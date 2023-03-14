О французском военном присутствии в Африке
О французском военном присутствии в Африке
В начале марта Эммануэль Макрон заявил (https://t.me/rybar/44255) о планах снизить военную активность Франции в Африке и переориентироваться на расширение экономических связей.
Однако при этом около шести тысяч военнослужащих Франции по сей день остаются на территории шести стран Африки.
Джибути
В Джибути расположена крупнейшая французская военная база в Африке.
Стратегическое расположение базы на Африканском Роге обеспечивает доступ к Красному морю и Индийскому океану и дает Пятой Республике возможность проводить операции в Восточной Африке и на Ближнем Востоке.
Военная база Франции служит центром материально-технического обеспечения для французских военных операций и защиты французских торговых судов в экономическом коридоре. Французские военные в Джибути также осуществляют поддержку военных и гуманитарных миссий США и ООН в Африке.
Страны Сахеля
На территории Сахеля расположено четыре французских военных базы: в Сенегале, Нигере, Чаде и Кот-д’Ивуаре.
Базы служат центрами французских военных операций, направленных на борьбу с группировками радикальных исламистов. Также французские военнослужащие выступают инструкторами для личного состава вооруженных сил принимающих стран.
▪️Базы в Нигере и Чаде являются главными местами дислокации вооруженных сил, участвующих в военных операциях Франции в Сахеле.
Кроме того, французская база в Чаде выступает центром поддержки оппозиционных движений и террористических группировок в ЦАР, которые ведут борьбу против центрального правительства страны.
▪️Военная база в Сенегале служит центром материально-технической поддержки, сбора разведданных и наблюдения за ситуацией в Западной Африке.
▪️База в Кот-д’Ивуаре – центр по обеспечению безопасности и интересов Франции в Гвинейском заливе. Оттуда, в числе прочего, координируются мероприятия по борьбе с пиратами и перехвату контрабанды, часть из которой иногда оказывается (https://t.me/rybar/43586) на Украине.
Габон
Военная база в Габоне выступает логистическим хабом для французских сил, участвующих в операциях на территории Центральной Африки.
В Габоне также базируются остатки французского военного контингента, который покинул ЦАР (https://t.me/rybar/42042) в декабре прошлого года.
Перспективы
Исходя из планов французского правительства, численность военнослужащих в Сенегале, Кот-д’Ивуаре и Габоне должна сильно сократиться (https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230301-pr%C3%A9sence-militaire-fran%C3%A7aise-en-afrique-vers-une-r%C3%A9duction-drastique-des-effectifs), и в будущем на каждой базе будет не более 300 военнослужащих.
Базы в Западной Африке продолжат выполнять свои функции, однако их роль будет сведена к поддержке новосозданных военных академий для обучения местных вооруженных сил.
На данном этапе сокращение контингента не коснется Чада, Нигера и Джибути.
Ранее мы рассказали (https://t.me/rybar/44255), как планы Макрона по сокращению финансирования зарубежных операций, наряду с перераспределением бюджета в ущерб Сухопутным войскам раздражают французский генералитет и провоцируют риск внутриполитического напряжения.
Однако несмотря на решение французской администрации сконцентрировать внимание на экономических инструментах продвижения своих интересов, нельзя не учитывать сохраняющееся влияние ВС Франции на политику в странах Африки.
В ближайшем будущем правительство Франции постарается переформатировать военное присутствие в сторону тщательной работы с местными военнослужащими для воспитания лояльного офицерского состава.
А «грязная работа» по борьбе с радикальными исламистами, по замыслу французского руководства, останется национальным армиям и иностранным акторам, которые заинтересованы в наращивании своего влияния на территории Африки.
@rybar – цинк
Остатки былой роскоши. За последние годы францзускую неоколониальную империю неплохо так подсократили.