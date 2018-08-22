Американцы на луне не были. Доказательства и обоснование

Каждая нация в отдельности и всё человечество в целом стремится только вперед к покорению новых горизонтов в области развития экономики, медицины, спорта, науки, новых технологий и в том числе изучения астрономии и покорения космоса. Мы слышим о больших прорывах в сфере космонавтики, но были ли они на самом деле? Высаживались ли американцы на луну или может быть это был один большой спектакль?

Скафандры

Побывав в “Национальном музее авиации и космонавтики США” в Вашингтоне любой желающий удостоверится: скафандр американцев — это очень простой халат, сшитый на скорую руку. NASA заявляет, что скафандры шили на заводе по производству бюстгальтеров и нижнего белья, то есть их скафандры, шили из ткани трусов и они якобы защищают от агрессивной космической среды, от убийственных для человека радиационных излучений. Впрочем, может быть NASA действительно разработало сверхнадежные костюмы, защищающие от радиации. Но почему тогда этот сверхлегкий материал больше нигде не использовали? Не в военных, не в мирных целях. Почему не была оказана помощь с Чернобылем, пускай и за деньги, как это любят делать американские президенты? Хорошо, допустим еще перестройка не началась и Советскому Союзу не захотели помогать. Но, ведь, к примеру, в 79 году в США на АЭС “Тримайл-Айленд” произошла страшная авария реакторного блока. Так почему же не использовали прочные скафандры, разработанные по технологии NASA, чтобы ликвидировать радиационное заражение – мину замедленного действия на своей территории?

Радиационное излучение Солнца губительно для человека. Радиация является одним их главных препятствий в освоении космоса. По этой причине и сегодня все пилотируемые полеты проходят не далее 500 километров от поверхности нашей планеты. А вот у Луны атмосферы нет и уровень радиации соизмерим с открытым космосом. По этой причине и в пилотируемом корабле, и в скафандре на поверхности Луны астронавты должны были получить летальную дозу радиации. Тем не менее, все они живы.

Нил Армстронг и остальные 11 астронавтов прожили в среднем 80 лет, а кто-то и ныне здравствует, например, как Базз Олдрин. Он, кстати, ещё в 2015 году честно признался, что на Луне не был.

Интересно узнать, как они смогли так хорошо сохраниться, когда достаточно небольшой дозы радиации, чтобы развился лейкоз – рак крови. Как известно никто из астронавтов не умер от онкологии, что вызывает одни лишь вопросы. Теоретически защититься от радиации можно. Вопрос в том, какая защита может быть достаточной для такого полета. Расчеты инженеров показывают, что для защиты астронавтов от космической радиации нужны стенки корабля и скафандра не менее 80 см толщиной, сделанные из свинца, чего, естественно, не было. Такой вес поднять ни одна ракета не сможет.

Костюмы были не просто склепаны на скорую руку, а в них отсутствовали простые необходимые для жизнеобеспечения вещи. Так в скафандрах, использовавших в программе Аполлон полностью отсутствует система для вывода продуктов жизнедеятельности. Американцы либо на протяжении всего полета с затычками в разных местах терпели, не писали и не какали. Либо все то, что из них выходило они тут же перерабатывали. В противном случае они попросту задохнулись бы от своих экскрементов. Речь не идет от том, что система вывода продуктов жизнедеятельности была плохой – она просто отсутствовала.

Астронавты ходили по луне в резиновых ботинках, но интересно узнать каким образом у них это получилось, если температура на Луне колеблется от +120 до -150 градусов по цельсию. Каким образом они добыли информацию и технологию изготовления обуви, устойчивой к широким диапазонам температурам? Ведь единственный материал, который обладает необходимыми свойствами, был открыт после полётов и начал применяться в производстве только через 20 лет после первой высадки на Луну.

Официальная хроника

На подавляющем большинстве космических снимков лунной программы НАСА не видно звёзд, хотя на советских космических снимках их полное изобилие. Чёрный пустой фон на всех фотографиях объясняется тем, что были трудности с моделированием звёздного неба и NASA решило вовсе отказаться от небосвода на своих снимках. В момент установки флага США на Луне флаг колыхался под воздействием воздушных потоков. Армстронг поправил флаг и сделал несколько шагов назад. Однако флаг не перестал колыхаться. Американский флаг развивался по ветру, хотя мы знаем, что при отсутствии атмосферы и при отсутствии ветра как такового, на Луне не может колыхаться флаг. Как могли так стремительно астронавты перемещаться по Луне, если гравитация в 6 раз ниже, чем на Земле? Ускоренный просмотр прыжков астронавтов на Луне показывает, что их движения соответствуют движениям на Земле, а высота прыжков не превышает высоту прыжков в условиях земного тяготения. Также можно долго придираться к самим снимкам в различии цветов и незначительных ляпов.

Лунный грунт

В ходе лунных миссий по программе Аполлон всего на Землю было доставлено 382 кг лунного грунта и образцы грунта американским правительством дарился руководителям разных стран. Правда весь без исключения реголит оказался подделкой земного происхождения. Часть грунта загадочным образом попросту исчезала из музеев, другая часть грунта после химического анализа оказывалась земным базальтом или метеоритными осколками. Так BBC News сообщили, что фрагмент лунного грунта, хранящийся в голландском музее Рейскмюсеулм, оказался куском окаменевшей древесины. Экспонат был передан премьер-министру Голландии Виллему Дризу и после его смерти реголит отошел музею. Эксперты усомнились в подлинности камня ещё в 2006 году. Окончательно это подозрение подтвердил анализ лунного грунта, проведенный специалистами Амстердамского свободного университета, заключение экспертов было не утешительным: кусок камня — это подделка. Американское правительство решило никак не комментировать эту ситуацию и просто замяло дело. Также подобные случаи происходили в странах Японии, Швейцарии, Китая и Норвегии. А решались подобные конфузы все тем же, реголиты загадочным образом то пропадали, то уничтожались от пожара или разгрома музеев.

Советский Союз

Один из основных доводов противников лунного заговора это – признание Советским Союзом факта высадки американцев на луну. Давайте проанализируем этот факт подробнее. США прекрасно понимали, что Советскому Союзу не составит труда выступить с опровержением и предоставить доказательства, что американцы никогда не высаживались на луне. А доказательств было предостаточно, в том числе и вещественных. Это и анализ лунного грунта, который был передан американской стороной, и это и выловленный в Бискайском заливе аппарат Аполлон – 13 в 1970 году с полной телеметрией пуска ракетоносителей сатурн – 5, в котором не было ни одной живой души, не было ни одного астронавта. В ночь с 11 по 12 апреля, советским флотом, была поднята капсула Аполлона 13. На деле капсула оказалась пустым цинковым ведром, термозащита полностью отсутствовала, а её вес составлял не больше одной тонны. Запуск ракеты прошёл 11 апреля и через несколько часов в этот же день советские военные находят капсулу в Бискайском заливе.

А по официальной хронике американский аппарат облетел Луну и вернулся на Землю якобы 17 апреля, как ни в чем не бывало. Советский Союз на тот момент получил неопровержимое доказательство фальсификации высадки на луну американцами и у него появился жирный туз в рукаве.

Но потом стали происходить удивительные вещи. В разгар холодной войны, когда во Вьетнаме шла кровопролитная война, Брежнев и Никсон, как ни в чем не бывало, встречаются, словно старые добрые друзья, улыбаются, чокаются, вместе выпивают шампанское. В истории это запомнилось, как брежневская оттепель. Как можно объяснить совершенно неожиданную возникшую дружбу Никсона и Брежнева? По мимо того, что брежневская оттепель началась совершенно неожиданно, за кадром, оставались шикарные подарки, которые президент Никсон делал лично Ильичу Брежневу. Так в первом визите в Москву американский президент привозит Брежневу щедрый подарок – кадиллак Эльдорадо, собранный вручную по специальному заказу. Интересно за какие заслуги на самом высшем уровне Никсон дарит дорогой кадиллак при первой встрече? А может американцы были в долгу перед Брежневым? А дальше – больше. При следующих встречах Брежневу дарят лимузин Линкольн, а следом спортивный Шевроле Монте Карло. При этом молчание Советского Союза об американской лунной афере вряд ли можно было бы купить за роскошный автомобиль. СССР потребовал заплатить по-крупному. Можно ли считать совпадением, что в начале 70-ых годов, когда американцы якобы высаживались на Луну, в Советскому Союзе начинается строительство крупнейшего гиганта, автозавода КАМАЗ. Интересно то, что запад на эту стройку выделил миллиардные кредиты, а в строительство принимали участие несколько сотен американских и европейских автомобильных компаний. Были и десятки других проектов, в которых запад по столь необъяснимым причинам инвестировал в экономику Советского Союза. Так было заключено соглашение о поставке СССР американского зерна по ценам ниже среднемировых, что негативно отразилось на благосостоянии самих американцев.

Также было снято эмбарго на поставки советской нефти в Западную Европу, мы начали проникать на их газовый рынок, где и по сей день успешно работаем. По мимо того, что США разрешило заниматься таким выгодным бизнесом с Европой, запад, по сути, сам построил эти трубопроводы. Германия выделила кредит в размере более 1 миллиарда марок Советскому Союзу и поставила трубы большого диаметра, которые в тот момент не производились в нашей стране. Причем характер потепления демонстрируют явную однобокость. США делают одолжения Советскому Союзу при этом ничего получая взамен. Удивительная щедрость, которая легко может быть объяснена ценой молчания по поводу фейковой высадки на Луну.

Кстати, недавно знаменитый советский космонавт Алексей Леонов, который везде и всюду защищает американцев в их версии полёта на Луну, подтвердил, что высадка была доснята в студии. Действительно, кто будет снимать эпохальное открытие люка первым человеком на Луне, если никого на луне нет?

Разрушение мифа о том, что американцы побывали на Луне это не просто незначительный факт. Нет. Элемент этой иллюзии взаимосвязан со всеми мировыми обманами. И когда начинается рушится одна иллюзия за ней по принципу домино начинают рушатся остальные иллюзии. Рушатся не только заблуждения о величии Соединенных Штатов Америки. К этому добавляется заблуждение о противостоянии государств. Стал бы СССР своему непримиримому противнику подыгрывать в лунной афере? В это сложно поверить, но, к сожалению, Советский Союз сыграл в одну игру с США. А если это так, то нам теперь становится понятно, что есть силы, управляющие всеми этими процессами, которые находятся выше государств.

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