Новости Украины и Новороссии 31 июля 2018

У ООН не хватит денег на миссию на Донбассе, — эксперт

В планы по созданию миротворческой миссии ООН на Донбассе (ММД) будут внесены существенные коррективы из-за возникших у Организации финансовых трудностей. Такое мнение выразил европейский эксперт в сфере международного права Кнут Берг в комментарии одному из украинских изданий. «Вполне вероятно, ооновские структуры не смогут найти необходимых денег и на масштабное базирование своих миротворцев в Донецкой и Луганской областях, — считает эксперт. — Если в ближайшее время казна структуры не пополнится за счет новых взносов, донбасская Миссия получит ограниченный статус». Берг, правда, оговорился, что к моменту окончательного формирования Миссии соответствующие средства могут быть найдены. Напомним, 29 июля представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что руководство Организации рассматривает вопрос урезания расходов ООН. Согласно официальной информации, это связано с тем, что многие государства-члены не в полной мере или не вовремя платят соответствующие взносы. «В ООН заканчиваются деньги», — резюмировал чиновник. Читайте также: Украина в шоке: СБУ завела дело о госизмене против Порошенко (ДОКУМЕНТ)

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Киев призвали прекратить преследование посещающих Крым иностранцев

Киевским властям пора прекратить преследование иностранцев за посещение российского Крыма и заняться решением внутренних проблем своего государства, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Делегация из Чехии во главе с депутатом Европарламента Ягомиром Когличеком находится в Крыму уже несколько дней. В ее составе — политики и общественные деятели. При этом посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с данным визитом. В посольстве напомнили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые посещают Крым без согласия Киева, «весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательством». «Подобными заявлениями официального Киева остановить процесс сближения и процесс общения между гражданами, проживающими в Крыму и Европе, невозможно. Киевские власти должны прекратить тратить время на подобные акции, лучше бы они занимались проблемами внутри самой Украины, которых у них достаточно много», — сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, преследованием иностранцев киевские власти ничего не добьются. «Так называемые меры по отношению к иностранцам, приезжающим в Крым, никакого эффекта не имеют и иметь дальше не могут. Невозможно сегодня остановить тот процесс потепления между Европой и Россией, который особенно наметился в области человеческих отношений», — подчеркнул Гемпель. Читайте также: Провокаторов из Pussy Riot задержали сразу после 15 суток ареста

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ФСБ пресекла попытку украинца ввезти боеприпасы в Крым (ФОТО)

Украинец попытался провезти в Крым боеприпасы в своем рюкзаке. Об этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России. Сообщается, что мужчина шел в Крым пешком через пункт пропуска «Джанкой». У него нашли 11 патронов калибра 5,56 мм к американскому карабину Weatherby. При пересечении границы украинец не заявлял о наличии боеприпасов, сообщили в ФСБ. Читайте также: Украина в шоке: СБУ завела дело о госизмене против Порошенко (ДОКУМЕНТ)

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Причина смерти — томительное ожидание российской оккупации

Если спустя годы какому-то историку захочется понять причины исчезновения с политической карты мира Украинского государства, то я бы предложил ему не морочить голову и отделаться одной фразой: умерла от томительного ожидания российской оккупации. Возможно, такой диагноз покажется странным, но у меня есть причины утверждать, что он более чем справедлив. В литературе хорошо описан тот патриотический подъём, который царил в Российской империи в самом начале Великой войны 1914 года. Общество ждало быстрой победы над «германцами», а толпы здоровых мужиков отправлялись на фронт в твёрдой уверенности вернуться уже через несколько месяцев к своим бабам. Однако маленькой победоносной войны не получилось, и постепенно людей охватила апатия, разочарование и безысходность, которая в совокупности с экономическими проблемами привела к революционным потрясениям и распаду страны. В войне Украины против «российского агрессора» апатия началась раньше патриотического подъёма, поскольку желающих «забросать шапками» агрессора изначально не хватало для комплектации полков и дивизий украинской армий. Власть объявила едва ли не поголовную мобилизацию, и на будущих защитников «незалежной» началась охота, в числе которых должен был быть я. С повестками мне пришлось разбираться точно так, как советовали многочисленные специалисты по уклонению от мобилизации в сети Интернет. Ни в коем случае не принимать и не расписываться в пригласительном билете на фронт. Однако в одно прекрасное утро за мной пришли лично — трое в камуфляже и дворник Семеныч в своей фирменной куртке с загадочной надписью на спине «завдяки народному дэпутату». Надо сказать, что с Семенычем мы были по-доброму знакомы, а потому прозвучавшие через дверь слова «Сережа, я тебя вчера видел, открывай» заставили меня пересмотреть к нему отношение. Открывать дверь я не собирался, и мобилизационная команда, потоптавшись у дверей и отбив кулаки, убралась восвояси. Но доблестные мобилизаторы категорически отказывались забыть о моём существовании и стали наведываться регулярно — утром, днём и вечером. Война требовала жертв, а будущие котлы — живого мяса. Чтобы не искушать судьбу, я набился в попутчики к своему соседу по даче и покинул славную европейскую столицу. По дороге с некоторым удивлением я обнаружил, насколько серьёзно украинские патриоты готовятся защищать Киев от российского агрессора. На подъездах к городу располагалось несколько наспех сооружённых из бетонных плит и мешков с песком «дотов», в которых дежурили воинственные персонажи. Российских танков не было, а потому они с подозрительным любопытством оглядывали проезжавшие мимо автомобили. Нас пронесло, и уже через час я оказался на даче, где ничто не напоминало о войне, российской агрессии и евромайдане. Впрочем, кое-что всё-таки отличало жизнь в дачном посёлке от прошлых лет. Неожиданно у некоторых моих соседей появились родственники мобилизационного возраста. Все хорошо понимали, что визит гостей имеет непосредственную связь с происходящими в стране событиями, но скромно помалкивали. Возможно, моей семье повезло, но ни национальный вопрос, ни пророссийская позиция не сказывались на отношениях с окружающими. Практически ничего не изменил евромайдан с его воинствующей русофобией и антироссийской пропагандой, кроме одной мелочи. После воссоединения Крыма с Россией и начала войны на Донбассе к нам стали относиться с изрядной долей сочувствия. По мнению наших добрых знакомых, это не Украина на евромайдане совершила роковую ошибку, а Кремль и крымчане. Сегодня это прозвучит несколько неожиданно, но летом 2014 года мои замечательные соседи искренне верили в могущество Запада и убийственную силу экономических антироссийских санкций. При этом они смотрели на меня, словно умудрённый опытом профессор на бестолкового студента, который не может сложить два плюс два. Логика в рассуждениях моих удивительных соседей была приблизительно такая же, как у тогдашнего президента США Барака Обамы, который как-то обмолвился о разорванной в клочья российской экономике. Они считали, что после введения санкций в России начнётся экономический кризис, который перерастёт в антипутинский бунт. Российские олигархи выведут народ на майдан и скинут Путина. Далее Украина заберёт Крым с его бестолковым населением и уйдёт в Европу. Ни четыре года назад, ни сегодня я не спорю со своими украинскими согражданами, прекрасно понимая всю бесполезность сказанных слов. В любых житейских делах мои «братья-небратья» могут разбираться прекрасно, но как только вопрос касается Украины и России, то их переклинивает. Здравый смысл почему-то покидает светлые головы, и они превращаются в какой-то приёмник, воспроизводящий внешний сигнал. Единственное, что может повлиять на их мнение о происходящем в стране и мире, являются время и конкретные события, после которых они резко и как ни в чём не бывало поменяют свою точку зрения. События прошедших лет как раз и говорят об этом. Когда я бежал из Киева в 2014 году, то в городе царили ура-патриотические настроения. Мало кто хотел воевать, а после знаменитых «иловайских котлов» желающих стало ещё меньше. Однако окна многих квартир украшали украинские флаги, а по ночам пьяная молодёжь кричала «Путин х***». Активисты собирали продукты питания для так называемых добровольческих батальонов, красили заборы в жёлто-голубой цвет. Сейчас настроения изменились. Ненависть к Путину оказалась вытеснена ещё большей ненавистью к нынешней украинской власти. При этом если первое время слова о «российской агрессии» могли консолидировать украинское общество, то сегодня они обесценились. По моему мнению, в «российскую агрессию» верят только те, кто о ней говорит. Именно по этой причине так истерично воспринимали потомки древних шумеров чемпионат мира по футболу, его трансляцию каналом «Интер» и поездку украинских болельщиков в Россию. Войны нет! Именно потому СУГС-патриотов так взбесила победа боксёра Александра Усика в Москве! Войны с Россией нет! Бывшие «атошники», которые отправляются на заработки в Россию, тоже хорошо понимают, что войны с Россией нет. Правда, говорить они будут обратное, чтобы не признавать, что воевали против своих сограждан и убивали своих сограждан. Сегодня большинство граждан Украины волнует не агрессор, а всё то, что происходит в их стране. Отсутствие «оккупанта» привело к тому, что незалежная начала пожирать саму себя. Потому если мне кто-то скажет, что Украину надо спасать, то я буду категорически против. Внешний враг приведёт к объединению националистических сил, а при его отсутствии шумеры будут грызть друг другу глотки. К сожалению, наши «братья-небратья» психически ненормальны, и им может помочь только полная изоляция, совмещённая с лечебным голоданием. Процесс идёт. Четыре года назад мой одноклассник внезапно стал гордиться своими украинскими корнями и окончанием своей фамилии на «ко». Сейчас ему стало значительно легче, и на мой вопрос о его национальности он заявил, что является киевлянином! Человек русской культуры, говорящий на русском языке, отказывается признавать, что он русский, но и уже не хочет идентифицировать себя с дикой ордой рагулей, которые дорвались до власти в стране. Ничего, пройдёт время и он захочет стать русским: в конце концов на Украине, как во всём мире, уже признали, что Россия ― великое государство, а значит, желающих к ней «прислониться» будет всё больше. Нам же остаётся не мешать потомкам древних шумеров разрушать свою собственную страну, нести редкостный бред и совершать безумные поступки. Их глупость, подлость и неадекватность должны быть видны каждому, чтобы при словах «украинский патриот» наши «братья-небратья» в ужасе вздрагивали. Читайте также: «С утра выпил — весь день европеец»: в Сети Порошенко учат истории Сергей Белов

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Расстрелянное детство Украины

В Днепре (городе, а не реке или холодильнике) активно занимаются военно-патриотическим воспитанием детей. Как именно? Да очень просто. Школьников учат стрелять. Недрогнувшей рукой. В «колорадов». Для этих целей создаются специальные лагеря, где молодое поколение украинцев воспитают правильно относиться к «врагу» и так же правильно с ним «расправляться».

Вот скрин постов одного из тех, кто (будучи по профессии учителем) принимает активное участие в воспитании новой украинской наZZии. Отмечу, что это существо ещё и тренинги для учителей проводит.

Итак. В мае этого года группа школьников из обычной общеобразовательной школы отправилась на стрельбы.

Мишенями и результатами в тот же день можно было полюбоваться на классной доске.

Кого именно «учитель» и «политрук» именует «колорадами» – догадаться не трудно. Да он и сам этого не скрывает.

Я не знаю, что сказать. Честно. Просто потому, что родители этих детей совершенно не против такой формы досуга. Более того, они спокойно отдают своих детей в летние лагеря «военно-патриотической направленности». Видимо, полагая, что теперь именно точное попадание в мишень с «колорадом» является залогом успешного будущего их чада.

Но комментарий всё-таки есть. И его озвучил уже знакомый вам житель Подмосковья.

Кому интересен взгляд со строны – предлагаю ознакомиться:

«Ну, я могу поздравить украинцев.

Всех. Вообще всех. Вы продали своих детей. Вы их предали. Вы дали отнять у них детство.

Не надо про “российскую агрессию”, не надо. О ней поговорим, если вдруг по Киеву ударят “Калибрами”. Плотно уничтожая всю инфраструктуру военного и двойного назначения. Мосты, генерирующие и транзитные мощности, склады ГСМ, прочие легальные военные цели. Город после такого умирает за несколько часов. Он не живет без энергии.

У вас горит свет? Значит вы выдумали Войну. Её нет на самом деле, но у вас лично – она есть, поскольку Она – удобное оправдание для всего на свете. Трохы и тильки для сэбе:

-Тата, ти чому пяный? Тык, этта, вайна, доню, вайна. Тьфу, курва, @б@ный сором.

Ваши дети не носят обноски, потому, что новых не найти, кроме как снять с мертвого, ваши дети не ищут чистую воду, да и сами вы не делите четвертушку хлеба на всю семью. Ваши дети просыпаются, одеваются понаряднее, завтракают, берут заряженные мобильники и идут в летний дневной школьный лагерь. Там они играют в свои, загадочной логики, детские игры, спорят, обижаются, мирятся, делятся рекордами в играх и с бравадой переписываются в чатиках матными словами. Это вот, собственно, и есть детство. Забота родителей, личная беззаботность, завтрак, свежая рубашка, и игры с друзьями. Немножко бравады “взрослостью”.

А солдатчина – это труд, марши, обстрелы. И – ведение прицельного огня по противнику, в спокойной уверенности в своем моральном праве. На убийство. Как оно там? Уничтожение живой силы противника. Любой с оружием – легальная цель.

И вот к вашим детям приходит какой-то «мамин х@й», больной своей исключительностью задрот, и делает из них солдат. Но нельзя быть ребенком, иметь детство, и иметь спокойную уверенность морального права убивать. Это – уже взрослая жизнь. Там где начинается Война, детство заканчивается.

Война пришла к вашим детям, выдуманная вами, для вашего ублюдочного удобства война. Как игра взрослой логики, непонятная, но увлекательная.

“Дети – хороши, потому что хотят отличиться. Они считают это игрой, поэтому у них нет страха”. Это сказал командир тренировочного лагеря детей-солдат в Конго, между прочим.

Дети считают это Игрой. Но играть можно в “войнушку”, пиу-пиу из палки, и долгие споры – убит или ранен. В Войну дети не играют. Взрослые – да. Вот вы заигрались в Войну, понимаете? И теперь Война жрет ваших детей.

Вы так же легко откажетесь от этой выдуманной Войны, как приняли, когда её вам придумали. А вот детства вашим детям уже никто не вернет. Для них жизнь теперь – взрослая игра со стрельбой по колорадам.

А вы радуетесь в комментариях. Ах, какой молодец, в колорадов пострелял с детишками. Нет. Он ради своих нездоровых амбиций, отнял у у ваших детей Детство.

Вчера – детство, а сегодня появляется маленькое трусливое животное, трусливое настолько, что даже поехать отсиживаться под Мариуполем, как один “известный русский детский писатель” с большими ушами”, не способно – и Детства у них больше нет.

Есть взрослая, еще не жизнь, а игра, в Войну. С колорадами.

Кто это сделал? Я? Путин? Шахтер Донбасса? Да-да-да, скажете вы, вы напали, у нас Война. Повторю – свет есть – Войны – нет. Не будет света – поговорим о Войне.

Ну, поищите еще, рядом. Олесь Борода? Близко. Но не он. Он – лишь инструмент ситуации. Когда вам придумали войну, а вы в нее поверили.

Посмотрите в зеркало. Вот этот человек. И в целом, если вы еще люди, то постарайтесь вернуть вашим детям Детство. Выкиньте из головы выдуманную войну, объясните им, что дяденька, с которым стреляли по колорадам – это плохой дяденька, из Тех Плохих Дяденек.

Защитите их от выдуманной вами Войны, раз уж она вам так удобна и так нравится. Всё живое оберегает свое потомство. Это закон природы.

Что сделать с этим трусливым выродком, развлекающимся войной в своей голове за счет Детства ваших детей? Разденьте, свяжите, намажьте медом. Насекомые сделают остальное. Кости потом можно выкинуть в отхожее место. Или пусть собаки растащат.

Ну а если уж вы уже и законы природы нарушаете, и считаете что это нормально, хорошо и правильно, объясняю доступно. Отрывать “колораду лапки”, как в Сьерра-Леоне делали дети-солдаты – “В 2 часа мы выкалываем глаза, в 3 – отрубаем руку, в 4 – другую, в 5 – ногу, в 7 – человек умирает сам”, – не выйдет.

Поскольку между вами, хыроями сраными и во все дыры шатанными, вашими детьми, преданными вами и проданными Войне и “колорадом” будет не один десяток километров по горизонтали или с десяток-другой по вертикали. И для этого “колорада” вы даже существовать не будете как цель. Так, сопутствующие уничтожению объекта противника потери противника в живой силе. Или случайные жертвы среди гражданского населения.

Один определит параметры цели, другой привяжет к карте, третий введет данные, четвертый потыкает в кнопки пульта управления ракетного оружия, пятый даст команду.

Они даже и думать про вас не будут. И более того, никогда и не узнают, что вы там какие-то были. А потом откинется крышка, и из нее выскочит длинная такая сигара, отбросит стартовый двигатель и полетит к вам.

Смерть в виде бездушной, неразумной машины, которой не скажешь “сдаюсь”, которую нет смысла умолять.

Вы её не увидите и не услышите даже. Просто хлопок, а потом вас уже нет. А оставшееся от вас – размазало взрывной волной и засыпало обломками. И никакого героизма. Никакой там “славы героям” или “воспетой в песнях гибели”.

Ни-че-го. Вас даже не убили. Вас просто сожрала Война.

Вы, со всем вашим @whoенно баГатим внутришним миром и выдуманной удобной Войной, и ваши дети, лишенные Детства ради вашей же выдуманной Войны, в Настоящей, Реальной Войне не существуете. Вас даже не берут в расчет как что-то существенное.

На Настоящей Войне вы мертвы, как только она началась.

А по бумажным “колорадам” – да стреляйте, если вам себя и детей не жалко. Бумагу-то портить ума не надо. Ни много, ни мало, а вообще.

Когда и если начнется, настоящие “колорады” даже не узнают о том, что вы были, жили, думали себе что-то, и о том, что вас не стало вдруг.

Вы превратитесь в единичку статистики потерь.

Это если останки найдут»

https://peremogi.livejournal.c…

Собственно, всё.

Морали, как вы сами понимаете, в этой страшной сказке, которую стрелки по “колорадам” могут сделать былью – нет…

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ВСУ и СБУ начинают войну на Донбассе?

Отношения между этими двумя структурами всегда были несколько напряжёнными. Особенно с того момента, как на Донбассе началась гражданская война, и каждый захотел урвать свой кусок денежного пирога и усилить свои позиции на политической арене. Для отдельных представителей враждующих сторон это иногда заканчивается довольно скверно — то офицеры СБУ подрываются на невесть откуда взявшихся фугасах в зоне ответственности украинской армии, то офицера ВСУ вяжут особисты по какому-нибудь подходящему поводу. Смена формата карательной операции на Донбассе, в первую очередь, подразумевала передачу управления от СБУ, которая формально руководила «АТО», к Генеральному штабу ВС Украины. Сергей Наев — новый командующий операцией, тоже чистой воды армеец. Даже если сам он и относится к «избушке» нейтрально или положительно, сама принадлежность к касте военных уже подталкивает его к конфронтации. Возможно, именно поэтому со сменой командования и формата операции кардинальных изменений в отношениях этих силовых ведомств не произошло. Об этом говорит и ситуация с видео разоружения каких-то украинских боевиков, которая недавно вызвала острейшую реакцию в украинском сегменте Сети. Мнения по поводу достоверности ролика сильно разнились, но в процессе обсуждения один из пользователей высказал интересную мысль: что, если этот ролик одновременно и сигнал для неподконтрольных новому командованию боевиков-«добровольцев», и попытка посеять зерно раздора между СБУ и нацбатами? Последние, как внезапно выяснилось из срочного заявления Яроша, «еще с 2015 года уже «захвачены» СБУ, и там всегда находятся представители военной контрразведки». Несколько неожиданное, на самом деле, сообщение — до этого момента украинские националисты никогда не признавались в том, что находятся под контролем украинских спецслужб. Руководствуясь принципом «кому выгодно?» можно прийти к очень интересному выводу. Читайте подробнее: Кровавая разборка спецназа СБУ и «Правого сектора»: опубликованы кадры (ВИДЕО 18+) Человек, который получил наибольшую выгоду от появления в Сети этого видео, — это новый командующий «ООС» Сергей Наев. Во-первых, именно он прямо заявил, что из зоны карательной операции должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования, к которым, кстати, и относятся всякие «УДА» и другие националистические подразделения. По словам Наева, есть три категории лиц, которые не имеют права находиться на передовой, непосредственно в боевых порядках ВСУ. К ним относятся:

— лица, ранее посещавшие подразделения на переднем крае с целью собственного пиара или собственных меркантильных интересов (именно к этой категории относятся слова: «люди, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий»); — лица, не имеющие законного права иметь оружие; — лица, официально не включенные в состав «ООС». Как передают украинские СМИ, «генерал-лейтенант сообщил, что «считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в ВСУ, Нацгвардии, СБУ и других составляющих сектора безопасности и обороны», а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и ДУК «Правый сектор»*. Во-вторых, этот ролик вносит зерно недоверия между собственно боевиками и их кураторами из СБУ — что подрывает позиции последних в давнишнем противостоянии с ВСУ. О том, что Наев как-то причастен к его появлению в Сети, говорит также тот факт, что именно к нему моментально прибежал на разговор Дмитрий Ярош и подобострастно заверил командующего в полной своей лояльности. Что это, как не полное понимание посланного сигнала: «Не будете подчиняться — вас разоружат или уничтожат?» А Ярош хоть и редкостная сволочь, но совсем не дурак и такие намёки понимает очень и очень хорошо. Так что же: ролик — постановка или всё же настоящий? На самом деле, не суть важно. Другое дело, что украинским пропагандистам, традиционно обвинившим в его создании Мосфильм, стоило бы на минуту включить логику и, наконец, обратить внимание на разборки внутри украинских же силовых структур. Им самим-то не надоело везде видеть мифическую «руку Кремля»? Читайте также: Новый фронт для «неньки»: Порошенко погнали в банзай-атаку (ФОТО) Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны» * запрещенная в РФ экстремистская организация.

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Дякула послан небом

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