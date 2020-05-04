И.С. Ашманов: Что несет искусственный интеллект?

Что такое цифровая гигиена и как защитить себя от тотального контроля – разработчик «искусственного интеллекта» .

01:00 Игорь Станиславович Ашманов. Кто он и чем занимается.

03:50 Об интернет-слежке. Люди стали слишком доверять соцсетям и интернету.

05:45 Факт: за людьми в интернете следят. Можно ли защититься от этого?

11:00 Фальшь соцсетей. Друзей в интернете быть не может.

14:21 Мир стоит на пороге войны. О тревоге за будущее детей и людей в целом.

20:34 Об искусственном интеллекте в военной области и в жизни в целом.

26:00 Что такое искусственный интеллект: смысл и определение.

33:40 Сможет ли искусственный интеллект стать полноценной личностью.

41:25 Логика искусственного интеллекта в обычной жизни.



О цифровом следе каждого человека и об искусственном интеллекте в интервью ForPost Podcasts рассказал ведущий эксперт с мировым именем в сфере IT-технологий Игорь Станиславович Ашманов — разработчик «искусственного интеллекта», а также общеизвестного лингвистического модуля русской версии Microsoft Office, семьи электронных словарей «МультиЛекс», спам-фильтра «Спамтест» и др.



О том, кто, как и зачем собирает наши персональные данные в социальных сетях, в каких целях эти массивы информации потом используются, о цифровом следе каждого из нас и виртуальной негласной слежке. Что такое цифровая гигиена и как защитить себя от тотального контроля. «Цивилизацию вот-вот накроет цифровое цунами», — считает Игорь Ашманов.



Робот — помощник или надсмотрщик? Игорь Ашманов убежден, что «искусственный интеллект» не подразумевает умения мыслить, осознавать себя, но лишь умение адекватно реагировать на реальность. Попытки скопировать мозг человека, воплотив его в металле и электронах, — маргинальное и тупиковое направление. Так же как и попытки придать роботу внешнюю человекоподобность, антропоморфность.









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