Город над вольной Невой,

Город нашей славы трудовой,

Слушай, Ленинград, я тебе спою

Задушевную песню свою.

Слушай, Ленинград, я тебе спою

Задушевную песню свою.

Здесь проходила, друзья,

Юность комсомольская моя,

За родимый край с песней молодой

Шли ровесники рядом со мной.

С этой поры огневой,

Где бы вы ни встретились со мной,

Старые друзья, в вас я узнаю

Беспокойную юность свою.

Старые друзья, в вас я узнаю

Беспокойную юность свою.

Песня летит над Невой

Засыпает город дорогой

В парках и садах липы шелестят

Доброй ночи, родной Ленинград.

В парках и садах липы шелестят

Доброй ночи, родной Ленинград.



(Композитор Соловьев-Седой

Автор слов А. Чуркин)





"Моему однокурснику Олегу Ступину, в память о годах совместной учебы в ОЛАГА, посвящаю эту миниатюру, о родном Ленинграде"





Если знать родной язык, а главное вслушиваться в него, то открывается многое, ранее не известное, а точнее ставшее просто привычным. Мы нередко произносим слова, совершенно не предавая им никакого значения, считая, что их этимология и современное звучание, а так же значение самого слова, именно такие, как нам преподавали в школе, или в процессе обучения разговорному языку во дворе. Я иногда с ужасом слушаю наших правителей, у которых речь напоминает лай собак: гуляют ударения, заменяются буквы, а о падежах они, похоже, вообще не слышали. Удивительная безграмотность Горбачева, совершенное отсутствие логики и неконтролируемые словоизвержения, заставили меня присмотреться к этому человеку, в его перестроечные годы. Мы с моими коллегами сделали анализ нескольких его речей, взятых выборочно, и однозначно определили квалификацию этого руководителя. Среди шкалы определяющей его речевую сущность, стрелка указала на единственный результат, совпадающий во всех случаях эксперимента – ДЕМАГОГ.

Демагогия (др.-греч. «руководство народом; заискивание у народа») — набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону. Чаще всего применяется для достижения политических целей, в рекламе и пропаганде.

Сегодня об этом политике, вряд ли найдется положительное мнение, хотя бы у небольшой кучки его же последователей, не говоря уже о народах бывшего СССР. Ему сегодня тошно от себя самого, а еще страшно, неумолимо страшно за содеянное. Согласитесь, что остаться в истории своей страны с такой оглушающей оплеухой от своего народа, не всякому по силам. Конечно, в нашей истории было множество уникальных проходимцев, но феномен Горбачева, который сегодня пытается оправдаться и даже выступает с критикой своих западных хозяев, особенный. А ведь мы ему аплодировали, не понимая, что за его слово оборотами, стоит будущий развал государства.

Бойтесь демагогов господа, они не так безобидны, как вам кажется.

И их виеватые речи, записанные услужливыми лакеями, отмеченные надрывным окрасом стиля изложения, еще скажут свое слово в будущих поколениях.

Кстати, наши предки, совершенно не использовали в письменном тексте гласные буквы. Сейчас объясню почему.

Гласные — тип звуков, при артикуляции которых потоку воздуха не создаётся существенных препятствий, соответственно, нигде над гортанью не создаётся сколько-нибудь существенного воздушного давления.

Артикуляция гласных звуков акустически отражается как периодические колебания по всему спектру, поэтому гласные звуки являются музыкальными звуками. Именно они придают русскому языку музыкальность, напевность, задушевность, однако являются лишь фоном, на котором произносится необходимая информация.

Согласные — звуки речи, сочетающиеся в слоге с гласными и/или слоговыми согласными и в противоположность им не образующие вершины слога. Акустически согласные обладают относительно меньшей, чем гласные, общей энергией и могут не иметь чёткой формантной структуры.

Согласные являются также звуками, при произнесении которых происходит сужение голосового тракта, так что воздушный поток оказывается полностью или частично блокированным и, преодолевая препятствие, изменяет своё направление. В русском языке это шумные согласные, группа сонорантов, группа сонорных согласных, а также полугласный (или полусогласный) звук-буква Й.

Система согласных определённого языка называется «консонантизм».

Сегодня, многим известно, что до азбуки Кириллица, существовала азбука Глаголица. Однако, мало кто понимает в чем их главное различие.

Римско-католическая церковь в борьбе против службы на славянском языке среди хорватов называла глаголицу «готскими письменами». На соборе епископов Далмации и Хорватии в 1059 году: «Говорили, что готские письмена были придуманы неким еретиком Мефодием, который на этом самом славянском языке написал много ложного против учения католической веры; из-за этого, говорят, он был Божьим судом наказан скорой кончиной».

Как видите, борьба с глаголицей очень древняя и апогеем ее стало введение в русском языке кириллицы, которую мы знаем теперь и которой пользуемся.

Так в чем все же различие? Тут, читатель, тебе придется еще потерпеть и наслушаться от меня умных слов, иначе мне не объяснить то, о чем пойдет тема в этой миниатюре.

Консонатизм это система согласных в языке, диалекте, говоре или в семье, группе языков. Консонан¬тизм может быть описан как в синхронии, так и в диахронии. Так вот если глаголица это синхронный способ передачи языка, то кириллица диахронный.

Глаголический и кириллический алфавиты в своих древнейших вариантах почти полностью совпадают по составу, различаясь только формой букв. При переиздании глаголических текстов типографским способом глаголические буквы обычно заменяют кириллицей (поскольку сегодня мало кто умеет читать глаголицу). Однако числовое значение букв глаголицы и кириллицы не совпадает, что иногда приводит к недоразумениям. В глаголице числовые значения букв упорядочены в соответствии с порядком букв РУССКОГО ЯЗЫКА, а в кириллице они привязаны к числовым значениям соответствующих букв греческого алфавита.

То есть, текст, записанный глаголицей не требует внутреннего перевода и пересчета с греческого на русский язык, и наоборот. Читая кириллицу мы как бы производим постоянный пересчет в уме числовых значений букв. Если глаголица это аналоговое исполнение записи информации, основанное на образах, то кириллица это цифровой вариант. Примерно, как компьютер, стоящий перед читателем, который информацию воспринимает, как набор цифр 10011000101, где 1 открытый триггер микросхемы, а 0 закрытый. То есть в 0, просто вырублен рубильник.

Глаголица же построена на образном мышлении. Я совершенно спокойно читаю старославянские тексты на этом алфавите и без проблем понимаю язык этрусков, который европейские ученые объявили не читаемым.

Кроме того, совершенно прекрасно, если записать любое иностранное слово в глаголице, поменяв латиницу на эти буквы, получается универсальный переводчик с любого языка, любого народа мира.

Вот пример замечательного действия глаголицы: ПАПА РИМСКИЙ на латыни Pontifex maximus. Теперь запишем второе слово в транскрипции глаголицы: МАХимус. Читаем первый слог наоборот. Получается ХАМ. М и Н в глаголице взаимозаменяемы. Второй слог это самый обычный МУЖ, в смысле мужчина.

А теперь берем старые гравюры, где изображен Батый. Там написано ЦР-ХМ Батый, то есть ЦАРЬ-ХАН Батый. Итого получается, что папа римский это хан Батый, потому, что папа и батя одно и тоже.

Я уже писал ранее, что Батый это Иван Калита, первый римский папа, царь-хан священник, основатель города Ватикан. Известен как папа Иннокентий (инок-кент, где кент все тот же хан) или Иоанн Пресвитер. Основатель города своего имени - БАТЯ ХАН (Вати-кан). Это потом западная ставка русских царей станет католическим логовом.

Если, некоторые из вас помнят, то я в одной из работ рассказывал о том, что наши предки писали тексты только согласными буквами, а гласные вводили, только ради нажима и рельефного выделения информации. Иногда применялись и надстрочные знаки.

Вот как можно написать слово Москва? МСКВ. А Как Сант-Петербург? СНКТ-ПТРБРГ. Однако ты их совершенно спокойно читаешь и без гласных. А вот если я поставлю в слово гласные, то может получиться путаница СНКТ-ПЕТРОБРЕГ. А это уже не город, а побережье Святого Петра. Где оно? Вроде на берегу Северного Ледовитого океана? А вот если бы все это было записано глаголицей, то никакой путаницы не было бы, поскольку язык синхронизирован с азбукой и запись согласными с вкраплениями гласных не допускает иного толкования.

Русский язык образный, аналоговый, в отличие от оцифрованных латинских его производных. Любое название имеет смысл. Вот, например, Нева. Сегодня ее название не в силах объяснить никто. Строятся различные версии и вариации, да только воз и ныне там. Говорят еще, что Александр Невский получил свое прозвище от этой реки. Кстати не реки, а рукотворного канала, потому что мне попадалась карта, выполненная на меди, на которой как раз показано строительство этого канала. Причем, задолго до появления в этих местах Петра с подельниками.

Я уже рассказывал, что не Нева дала имя Александру, а Александр дал имя этой реке-каналу, поскольку строился он по указке этого князя-хана Великой Тартарии.

Если записать слово невский глаголицей, то все стает на свои места. Перед нами НВсК (прости, записал как смог, что бы приблизительно показать как бы выглядело это слово в глаголице – шрифта такого нет на клавиатуре). Здесь буква С стоит для усиления К. Ты наверное хочешь узнать, что же это за слово, которое легко объяснит название реки и прозвище князя? Пожалуйста, дружище! Перед тобою НОВИК.

Новик – подросток из дворян, детей боярских и городовых казаков, поступивший на военную службу с раннего возраста, внесенный впервые в Десятни (список служилых людей по налогу «десятина» для войска Орды-Руси). Именно так и начал свою жизнь князь Александр. Его имя даже означает Защитник. Очевидно, оно им получено на основании того, что именно ему выпало в роду его отца поступать на военную службу. Десятину государству тогда платили все, и князья не были исключением. Князь Александр это НОВИК своей семьи, которая была ОБЯЗАНА отдать одного из сыновей на военную службу. Это позже он станет тем, кем он стал – правителем Руси или Господина Великого Новгорода, совокупности городов Золотого Кольца России, а не малой крепости на современной речке Волхов, которому Романовы присвоили имя Новгорода, ради сокрытия правды о древнерусском государстве.

И жил Александр не на Волге, а на Неве, которой и дали имя после одной из его побед, в честь полководца. Жил в вотчине, которая станет городом, заложенном его правнуком Георгием Победоносцем, в честь Всевышнего Бога по имени РОД (ДОБРО) или ЮПИТЕРА.

Это была ставка главнокомандующего русским имперским войском и одновременно пантеон Бога Юпитера. Потому то и зовется этот город Питером. Уж явно не в честь Святого Петра! Знаменитая арка Генерального штаба на Дворцовой площади стояла там задолго до появления в этих краях лже-Петра. Я придерживаюсь мнения, о подмене Петра Романова на Исаака Анхальта (пер. Великого), во времена Великого Посольства. Про это я писал в миниатюре «Железная Маска русского царя».

Вообще, Романовы, принесли много бед России. Они извратили ее былину, навязав нам иудейскую историю, развалили империю славян и ввергли великий народ в беды. Романовы, кроме нескольких последних царей, правители, находившиеся под внешним управлением из Европы. Романовы это Горбачев времен перестройки.

Вот почему, Питер (далее так его и буду называть не смотря на то, что он Юпитер), именовался Северной Пальмирой? Значит, где то была и Южная? Сегодня нам предлагают развалины каких то строений посреди сирийской пустыни, предлагая верить, что это и есть Южная Пальмира.

Давайте включим логику, господа. Люди прошлого селились возле воды. Это и коммуникации, и рыба, и естественная преграда, а значит защита, и многое другое. Каков был смысл селиться в пустыне? Только в одном случае, если это караван-сарай на длительных караванных переходах или монастырь-пустынь.

Поэтому я отказываю Пальмире в Сирии, в ее историческом определении. Это декорация позднего времени и фото взорванных колонн, идущей войны оттуда, меня убедили полностью. Они все армированы металлическими прутьями и сделаны по типу пирамид из геополимерного бетона. Скорее всего, как и Иерусалим в Израиле – 19 век изготовления.

Тем удивительнее громкая экспедиция историков и реставраторов РАН в те края, сразу после освобождения Пальмиры армией САР и ВКС РФ. Слишком кричащие факты вылезли наружу. Нужно было прятать концы.

Скажешь, не убедительно излагаю. Так я сейчас призову на помощь глаголицу. Пишем Пальмиру согласными ПЛМР. Теперь перевожу в глаголицу. Пожалуйста! ПОЛЬ МОРЯ.

В империи славян население делилось на ПОЛЬ и ЗЕМЬ. Поль это городские жители (Мариуполь, Неаполь и т.д.), а земь, это сельские жители. Все как и сейчас.

То есть Пальмира это ГОРОД У МОРЯ. Явно не в Сирии.

Поищем его, южный морской порт. К сожалению, их великое множество по всему миру. Но по аналогии постройки с Питером, мне, все же, видится Венеция. Судя по всему, она и есть Южная Пальмира. И строились эти два города одновременно. Только в Питере отсутствовала река или центральный канал, как в Венеции. Вот ее то и решили создать в Юпитере, соединив Ладогу с Балтикой каналом.

Однако, проблема была в ином. Строительство второй Венеции осложнялось мелководьем Балтики и северными ветрами. А значит наводнениями. Эта задача уже была решена в Венеции, где условия хоть и лучше, но более сходные, чем с иными местами на карте мира. Как решена? Да конечно с помощью каналов, которые и принимали на себя высокую воду, дробя ее на ручейки и потоки. Конечно, вода поднималась, но не более разумных и просчитанных пределов. Самая обычная ирригация с точностью наоборот. Так сегодня живут Нидерланды.

Значит, каналов в Питере должно было быть значительно больше, чем наблюдается ныне? Возможно, катастрофа (а я о ней писал в цикле миниатюр «Вокруг да около Петра») засыпала эти каналы или их заилило море. Напомню читателю, что я считаю, что Всемирный потоп начался именно с Питера, который почти на 7 метров ушел в землю, в связи с заиливанием. Тогда, во время наводнения город был практически разрушен и стоял в развалинах, которые так прекрасно отобразили художники Юбер, Пиранези и прочие мастера развалин. Произошло это примерно в 15-16 веках.

Когда Петр прибыл в Северную Пальмиру, там был город и жили люди, просто его не восстанавливали, по причине войн и Великой Смуты на Руси. Конечно, развалилось не все. Стояли памятники (или лежали), высился храм Юпитера (нынешний Исаакиевский собор), на Невском проспекте красовался собор Луны (Марии Богородицы), который ныне Казанский собор. Осталось многое, ведь особо пострадали здания стоящие на берегу Невы. А вот строения, уходящие вглубь Васильевского (Царского, василевс это царь) острова или строения левого берега остались не тронутыми. Причина – каналы.

Ты спросишь, а где же они, эти каналы? Ведь их значительно меньше, чем те, которые есть в Венеции. Раз города строились по аналогии, то и каналов должно быть великое множество?

А их и было великое множество. Современные улицы Васильевского острова, именуемые линиями, не сто иное, как засыпанные Петром и другими «Романовыми» каналы.



Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад тёмно-синий

я впотьмах не найду.

между выцветших линий

на асфальт упаду.



(Иосиф Бродский)



Не было там никакого асфальта гражданин Бродский. Это вам ваши раввины напели историю из Торы. Были там каналы, идущие по всему острову и пересекающие малую речушку, делящую остров пополам. Идеальня Венеция!

Сегодня историки утверждают, что в каналы линии Васильевского острова стали превращаться уже после смерти Петра I. Однако, своей роли они не выполняли. От наводнений не спасали, транспортными артериями служить также не могли. Каналы Васильевского острова были слишком узки. Большую часть года они оставались подо льдом, а в тёплое время года служили сточными канавами. Во второй половине XVIII века каналы закопали. Но в планировочной системе Васильевского острова остались «линии» - стороны улиц, которые когда-то были разделены водным протоком. Все это не правда. Просто Петр с подручными, не в силах был очистить заиленные каналы, которые как раз и боролись с наводнениями. Вот тогда их и начали засыпать. Я уверен, что копни эти линии, на глубине 7 метров появятся бетонные набережные, точно такие, как и на самой Неве. Все тот же геополимерный бетон под гранит. Или искусственный камень.

Прошу запомнить дату уничтожения каналов – вторая половина 18 века. Скорее всего, это времена тотальной фальсификации былины города в правление Екатерины Великой, племянницы Петра-Исаака Анхальта (Великого). Это времена подгонки русской былины под учение Торы и создание русской истории немцами Миллером и Шлецером. Это их колотил палкой в РАН Михайло Ломоносов. Миллер даже подал на него жалобу императрице, за то, что Ломоносов ему НОС СЛОМАЛ (стучу ладонью от хохота по столу!!!).

Ладно, с Васильевским островом почти разобрались. Но ведь строения есть и на левом берегу. Там то как боролись с наводнениями? Неужели снова каналы?

Да, читатель, каналы и их было много. Нет там никаких речек Моек, а есть искусственно созданные кольцевые каналы, вплоть до Обводного канала. Но главным из них, был НЕВСКИЙ КАНАЛ, где ныне располагается Невский проспект. Ты конечно уже посмотрел на литографию в заставке к миниатюре, где на месте проспекта изображен КАНАЛ и немало удивлен этим. Вот справа Казанский собор, слева дома невского проспекта, а посредине, судоходный канал, идущий прямо к Адмиралтейству. Я к сожалению пока не знаю, где этот канал заканчивался, но то, что Адмиралтейство стоит на мосту, у меня сомнений нет. Уверен я и в другом: пересекая мойку, канал Грибоедова, Фонтанку (не река а канал рукотворный), Невский канал не заканчивался, как сегодняшний проспект у Александро-Невской лавры, на пантеоне которой похоронены несколько моих предков. Он впадал в Неву.

И вот еще что: современные Литейный проспект, Суворовский проспект, Садовая улица, Лиговский проспект, возможно Загородный проспект, улицы Труда и Глинки, Петергофское шоссе, проспект Славы и проспект Обуховской обороны, а так же многие другие улицы и проспекты Питера, это засыпанные каналы.

И первым, приказал Петр Великий засыпать Невский канал, что и привело к жесточайшим наводнениям в Питере.

Я учился в этом городе и прекрасно представляю его планировку. Я благодарен этому городу за свою смелую юность и сегодня в качестве дара верну ему старое название этого канала. Прошу оценить торжественность момента! Птенец гнезда Юпитера, несет свою дань городу-богу!!!

Но сначала, официальная версия.

Своё современное название Невский проспект обрёл в 1781 году. Произошло оно от названия Александро-Невской Лавры, которая носит имя русского героя, святого князя Александра Невского.

Вот вам, и первое вранье Романовых. Мне обидно за этого князя, потому, что я потомок древнего дворянского рода, получившего из его рук в 1243 году боярство, с оставлением нам нашего древнего титула видамов франков и нашего герба «Серебряный Лебедь». Я происхожу из славянского племени воронов (вранцев, франков), вернувшихся на Русь из альбигойского Монсегюра.

В чем вранье Романовых? Так ведь перед смертью князь принял СХИМУ и для мира перестал существовать Александр Невский. Вместо него восстал инок Алексий. А это значит, что Александро-Невская лавра, так не могла называться, разве Алексеевской. Примерно, как московский храм Василия Блаженного, не мог именоваться храмом Ивана Грозного, ведь Василий и Иван это одно лицо.

Либо Романовы переименовали уже стоявшую там до них лавру, по причине не совпадения ее названия с официальной религией, сохранив память о князе, либо попы канонизировали князя еще при жизни, что абсолютно невозможно.

А что если Александр Невский это не инок Алексий, а кто то, кому и был поставлен монастырь на берегу Невы?

Начнем с того, что лавра, вообще то, Свято Троицкая. То есть посвященная СВЯТОЙ ТРОИЦЕ или ТРИЕДИНОМУ БОГУ в до-романовские времена (Род, Добро, Зевс, Юпитер и пр.). Князь действительно велик делами, но не больше же Бога? Похоже, что наименование Александро-Невская она уже получила в связи с поздним захоронением там князя.

Изначально был похоронен Александр Невский в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге. Интересно, что именно Невский был любимым князем русского духовенства.

«Соблюдение Русской земли, — писал историк Сергей Соловьёв, — от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского».

Неужели на Руси не было воинов равных по силе и славе Невскому? А как же Георгий Победоносец, он же Георгий Данилович, князь, создавший Великую Тартарию, брат Ивана Калиты? Его то, почему замалчивают? Уж не потому ли, что религия царя Петра не совпадает с верой Георгия Победоносца?

Вот посудите сами: реальные годы жизни Исуса 1152-1185. Казнен он в Стамбуле-Византии-Иерусалиме. Имя ему Андроник Комнин.

Так во имя кого загонял в воду Владимир Креститель народ, когда жил он в 960-1015 гг? Ответ один, во имя Бога Рода или Христа. То есть Христ и Христос разные создания (чуть не написал люди). Имя Исус Христос переводится как Слово Бога. Это прекрасно понимали церковники и потому объединили в одном лице древнего Триединого Бога, создав СВОЮ Троицу: Отец, Сын и Святой Дух. Поместив в Сына личность Слова Бога, а точнее его посланника.

То есть вера Крестителя Руси хоть и христианская, да только еще не в Исуса, поскольку Спасителя еще просто не было. Это не укладывалось в хронологию попов и они отнесли Рождество Исуса на более 1000 лет назад по шкале времени.

Таким образом устранились не стыковки с древним Богом, а крещение на Руси приобретает смысл именно современного христианства.

Владимир Мономах еще тоже не знаком с Иисусом, поскольку годы жизни его 1053-1152.

А вот Георгий Данилович уже христианин в смысле учения Исуса, как Слова самого Бога Христа (Рода).

Смотрите дальше. Этот князь не только создает империю славян, лежавшую на 4 континентах, но и наказывает тех, кто казнил Исуса. Поэтому он и изображается сидящим на коне, с копьем и поражающим им змея. Кстати Медный Всадник это переделанный Георгий Победоносец и Пушкин нам прямо про это намекает, называя скульптуру ДРЕВНИМ ВСАДНИКОМ, понимая, что на постаменте не Петр. Ведь слово медь (медный) означает не только металл, но и ДРЕВНОСТЬ. Метал потому так и назван, что выглядит старым. А сама скульптурная группа совершенно не медная. Это сплав и меди там мало.

Одно из отражений Георгия Даниловича в истории это Александр Македонский.

Вот вам и первый звоночек правды.

Есть сведения о двух посланиях папы римского Иннокентия IV Александру Невскому. В первом папа предлагает Александру последовать примеру отца, согласившегося (папа ссылался на Плано Карпини, в трудах которого данное известие отсутствует) перед смертью подчиниться римскому престолу, а также предлагает координацию действий с тевтонцами. Во втором послании папа упоминает о согласии Александра креститься в католическую веру и построить католический храм в Пскове, а также просит принять его посла — архиепископа Прусского. В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали два кардинала с буллой.

Что нужно понять читателю? В 1185 году, сразу за смертью Исуса (Андроника Комнина, императора Византии), возникли два крестовых похода, с целью покарать убийц русского князя ( это Андрей Боголюбский, отражение Исуса в его юности и возмужании на Руси; как раз те 30 лет отсутствия Спасителя в Библии). Походов было всего два. Второй поход выгнал из Византии латинских патриархов в 1263 году, которые убежали в Западную Европу. Там они и создадут католицизм, как иудо-христианство или унию с иудеями, а так же институт римских пап, сначала в Авиньоне, а затем и в Ватикане. Собственно говоря, некогда единый весь мир или Израиль, расколется на две части, описанные в Библии, как Иудея (Западная Европа с католицизмом и иудаизмом) и Израиль (Русское православное государство), в котором позже разовьется ислам, как часть христианства..

По рассказам летописца князь Невский, посоветовавшись с мудрыми людьми, изложил всю историю Руси и в заключение сказал: «си вся съведаем добре, а от вас учения не принимаем». То есть поддержал православие, за что и любим русскими попами.

Георгий Победоносец это правнук Александра Невского и не исключено, что он взял себе крестное имя в честь деда Александра. Ведь тогда еще не было Стоглавого собора определившего имена по святцам.

Георгий Данилович и заложил в 14 веке, на месте вотчин своих предков город, которому дал имя Юпитер, в честь Бога Добра (Рода). Однако канал НЕВА и Петропавловская крепость уже были. В пользу сказанного говорит постройка крепости в виде звезды. Это заслуга Невского.

Георгий и построил Троицкий монастырь, посвященный этому Богу (Триединый Бог –Троица). И выполнен этот город по образцу Венеции, которая произошла не из-за племени славян-венедов, а из-за слова ВЕНЕЦ или корона. То есть все тот же Царьград.

Взлет Венеции, ее бурный рост приходится как раз на 14 век. Вот тогда, после падения Генуи, она становится главной в Европе.

Вообще слово царь слышится во многих столицах мира, которые были главными городами государств, входящих в «Федеративную» Великую Тартарию. По моему мнению, Георгий Данилович покоривший весь мир, строил сразу два морских города: Венецию и Юпитер.

Соединявший Адмиралтейство и Александро-Невскую лавру, канал, назывался сначала просто дорогой, а затем першпективной дорогой к Невскому монастырю (с 1718 года). Дорогой тогда назывался вообще любой путь, будь он водный или пеший. Мы по сей день собираемся в дорогу, не смотря на то, что летим самолетом. Поэтому это слово к каналу вполне применительно.

А вот ПЕРШПЕКТИВНАЯ дорога меня вначале озадачила. Мало того, канал устойчиво так называется очень длительное время: Большая першпективная дорога, Большая Невская першпектива, Невская першпектива (с 1768 года). Часть проспекта от современной площади Восстания до Александро-Невской лавры непродолжительное время (в 1753 году) носила название Старая Невская Першпективная улица. С 1781 года название Невский проспект стало официальным, хотя в 1783—1785 годах существовало название Большой Невский проспект.

Перспектива (фр. perspective от лат. perspicere — смотреть сквозь) — техника изображения пространственных объектов на какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре.

Другими словами, это:

1.Изобразительное искажение пропорций и формы реальных тел при их визуальном восприятии. Например, два параллельных рельса кажутся сходящимися в точку на горизонте.

2.Способ изображения объемных тел, передающий их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве. В изобразительном искусстве возможно различное применение перспективы, которая используется как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов.

Скажите, друзья, вы не знаете, почему по сей день, трассу Питер-Москва именуют СКВОЗНЫМ ПРОЕЗДОМ? А ведь если разобраться, то она начинается у стен Адмиралтейства.

Вот что сообщают официальные историки.

«Необходимость в прокладке Невского проспекта возникла вскоре после основания Санкт-Петербурга. Единственный сухопутный путь, который связывал Адмиралтейство (промышленный центр нового города) с центральной Россией —Новгородская дорога, от которой по берегу Невы шла тропа. Новгородская дорога проходила примерно по линии современного Лиговского проспекта до Таврического сада. Тропа пересекала Фонтанку по плотине, построенной мастером И. Матвеевым к1705 году по прямому указанию Петра I: «Перебить тое речку». Сегодня это Аничков мост. И мастер Матвеев его не строил. Он там был с незапамятных времен. А вот указание «перебить речку» Матвеев выполнил. Он просто засыпал Невский канал. Конечно не сам, а с рабочими. Таким образом появилась улица под названием Невская першпектива или сквозная дорога.

Ну и осталось сказать, что же такое Невский проспект? Ну что глаголица, помогай снова!

Новик, Новгород, Нева, Невский и прочие НВ, это просто НОВЫЙ. Поэтому Невский проспект, он же бывший канал, это просто Новый канал, а учитывая его направление в центральную Россию, это НОВГОРОДСКИЙ проспект. Возможно ВЕЛИКОНОВГОРОДСКИЙ. Потому он и варьировался то в Большую першпективу (читай Великую), то в Большой Новгородский проспект. Никакого отношения он не имел к Троицкой Лавре. Ее Александро-Невской лукаво назовут уже петровы питомцы. Дабы скрыть историю этого уникального города и его истинного строителя Георгия Победоносца, Александра Македонского, Чингисхана. И это я назвал только три исторических отражения Георгия Даниловича, хотя я знаю их более десятка. Все это один и тот же человек, который ныне с башкой Петра и измененным положением руки, сидит на своем Буцефале (конь с бычьей головой), на Гром-камне, состоящем из четырех частей. Это не скала, это геополимерный бетон, как и весь Питер, построенный из этого удивительного материала, именуемого в древности философским камнем (читай искусственным, философия это искусство).

Питер город моей юности. Поменявший много названий, он в мои годы назывался Ленинградом. Поэтому я ленинградец, чем очень горжусь.

Мы давно не виделись старик. Так уж сложилась моя судьба, что служба бросала меня по всему белому свету. Не знаю, придется ли нам увидеться, но знай, что я помнил о тебе всегда и именно ты, заставил присмотреться меня к русской былине. Я первый, кто тебя назвал Юпитером и Орешком. Один из тех, кто разобрался с твоими соборами и замечательными памятниками. Я никогда не был равнодушен к тебе и всегда знал, что наступит момент, когда я смогу принести тебе пользу. К сожалению, я не смог приехать на 30 лет выпуска из моей славной бурсы. Служба, брат!

Но, сегодня я тебе вернул не только имя Великого Бога, но и рассказал правду о твоей главной улице. Это моя тебе благодарность, Северная Пальмира. И я не остановлюсь в исследовании, потому, что знаю много, о твоей реальной былине, а не придуманной истории. Сегодня, мной уже написано с десяток работ на тему твоих тайн. Даст Бог, напишу еще. Я люблю тебя старик и думаю, что это взаимно.

Ты, уж пожалуйста, время от времени поливай могилы моих предков, веселым дождем и обдувай их ветром с подружки Невы, посыпай их белым снегом. Они русские, настоящие русские люди, упокоившиеся в некрополе Троицкой Александро-Невской лавры. Служили тебе и России честно. Так дай же им дань уважения, как я их потомок, отдаю ее тебе.

А ты меня жди, слышишь дед, жди! Я обязательно появлюсь со стороны ВЕЛИКОГО НОВГОРОДСКОГО ПРОСПЕКТА и мы обнимемся у колоннады Казанского собора.

Ты доволен мной Ленинград?



-Друзья, вернулись вы ко мне!

Гнезда родного удальцы.

В Неве искупанные все,

Проспекта Невского жрецы.



Собор Казанский оком кинул,

Он крылья колоннады вширь,

Как руки братские раскинул,

Увидев адмиральский шпиль.



Он дивится, на лица глядя,

На нас ушедших в мир большой,

Что мы, с победой в жизни ладя,

К нему вернулись, как домой.



Седые волосы мнет ветер,

Кашне под горло – годы всеж!

Погон больших блеск яркий светел,

И «кто здесь кто?» не разберешь.



Минули годы молодые,

Труды по жизни для людей.

Но вы, такие же, родные,

Как в годы юности моей.



У многих на груди отвага,

Посеяла медалей ряд.

Выпускники, родной ОЛАГА,

На берегах Невы стоят.



Нам здесь знакомо все до боли.

Град стольный Богом ты храним!

Мы ленинградцы - дети воли,

Тебе спасибо говорим!

Источник: https://www.proza.ru/2016/09/04/1208