда оказывается (https://t.me/rybar/43586) на Украине.

Габон

Военная база в Габоне выступает логистическим хабом для французских сил, участвующих в операциях на территории Центральной Африки.

В Габоне также базируются остатки французского военного контингента, который покинул ЦАР (https://t.me/rybar/42042) в декабре прошлого года.

Перспективы

Исходя из планов французского правительства, численность военнослужащих в Сенегале, Кот-д’Ивуаре и Габоне должна сильно сократиться (https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230301-pr%C3%A9sence-militaire-fran%C3%A7aise-en-afrique-vers-une-r%C3%A9duction-drastique-des-effectifs), и в будущем на каждой базе будет не более 300 военнослужащих.

Базы в Западной Африке продолжат выполнять свои функции, однако их роль будет сведена к поддержке новосозданных военных академий для обучения местных вооруженных сил.

На данном этапе сокращение контингента не коснется Чада, Нигера и Джибути.

Ранее мы рассказали (https://t.me/rybar/44255), как планы Макрона по сокращению финансирования зарубежных операций, наряду с перераспределением бюджета в ущерб Сухопутным войскам раздражают французский генералитет и провоцируют риск внутриполитического напряжения.

Однако несмотря на решение французской администрации сконцентрировать внимание на экономических инструментах продвижения своих интересов, нельзя не учитывать сохраняющееся влияние ВС Франции на политику в странах Африки.

В ближайшем будущем правительство Франции постарается переформатировать военное присутствие в сторону тщательной работы с местными военнослужащими для воспитания лояльного офицерского состава.

А «грязная работа» по борьбе с радикальными исламистами, по замыслу французского руководства, останется национальным армиям и иностранным акторам, которые заинтересованы в наращивании своего влияния на территории Африки.

@rybar – цинк

Остатки былой роскоши. За последние годы францзускую неоколониальную империю неплохо так подсократили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8222929.html
Метки: Африка, колониализм, макрон, Франция, чвк вагнер
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