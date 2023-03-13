Тайна каналов Васильевского острова и не только
https://spratto.livejournal.com/30649.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Livorno,_Monumento_dei_quattro_mori_a_Ferdinando_II_(1626)_-_Foto_Giovanni_Dall’Orto,_13-4-2006_01.jpg/1280px-Livorno,_Monumento_dei_quattro_mori_a_Ferdinando_II_(1626)_-_Foto_Giovanni_Dall’Orto,_13-4-2006_01.jpg
Помнится года три назад, в ролике “Засыпанные города, Ярцево” Юра Пи рассматривал дом, засыпанный, по его словам, в 19 веке “всемирным потопом”. После того как я ему скидываю ссылку на паспорт этого дома, в котором указана дата постройки – 1935 год, он незамедлительно отправляет меня в бан, не тратя времени на споры. К чему бы это?