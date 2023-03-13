Кто сформировал такую Украину
Цикл передач под общим названием «Мир сегодня, и мы в нём».
Полная версия передачи https://clck.ru/33kbx2
Передча первая “Навязанное сумасшествие. Причины” https://youtu.be/LIZPl9u9YIo
Передача вторая “Разделение народов” https://youtu.be/2Ggpbyuhmh0
Передача третья:«Кто сформировал такую Украину».
Культурно-генетический состав.
Доминирующее и плавающее мировоззрение жителей Украины.
Одна территория, разные ценности и разные причины. Факты.
Почему не хочется видеть очевидное. Зомбирование.
Выводы.
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#культура #украина #россия #мировоззрение #зомбинирование #АлексейОрлов #АлександрСоколов
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