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Ашманов Игорь. Фальсификация истории. Лекция. Часть 1

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Часть 1. Мониторинг социальных сетей.

Игорь Ашманов, президент аналитической компании «Крибрум», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на форуме Российское военно-историческое общество – РВИО «История для будущего. Русский запад».

Лекция прочитана 14 октября 2022 года. г. Калининград.
Источник:

https://vk.com/video-216256493_456239022?list=cb1fbfab529fbbce4b

Страничка форума "История для будущего": https://vk.com/histrf_forum

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VuG6SusqALU
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