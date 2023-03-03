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Второе взятие Пальмиры

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Пригожин о втором взятии Пальмиры в 2017-м году.

«Да, действительно 2 марта 2017 года с рассветом я прибыл под Пальмиру и находился там вместе с одним высокопоставленным чиновником из сирийской администрации, который приехал поблагодарить моих бойцов за то, что они согласились во второй раз отбить Пальмиру у врага.

Первым, кто заходил на Пальмиру был Ратибор — командир первого штурмового отряда. Хорошо помню его слова, он повернулся к чиновнику и сказал: «Если вы опять проебете Пальмиру, в третий раз мы точно ее отбивать не будем». Ратибор вел свой штурмовой отряд несколько километров по минным полям к «высоте 939», той самой знаменитой высоте, которая стала ключом к «первой Пальмире».

Эта высота находилась на абсолютно открытом склоне, и парни карабкались к ней, абсолютно не прикрытые от пулеметов противника. К полудню Ратибор зашел на нее и пошел влево по хребту до тех пор, пока к ночи не взял все основные высоты.
Сирийские войска отказались нас поддерживать во время этого штурма. В принципе сирийская армия редко когда воевала, обычно она ходила табунами по нашим стопам, когда дело уже было сделано. Так случилось и на Пальмире. После того, как мы взяли электростанцию и аэропорт Пальмиры, я сообщил об этом нашему командованию. И был отдан приказ на выдвижение сирийским войскам, они зашли в город по южной дороге за горным хребтом.

С Пальмиры мы через некоторое время продолжили движение в сторону Дейр-эз-Зора. Сирийские войска зашли в город, когда он был фактически в безопасности. Так было во всех сражениях в Сирийской войне.

Потом еще недели две мне присылали фотографии оборудованных позиций тех самых высот и убитых в них «духов». Это были норы и крепости. Неслучайно Пальмира так хорошо оборонялась тысячелетиями. Географическое положение ее очень хорошо продумано и вписано в рельеф местности.

После Пальмиры мы продолжили движение в сторону Дейр-эз-Зора. За ней была Эс-Сухна, затем Эш-Шола, где позднее в неравном бою были взяты в плен герои Цуркану и Заболотный, но это уже другие фрагменты из истории ЧВК «Вагнер» (с) Пригожин

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8200406.html
Метки: 2017, война в сирии, ИГИЛ, история, пальмира, пригожин, сирия, чвк вагнер
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