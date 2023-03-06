Вразрез с санкциями
Глава МИД Индии об обвинениях его страны в том, что она в зашкаливающих кол-вах закупает российскую нефть.
Вразрез с санкциями
- Господин Джайшанкар, Индия нарастила импорт русской нефти, что идет полностью вразрез с санкциями Евросоюза. Изменит ли ваша страна свою позицию на период председательства в G-20?
- Между 24 февраля и 17 ноября 2022 года Евросоюз закупил больше российских энергоносителей, чем следующие 10 стран вместе взятые. Ну, а если сравнивать с Индией, то импорт русской нефти в Евросоюз в 6 раз превысил наши закупки. Про газ молчу, потому что Индия вообще не закупает русский газ, а Евросоюз закупил на 50 миллиардов долларов… то есть евро. Даже импорт угля в Евросоюз… я сейчас не выделяю какую-то отдельную страну, на 50% больше, чем в Индию. Так что, не хочу никого обидеть, но, может быть, Евросоюз делает для России гораздо больше, чем Индия.
https://vott.ru/entry/626143 – цинк
Вежливо послал лесом европейских лицемеров.
Хороший ответ европейским лицемерам.
Сейчас будут подглядывать друг за другом, и спорить кто из них лучше прогнулся.