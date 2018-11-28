Опасность электромагнитных излучений. Как уменьшить вред?

Негативное влияние электромагнитных полей (ЭМП) продолжает вызывать споры по всему миру. Самое опасное загрязнение, которому вы подвергаетесь – это невидимое море ЭМП, в которое ваше тело окунается каждый день.

Оно влияет на вас в течение всего дня, и не только в общественных местах, но в вашем собственном доме. Большая часть излучения исходит от мобильных телефонов, радиовышек, компьютеров, интеллектуальных счетчиков и Wi-Fi.

Хотя почти невозможно полностью избежать их воздействия, существуют практические способы его ограничения. Учитывая количество ЭМП, под «обстрел» которых вы попадаете весь день, обязательно нужно знать и понимать их негативное воздействие на ваше благополучие.

Особенно, если у вас есть серьезные заболевания, стоит уделить драгоценное время, чтобы максимально снизить воздействие ЭМП. Если вам говорят, что они безопасны и не являются угрозой для человека, вам стоит учитывать следующее:

Телекоммуникационная индустрия манипулирует федеральными регулирующими органами, органами здравоохранения и специалистами с помощью мощных и сложных лобби, оставляя потребителя в недоумении и не осведомленным о рисках для здоровья, связанных с ЭМП.

Любые негативные последствия для здоровья от ЭМП, похожие на результат курения, могут быть заметны не сразу, но, скорее всего, они разовьются постепенно с течением времени. Сотовые телефоны действительно являются эквивалентом угрозы сигарет для здоровья общества в 21 веке.

Что такое ЭМП?

По данным национального института наук о влиянии окружающей среды на здоровье, ЭМП это «невидимые области энергии, которые часто называют излучением, которые связаны с использованием электрической энергии».

Большинство осознает опасности, связанные с ионизирующим излучением, из-за которых стоматолог накрывает вас свинцовым фартуком во время рентгена. По той же причине, можно ожидать солнечного ожога, если слишком долго позволять оголенной коже подвергаться воздействию солнечных УФ-лучей.

Считается, что ионизирующее излучение имеет достаточно энергии, чтобы разорвать ковалентные связи в ДНК, но на самом деле большая часть повреждений происходит из-за окислительного стресса, который приводит к избытку свободных радикалов.

Тип ЭМП, которые излучает ваш сотовый телефон находится в диапазоне микроволн от 2 до 5 гигагерц. Кроме того, мобильный и беспроводной телефон, электронные приборы, такие как радионяни, устройства Bluetooth, умные термостаты и Wi-Fi маршрутизаторы постоянно распространяют СВЧ-излучение в объеме, который может повредить ваши митохондрии.

Уровень кальция внутри клеток увеличивается под воздействием ЭМП

Мартин Палл, кандидат технических наук, почетный профессор биохимии и основных медицинских наук в Университете штата Вашингтон, определил и опубликовал несколько статей, описывающих молекулярные механизмы того, как ЭМП мобильных телефонов и беспроводных технологий вредят людям, животным и растениям. Многие исследования показывают, что уровень внутриклеточного кальция возрастает под воздействием ЭМП.

Пэлл также обнаружил ряд исследований, которые показывают, что избыток кальция в клетке увеличивает уровни оксида азота (NO) и супероксида. В то время как NO имеет много полезных для здоровья свойств, его массово избыточное количество вступает в реакцию с супероксидом, образуя пероксинитрит, чрезвычайно мощный окислительный стрессор.

Пероксинитрит, в свою очередь, расщепляется и формирует реактивные свободные радикалы, как формы азота, так и кислорода, в том числе, гидроксильные, карбонатные и NO2 радикалы – все три из которых вызывают повреждения. Он также способен наносить ущерб сам по себе.

Ко всему прочему, ЭМП не воздействуют теплом; они не «жарят» ваши клетки, как предполагают некоторые. Излучение активирует VGCC во внешней клеточной мембране, вызывая цепную реакцию разрушительных последствий, которые, в конечном счете:

Уничтожают митохондриальную функцию, клеточные мембраны и белки

Вызывают серьезное повреждение клеток

Проявляются в повреждении ДНК

Радикально ускоряют процесс старения

Провоцируют повышение риска развития хронических заболеваний

Пероксинитрит, сотовые телефоны и резкое увеличение случаев хронических заболеваний

После образования, пероксинитрит реагирует относительно медленно с биологическими молекулами, что делает его селективным окислителем. В организме он модифицирует молекулы тирозина в белках, чтобы создать новое вещество, нитротирозин, и нитровать структурны белкок. Перемены, происходящие под воздействием нитрования видны на биопсии БАС, атеросклероза, воспалительного заболевания кишечника, ишемии миокарда и септического заболевания легких.

Когда вы поймете, что мобильные телефоны могут способствовать развитию этих хронических заболеваний – а не только опухоли головного мозга – у вас появится мотивация ограничить их воздействие.

Несмотря на то, что главной угрозой для здоровья продолжают оставаться заболевания сердечно-сосудистой системы, рак и инфекции, увеличение темпов роста следующих болезней и расстройств поразительно. Некоторые из них даже не были известны широкой общественности до 1980 года.

Заболевание или расстройство / Увеличение с 1990 года

СДВГ — 819 процентов

Болезнь Альцгеймера — 299 процентов

Аутизм — 2094 процентов

Биполярное расстройство в юном возрасте — 10833 процентов

Целиакия — 1111 процентов

Синдром хронической усталости — 11027 процентов

Депрессия — 280 процентов

Сахарный диабет — 305 процентов

Фибромиалгия — 7727 процентов

Гипотиреоз — 702 процентов

Волчанка — 787 процентов

Остеоартрит — 449 процентов

Апноэ во сне — 430 процентов

Коснулось ли вас одно из заболеваний, связанных с ЭМП?

Поскольку биологический ущерб от ЭМП срабатывает при активации VGCC, само собой разумеется, что ткани с его наибольшей плотностью подвергаются большему риску. Ткани тела с высокой концентрацией VGCC (а значит наиболее восприимчивые к повреждениям от ЭМП) включают:

Мозг

Яички (у мужчин)

Нервную систему

Синусовый узел сердца, что приводит к аритмии

Сетчатку

Когда VGCC активируются в мозге, они выделяют нейромедиаторы и нейроэндокринные гормоны. Повышенные активности VGCC в некоторых частях мозга производит разнообразные психоневрологические эффекты. Наиболее распространенные последствия хронического воздействия ЭМП на ваш мозг:

Болезнь Альцгеймера

Тревожность

Аутизм: один из моих давних наставников, д-р Дитрих Клингхардт, связал аутизм у детей с чрезмерным воздействием ЭМП во время беременности

Депрессия

Наиболее распространенные проблемы с сердцем, которые были связаны с воздействием ЭМП:

Фибрилляция / трепетание предсердий

Брадикардия (замедленное сердцебиение)

Нарушения сердечного ритма (в связи с внезапной сердечной смертью)

Учащенное сердцебиение

Тахикардия

ЭМП отрицательно влияют на репродуктивное здоровье

Если вы мужчина, воздействие ЭМП может увеличить риск бесплодия, особенно если вы регулярно носите мобильный телефон в кармане брюк возле паха и / или держите ноутбук на коленях. Исследования связали низкоуровневое воздействие электромагнитного излучения от мобильных телефонов с 8-процентным снижением подвижности сперматозоидов и 9-процентным – жизнеспособности спермы.

Если вы женщина, риск развития рака молочной железы выше, если вы регулярно носите мобильный телефон в бюстгальтере. Как правило, наиболее распространенным местом для рака молочной железы является верхний наружный квадрант. Когда рак находится в верхнем внутреннем квадранте, это, более вероятно, связано с излучением телефона (если вы носите его в бюстгальтере).

Способы уменьшить воздействие ЭПМ

Ниже приведены некоторые советы, которые помогут уменьшить воздействие ЭМП:

Подключите ваш настольный компьютер к Интернету через проводное соединение. Также следует избегать беспроводных клавиатур, трекболов, мышей, игровых приставок, принтеров и домашних телефонов. Выбирайте проводную версию.

Если вам необходимо использовать Wi-Fi, выключайте его, когда он не используется, особенно в ночное время, когда вы спите. В идеале, лучше сделать дом проводным, чтобы отключить Wi-Fi раз и навсегда. Если у вас есть ноутбук без портов Ethernet, приобретите USB-адаптер, который позволит вам подключиться к Интернету без беспроводного соединения.

Выключайте электричество в спальне на ночь. Как правило, это помогает уменьшить электрические поля от проводов в стене, если нет соседней комнаты рядом с вашей спальней. В этом случае вам нужно будет использовать прибор, чтобы определить, нужно ли также отключить питание в соседней комнате.

Используйте часы на батарейках, в идеале без подсветки. Я использую говорящие часы, которые позволяют всего лишь нажать на кнопку, чтобы определить время и не включать свет ночью.

Если вы все еще используете микроволновку, замените ее на паровую конвекционную печь, которая будет нагревать пищу быстрее и гораздо более безопасно. После индукционной варочной панели, микроволновые печи, вероятно, сильнее всего загрязняют ваш дом ЭПМ.

Избегайте использования «умных» приборов и термостатов, которые зависят от беспроводной сети. Это касается и всех новых «умных» телевизоров. Их называют умными, потому что они излучают Wi-Fi, и, в отличие от компьютера, вы не можете его отключить. Рассмотрите возможность использования большого монитора в качестве телевизора, так как он не будет испускать Wi-Fi.

Откажитесь от интеллектуальных счетчиков или закройте их экраном, что позволит уменьшить излучение на 98-99 процентов.

Подумайте о перемещении кроватки ребенка в вашу комнату вместо использования радионяни или сделайте ее проводной. В любом случае избегайте любых беспроводных радионянь, если можно купить проводную.

Замените флуоресцентные лампочки на лампы накаливания. В идеале избавьтесь от всех люминесцентных ламп в вашем доме. Мало того, что они излучают нездоровый свет, но, что более важно, они фактически передают ток вашему телу когда вы просто находитесь рядом с ними.

Не носите мобильный телефон на теле, если он не находится в режиме полета и никогда не спите с ним в спальне (и тем более под подушкой). Даже в режиме полета он может излучать сигналы, поэтому я кладу свой в мешок Фарадея.

При использовании мобильного телефона, включайте динамик и держите его на расстоянии не менее 3 футов от вас. Стремитесь максимально уменьшить время, проведенное с ним. Я снизил использование телефона до 30 минут в месяц, в основном во время путешествий. Вместо этого, пользуйтесь VoIP- телефонами, которые работают даже во время подключения к Интернету через проводное соединение.

Некоторые питательные вещества могут помочь защитить организм от повреждения ЭМП

Мои рекомендации:

Магний — Являясь натуральным блокатором канала кальция, магний может помочь уменьшить влияние ЭМП на VGCC. Поскольку многие испытывают его дефицит, было бы полезно принимать по 1-2 г магния в день.

— Являясь натуральным блокатором канала кальция, магний может помочь уменьшить влияние ЭМП на VGCC. Поскольку многие испытывают его дефицит, было бы полезно принимать по 1-2 г магния в день. Молекулярный водород — Исследования показали, что молекулярный водород может смягчить около 80 процентов повреждений, вызванных ЭМП, поскольку он ориентируется на свободные радикалы, произведенные в ответ на излучение, такие как пероксинитриты. Вы можете принимать таблетки молекулярного водорода во время полета, чтобы защититься от гамма-лучей. Это один из советов, которые я давал в связи с тем, как свести к минимуму джет-лэг.

— Исследования показали, что молекулярный водород может смягчить около 80 процентов повреждений, вызванных ЭМП, поскольку он ориентируется на свободные радикалы, произведенные в ответ на излучение, такие как пероксинитриты. Вы можете принимать таблетки молекулярного водорода во время полета, чтобы защититься от гамма-лучей. Это один из советов, которые я давал в связи с тем, как свести к минимуму джет-лэг. Nrf2 — Увеличение Nrf2, который является биологическим горметиком, который активирует супероксиддисмутазу, каталазу и все другие полезные межклеточные антиоксиданты, также снижает воспаление, улучшает митохондриальную функцию и стимулирует митохондриальный биогенез.

— Увеличение Nrf2, который является биологическим горметиком, который активирует супероксиддисмутазу, каталазу и все другие полезные межклеточные антиоксиданты, также снижает воспаление, улучшает митохондриальную функцию и стимулирует митохондриальный биогенез. Специи — Некоторые специи могут помочь предотвратить или восстановиться после вреда от пероксинитритов. Специи, богатые фенолами, в частности, корица, гвоздика, корень имбиря, розмарин и куркума, демонстрируют некоторые защитные эффекты против повреждения, вызванного пероксинитритом.

ЭМП более опасны для детей, чем для взрослых

К сожалению, большинство молодежи попало под влияние беспроводной революции, и ваша ответственность заключается в том, чтобы научить своих детей ее опасностям. Многие имеют мобильные телефоны и беспроводные планшеты до 5 лет и спят с ними под подушкой. Это подвергает их гораздо более серьезной угрозе для здоровья, чем курение в подростковом возрасте их прадедов.

Возможность испытать большой вред для митохондрий с течением времени экспоненциально больше для детей, чем для взрослых. Многие сегодня растут, полностью окутанные технологиями. Они получают мобильные телефоны во все более юном возрасте, используют компьютеры и планшеты, начиная с ранних школьных лет и играют в видеоигры в Интернете, а все это связано с воздействием ЭМП.

Источник: Russian.Mercola.com (со ссылками на использованные материалы)

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Источник: medalternativa.info