Газовая оттепель ЕС. Европа победила Россию в Газовой Войне? | Геоэнергетика Инфо
Газовая оттепель ЕС. Европа победила Россию в Газовой Войне? Геоэнергетика Инфо
Почему Европа не замерзла без российского газа. И долго ли она еще продержится? Европа экономит свет и тепло, приглушает печи заводов и крематориев, выключает подсветку улиц и витрин. Все ради того, чтобы выстоять в газовой войне, которую Кремль развязал против ЕС. Справляется ли она?
К этой зиме газовые хранилища были заполнены на 95%, а к следующей может оказаться всего 65%, предупреждали и аналитики Международного энергетического агентства, и эксперты исследовательского центра ICIS. Это чревато рекордными ценами и веерными отключениями.
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