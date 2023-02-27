Ашманов Игорь. Фальсификация истории. Лекция. Часть 1
Часть 1. Мониторинг социальных сетей.
Игорь Ашманов, президент аналитической компании «Крибрум», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на форуме Российское военно-историческое общество – РВИО «История для будущего. Русский запад».
Лекция прочитана 14 октября 2022 года. г. Калининград.
Источник:
https://vk.com/video-216256493_456239022?list=cb1fbfab529fbbce4b
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