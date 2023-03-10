Цепная реакция. Документальный фильм (1966)
Об одном из основоположников химической физики, дважды Герое Социалистического Труда, лауреате Ленинской и Государственных премий СССР, лауреате Нобелевской премии, академике Николае Семенове.
#ДокументальныйФильм
ОПФ 1966
Автор сценария – В. Дорофеева
Режиссер – Валерий Миронов
Оператор – Геннадий Славщик
Оператор – Эдуард Буковский
#ЦепнаяРеакция #НиколайСеменов #наука
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