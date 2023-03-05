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“Донбасс. Поэтому я здесь”

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В рамках проходящего в Москве фестиваля документального кино состоялась премьера нескольких документальных фильмов посвященных Донбассу и войне на Украине. По мере выхода, буду выкладывать.
Вчера состоялась премьера фильма "Донбасс. Поэтому я здесь".
 

Аннотация:

«НАТО не хочет мира и процветания на Украине. НАТО хочет постоянной войны», — говорит Джонни Миллер, журналист из Великобритании. Он несколько лет освещал конфликты в горячих точках по всему миру. Видел, как армия США разрушала страны Востока. Но говорить, что то же самое происходит сейчас с Донбассом, западному зрителю нельзя.

Только в голливудских блокбастерах за разоблачение преступного режима — слава, деньги и престижная работа. В реальности же всё наоборот: иностранные военкоры часто не могут вернуться на родину, так как их посадят там в тюрьму за правду.

Несмотря на это, на Донбассе прямо сейчас работают независимые зарубежные журналисты. Они пытаются донести до западного зрителя информацию о том, что на самом деле происходит в регионе. Их репортажи сильно отличаются от официальной линии властей.

Сегодня интернет-премьера фильма «Донбасс. Поэтому я здесь». Герои картины — журналисты Марк Барталмай (ФРГ), Янус Путконен (Финляндия), Джордж Элайсон (США), Витторио-Никола Ранджелони (Италия), Джонни Миллер (Великобритания).

https://t.me/artelfilms/859 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8202393.html
Метки: Видео, военкоры, война на украине, документальное кино, донбасс, донецк, Россия, Украина
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