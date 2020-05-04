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И.С. Ашманов: Что несет искусственный интеллект?

22:36. 4 мая 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Что такое цифровая гигиена и как защитить себя от тотального контроля – разработчик «искусственного интеллекта».

01:00 Игорь Станиславович Ашманов. Кто он и чем занимается.
03:50 Об интернет-слежке. Люди стали слишком доверять соцсетям и интернету.
05:45 Факт: за людьми в интернете следят. Можно ли защититься от этого?
11:00 Фальшь соцсетей. Друзей в интернете быть не может.
14:21 Мир стоит на пороге войны. О тревоге за будущее детей и людей в целом.
20:34 Об искусственном интеллекте в военной области и в жизни в целом.
26:00 Что такое искусственный интеллект: смысл и определение.
33:40 Сможет ли искусственный интеллект стать полноценной личностью.
41:25 Логика искусственного интеллекта в обычной жизни.

О цифровом следе каждого человека и об искусственном интеллекте в интервью ForPost Podcasts рассказал ведущий эксперт с мировым именем в сфере IT-технологий Игорь Станиславович Ашманов — разработчик «искусственного интеллекта», а также общеизвестного лингвистического модуля русской версии Microsoft Office, семьи электронных словарей «МультиЛекс», спам-фильтра «Спамтест» и др.

О том, кто, как и зачем собирает наши персональные данные в социальных сетях, в каких целях эти массивы информации потом используются, о цифровом следе каждого из нас и виртуальной негласной слежке. Что такое цифровая гигиена и как защитить себя от тотального контроля. «Цивилизацию вот-вот накроет цифровое цунами», — считает Игорь Ашманов.

Робот — помощник или надсмотрщик? Игорь Ашманов убежден, что «искусственный интеллект» не подразумевает умения мыслить, осознавать себя, но лишь умение адекватно реагировать на реальность. Попытки скопировать мозг человека, воплотив его в металле и электронах, — маргинальное и тупиковое направление. Так же как и попытки придать роботу внешнюю человекоподобность, антропоморфность.



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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5004614.html

Метки: ашманов, власть, ии, логика, общество, сеть, смысл, технологии, цивилизация, цифровая, человек

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