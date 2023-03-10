Си Цзиньпин единогласно утвержден на третий срок
Председатель КНР Си Цзиньпин единогласно утвержден на третий срок.
Данное решение фиксируют полную внутриполитическую победу Си Цзиньпина над своими оппонентами и утверждение его полновластия на ближайшие годы. Еще в прошлом году были попытки оспорить третий срок товарища Си, что сопровождалось различными вбросами о его якобы шатком положении и о том, что его могут не выбрать. Американцы были очень заинтересованы в том, чтобы Си не выбрали, но даже проблемы китайцев с ковидом не оправдали ожиданий. На практике, все закончилось полным триумфом Си Цзиньпина, который первым из председателей КНР идет на 3-й срок.
Таким образом, существовавший десятилетиями принцип обязательной ротации китайских элит отброшен и выбор сделан в пользу консолидации власти вокруг группы Си, которому предстоит вести китайский корабль и самую большую коммунистическую партию мира через набирающий силу шторм трансформации миропорядка.
Решение для Китая безусловно историческое и свою оценку оно получит прежде всего по итогам Холодной войны с США и предстоящей войне за Тайвань.
С новыми годами уважаемый Си.
Поздравляемый стойкий и дружный народ с правильным выбором.