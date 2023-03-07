Энгельс читает статью Даниэльсона
Энгельс читает статью Даниэльсона
Как старик Энгельс походя баффнул теоретические скиллы русских социалистов.
Во время нашего голода 1891-93 годов цензура не пропускала в популярных СМИ подробные статистические статьи по пораженным голодом губерниям, а в некоторых областях власти совсем запретили печатать статсборники до особого повеления (Самарское земство. 1864-1914. Юбилейный доклад-очерк, заслушенный в 49 очередном губернском земском собрании. Самара, 1914, с. 140).
В Самарской губернии земская статистика была на довольно высоком уровне, но с 1888 года не имела выхлопа в виде публикаций. А очень хотелось. К тому же, статистическим бюро губернского земства заведовал бывший народник Красноперов. Он и придумал писать статьи в разные узкопрофильные журналы, чтоб не пропадало.
В ноябрьском номере "Юридического вестника" за 1891 год вышла статья Красноперова "Формы крестьянского кредита в Самарской губернии". Там было о формах и суммах кредитов, их возврате и задолженностях. Заодно, вскользь и осторожно, давались данные по росту недоимок.
Революционные круги ее заметили. Один из идеологов народнического движения Николай Даниельсон сразу ухватил, что статья наглядно показывает прогрессирующее массовое разорение крестьянских хозяйств и представляет кошмарную картину бедствия.
Даниельсон очень гордился своей проницательностью. И вообще важный был. Он отправил статью самому Энгельсу – посмотрите, мол, какой ужас наши власти скрывают, а мы, такие крутые, вычислили правду.
Фридрих Фридрихович знал этого Даниельсона и статью не выбросил – прочел, как только переборол старческую лень. 15 марта 1892 года он написал Даниельсону, что из статьи следует:
1. С 1861 года в России идет развитие современной промышленности и, соответственно, меняются хозяйственные отношения. Смена хозяйственных отношений ведет к слому привычного уклада.
2. Многие крестьяне бросают деревни и идут в города, увеличивая пролетарскую прослойку. В России пролетариат отстал, дремуч и не рвет окончательно с деревней, видя в производстве хлеба единственный путь к обогащению.
3. Масса же оставшихся крестьян не может приспособиться к новым отношениям и отказаться от хозяйства тоже не может. Поэтому она разоряется и идет в кабалу к деревенским капиталистам.
4. "Неурожай, по-моему, только сделал очевидным то, что в скрытом виде существовало уже раньше. Но ужасающе ускорил соверщающийся процесс".
5. Массовое разорение приведет к тому, что из деревни побегут даже те, кто не особо хочет, так как излишние рты, неспособные платить по долгам, новым деревенским капиталистам тоже не нужны. В города хлынет волна низкоквалифицированных и неграмотных рабочих. Рост промышленности в России не остановить. Но, в виду дешевизны рабочих рук, основная масса пролетариата будет дремучей, дикой и непрофессиональной.
6. С ростом капиталистических противоречий, не имея высокой квалификации и тыла в деревне, русский пролетариат будет испытывать огромные лишения и притеснения.
7. Русским пролетариатом никто сознательно не руководит, никто его не обучает, сознание рабочих не развивается.
8. Будет колоссальный революционный взрыв, но из-за слабой организации и отсутствия классового сознания взрыв приведет только к бессмысленным жертвам.
9. Надо немедленно приступать к работе с пролетариатом, крепить партийную работу, показать рабочим правильный путь. Но пока вы-дураки занимаетесь склоками и обидами – поезд уходит.
Это все старик Фридрих вывел из одной статьи (ну разве еще в 1870-е они с Марксом рассчитывали доходность русских черноземных крестьянских хозяйств). Хрустального шара у него не было и о 1905 годе он ничего не знал. Статсборников 1914 года с картинами скачкообразного роста промышленности и рабочего класса в России у него тоже не было.
Это был сильный удар по нашему народничеству. Самые умные начали вникать и переходить на рельсы марксизма. То есть делать то, к чему призывал один молокосос из Самары.
Прямая цитата из "Маркс К., Энгельс Ф. Революцонная Россия", М. 1967, с.597.
(с) Григорий Циденков
https://vk.com/id6186050 – цинк
По части предсказаний событий начала XX века Энгельс очень крут. Умел смотреть в завтрашний день.