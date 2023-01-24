Об увеличении французского военного бюджета
Об увеличении французского военного бюджета
В прошлую пятницу на авиабазе Мон-де-Марсан президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к армии.
Главным месседжем стало намерение президента увеличить (https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/21/loi-de-programmation-militaire-un-budget-colossal-mais-des-choix-drastiques_6158741_3210.html) военный бюджет на 2024-2030 годы с 295 до 413 млрд евро.
Ожидается, что план по финансированию французской армии будет представлен весной в рамках «Закона о военном программировании».
Команде Рыбаря удалось пообщаться с одним из парламентариев, непосредственно принимающих участие в разработке закона. Он поделился пока конфиденциальными положениями бюджета.
Президент Макрон больше не видит экономического смысла поддерживать французское военное присутствие в Африке, учитывая возросшую активность России, Турции, Китая и местных националистических движений.
Франция рассматривает возможность постепенного полного ухода не только из Сахеля, но и из других регионов французского влияния.
Новая внешняя политика Франции в Африке больше не будет включать военную составляющую — только содержание посольств и консульств, а также продвижение экономических интересов.
Бюджет будет в значительной степени перераспределен в пользу ВВС и воздушной разведки, а также в пользу ядерной программы и военно-морского флота.
Бюджет военной разведки планируется увеличить на 60%.
Анализ СВО и идущая с треском подготовка (https://t.me/rybar/42256) к военным учениям ORION убедили французское руководство в неготовности национальной армии к масштабным военным конфликтам. В связи с этим, в Париже делают ставку на ядерное сдерживание.
Ситуацию с боеготовностью французских войск также значительно усугубила помощь Украине — некоторые подразделения лишились (https://t.me/rybar/36022) значительной части военной техники, положенной по штату.
Учитывая, что французская армия все больше полагается (https://t.me/rybar/41507) на частных подрядчиков в деле воздушной и космической разведки, не трудно догадаться, что главными выгодоприобретателями от пересмотра военного бюджета станет разведывательное сообщество и прикормленные ЧВК.
В контексте сокращения финансирования сухопутных войск, функции оперативной деятельности в зоне конфликтов также постепенно отойдут частникам.
https://t.me/rybar/42953 – цинк
В Киеве нашествие ворон. Старожилы не помнят такого. Плохой знак. Очень плохой ©
Видео от Юрия Кота: https://dzen.ru/video/watch/63cfa74a15e479417c38810d?share_to=link
В связи с этим стоит вспомнить, как всё начиналось. В 2014-м Папик римский благословил бойню на Уркаине. Тогда тоже был явный знак Свыше.
-Погибшие в войне на Украине священники РПЦ (неполный список):
протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Евфимий Козловцев, протоиерей Михаил Васильев, иерей Александр Цыганов, иеромонах Дамаскин (в миру Денис Волин). посмотрите эти лица …https://irina-fadeewa.livejournal.com/3267556.html