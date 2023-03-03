Животноводству – промышленную технологию. Новости. Эфир 2 марта 1979
О вводе в строй крупного животноводческого комплекса по производству свинины в Читинской области.
Информационный сюжет “Животноводству – промышленную технологию”. Эфир 02.03.1979.
Главная редакция информации, 1979 г.
#гостелерадиофонд #ЗабайкальскийКрай #животноводство
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