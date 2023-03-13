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Тайна каналов Васильевского острова и не только

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https://spratto.livejournal.com/30649.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Livorno,_Monumento_dei_quattro_mori_a_Ferdinando_II_(1626)_-_Foto_Giovanni_Dall’Orto,_13-4-2006_01.jpg/1280px-Livorno,_Monumento_dei_quattro_mori_a_Ferdinando_II_(1626)_-_Foto_Giovanni_Dall’Orto,_13-4-2006_01.jpg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g2ve_8TTkbA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8816 7310
    Женечка только что

      Помнится года три назад, в ролике “Засыпанные города, Ярцево” Юра Пи рассматривал дом, засыпанный, по его словам, в 19 веке “всемирным потопом”. После того как я ему скидываю ссылку на паспорт этого дома, в котором указана дата постройки – 1935 год, он незамедлительно отправляет меня в бан, не тратя времени на споры. К чему бы это?

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