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Что задумали Россия и Индия. Ход слоном и Индийский поток

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Говоря о развороте России на Восток, мы привыкли подразумевать в первую очередь Китай, но в последнее время стремительно развиваются отношения с не менее важным партнёром – Индией. Настолько стремительно, что тема не сходит с первых полос западных изданий. Что уже сделали Россия и Индия, а что задумали сделать разберём в сегодняшнем выпуске. А также расскажем о новой истории невероятного спасения. Но сначала краткая сводка позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w2d3d7qMSCM
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