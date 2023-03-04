О причинах войны на Украине
Джеффри Сакс о причинах войны на Украине.
— Что конкретно вы можете сказать о том фоне, на котором возник этот конфликт?
— Он отражает растущую напряженность между Соединенными Штатами и Россией, существующую вот уже четверть века. На этом пути было действительно совершено много грубых ошибок.
— Какие конкретно возможности, на ваш взгляд, были упущены?
— Ключевым аспектом ситуации, которую сейчас активно обсуждают, но по-прежнему не до конца понимают политики и общественность, является видение стратегическими лидерами США положения в мире, которое сложилось после 1991 года. В частности, они были уверены, что мир однополярен, и что Соединенные Штаты могут делать практически все что угодно. Включая размещение своих вооруженных сил где и когда они захотят, заключение и выход из договоров, когда Вашингтон этого захочет, причем безо всяких серьезных последствий для себя. В середине девяностых в американском руководстве, даже на первом этапе расширения НАТО, велись довольно ожесточенные споры, в ходе которых многие умные люди, включая Билла Перри, нашего министра обороны при Клинтоне, считали это решение ужасной ошибкой. Многие другие думали так же. А Джордж Кеннан, которого я считаю квинтэссенцией государственной мудрости, писал, что оно приведет к новой холодной войне.
Клинтон решил продолжить расширение альянса. Поскольку тот первый этап был в Центральной Европе, я сомневаюсь, что он был решающим, хотя определенно усложнял ситуацию. А потом началась война в Сербии и ее бомбардировки силами НАТО. Это тоже было, на мой взгляд, ошибкой. Многого мы не знаем ввиду секретности. Мне многое рассказали инсайдеры. Не знаю, правда это или нет, потому что архивов не читал, но все равно считаю, что это была большая ошибка. Затем произошло 11 сентября. Президент Путин с самого начала предлагал поддержку Штатам в борьбе с терроризмом, но война в Ираке явно нанесла серьезный удар по возможностям американо-российского сотрудничества.
Буш провел еще семь волн расширения НАТО, повышая градус напряженности, потому что в них участвовали три прибалтийских государства, а также Румыния, Болгария, Словения и Словакия, и этот удар был очень и очень жестким. В 2008 году Буш принял совершенно ужасное решение настаивать на расширении НАТО за счет Украины и Грузии. В сущности, это и поставило нас не просто на путь абсолютного ожесточения отношений с Россией, а на путь войны с ней.
Этот военный конфликт начался девять лет назад, с очень активного участия США в свержении президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года. Возможно, мы узнаем об этом в полной мере только тогда, когда через десятилетия нам откроют архивы. Но и сейчас известно достаточно, чтобы сделать вывод о причине украинского конфликта.
— Я вас не совсем понимаю, когда вы говорите о событиях 2008 года, ведь Россия начала военную операцию на Украине только в 2022-м, четырнадцать лет спустя, а Украина так и не приблизилась к вступлению в НАТО.
— В 2008 году на саммите в Бухаресте альянс заявил, что будет расширяться за счет Украины и Грузии. Встреча была очень противоречивая, поскольку большинство европейцев возражали, но Соединенные Штаты протолкнули это решение. И оно привело, на мой взгляд, к войне в Грузии. Думаю, это был сигнал России в адрес Тбилиси: даже не думайте вступать в НАТО. Это был сигнал и для Киева.
Украина уже находилась в состоянии борьбы, в которой активно участвовал и Вашингтон, когда в разобщенной стране яростно бились между собой ее восток и запад, про- и антинатовские силы и так далее. Еще когда в 2005 году Виктор Ющенко стал президентом, он призвал Украину вступить в НАТО. Сформировалась сильная напряженность, которая привела к 2008 году. Затем Ющенко потерпел поражение, и пришел Янукович, заявивший, что Украине нужен нейтралитет. И я считаю, что это было воспринято американскими политиками как оскорбление, поскольку они маниакально стремились к расширению альянса. Когда в конце 2013 года вспыхнули протесты против Януковича, США воспользовались случаем и проявили себя весьма активно, причем довольно, так скажем, прямолинейно — платили большие деньги тем, кто руководил этим так называемым движением Майдана и помогали финансировать госпереворот.
— Вы считаете события 2014 года переворотом?
— Конечно это был переворот. Это был неконституционный захват власти, когда в феврале 2014 года очень агрессивные, до зубов вооруженные группы штурмовали правительственные здания.
— Вернемся в 2008 год. Я понимаю, что произошло на саммите в Бухаресте. Я имею в виду, что за четырнадцать лет Украина так и не приблизилась к фактическому вступлению в НАТО.
— Это не так. Это не так, Исаак. Совсем. Дело в том, что после свержения Януковича ряд последующих правительств как в Киеве, так и в Вашингтоне активно вооружали страну, модернизировали ее армию и влили в нее вооружений на многие миллиарды долларов. именно это позволило Украине противостоять российской операции в феврале прошлого года.
— [Вы имеете в виду вооружения, поступившие] уже после начала российской СВО?
— Нет, нет, нет. Начиная с 2014 года. Это очень важно.
— То есть после того, как Россия захватила Крым?
— Возможно, вам с коллегами стоит получше разобраться в событиях вокруг Майдана. Это было свержение правительства, пришедшего на смену правительству, призывавшему к нейтралитету…
— Нейтралитету?
— Да, правительство Януковича призывало к нейтралитету. (Янукович хотел более тесного союза с Россией. Недавно сообщалось, что Путин планировал использовать Януковича для установления марионеточного режима после завершения спецоперации 2022 года).
— Понятно.
— И это главное. Нам каждый день говорят, что сейчас наступила первая годовщина военного конфликта. Но даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который был одним из самых ярых сторонников жесткой линии в этом противостоянии, говорит, что реальные военные действия идут уже девятый год. Это факт. Этот военный конфликт начался в феврале 2014 года. Столтенберг говорит, что он начался с захвата Россией Крыма. Я думаю, часы нужно перевести назад примерно на месяц, по крайней мере. Все началось со свержения Виктора Януковича, в котором Соединенные Штаты сыграли очень весомую роль.
https://inosmi.ru/20230304/saks-261106552.html – цинк
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/jeffrey-sachss-great-power-politics – первоисточник
Не причины по которым делалась война православных с православными одного и того же народа, а изучают сакс ошибки жидовские, чтобы их не повторить в будущем.
Но такую слабо развитую страну в интеллектуальном плане найти уже трудно.
Даже Аргентина послала в места не столь отдаленные Англию.
Кто-то сегодня еще считает англосакский мировой порядок правильным? Кто-то сомневается? Тогда мы идем к вам. Со всем набором настоящего демократического общества. Покажем реально что такое настоящая демократия. АМИНЬ.