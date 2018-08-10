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Россия заблокировала введение новых санкций против КНДР

13:31. 10 августа 2018 Просмотров - 90 Один комментарий Опубликовал:


В Совете Безопасности ООН Россия наложила вето на американский проект резолюции предполагавший введение новых санкций против Северной Кореи. Аналогичным образом поступил и Китай.
Под предлогом якобы существующих "нарушений" прежних резолюций, США хотели ввести новые экономические санкции, которые могли в числе прочего затронуть и российские компании.
Официальная позиция МИД РФ – США не представили необходимого фактического обоснования для новых санкций.

Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 по КНДР о введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк «Агросоюз», якобы ведущих незаконную деятельность в нарушение действующего применительно к этой стране санкционного режима.
Представленная американцами доказательная база в обоснование своего предложения совершенно неубедительна. Отторжение вызывают и ставшие уже нормой «нажимные» методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов. Налицо также стремление американцев «освятить» авторитетом Комитета СБ ООН 1718 только что введенные ими под надуманными предлогами аналогичные односторонние рестрикции.
Новые санкционные заходы США не только не способствуют оздоровлению атмосферы российско-американских отношений, но также идeт вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР. Очевидно, что Вашингтон стремится сохранять «максимальное давление» в отношении Пхеньяна как можно дольше, по сути вплоть до «завершения процесса денуклеаризации». Подобная деструктивная для урегулирования проблем Корейского полуострова линия вызывает крайнее неприятие.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3316726 – цинк

В целом, в текущих условиях поддержка Россией каких-либо санкций США в отношении других стран, смотрелась бы совсем уж шизофренично.
Отсюда и смена "глубокой озабоченности" на "крайнее неприятие".
В более широком смысле, Китай и Россия конечно не дадут США додавить Кима. Конечная цель остается неизменной – добиться вывода американских систем ПРО и войсковой группировки с территории Южной Кореи в обмен на закрытие ракетно-ядерной программы. В противном случае, Ким еще долго будет счастливым обладателем ядерной дубинки, несмотря на любые санкции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: кндр, оон, Россия, санкции, сб оон, северная корея, США
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Один комментарий»

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    Руса 10 августа 2018 в 16:19 Ссылка Пометить
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    Чем чаще США и подпиндосники будут получать отлуп от Китая и России
    в СБ ООН, тем лучше будет для всего мирового сообщества.
    Борзота Вашингтона уже достала всех.

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