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У Запада одна цель — ликвидировать Российскую Федерацию

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Путин о противостоянии с Западом.

1. У Запада одна цель — ликвидировать Российскую Федерацию.

2. Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над её осколками, может не сохраниться – будут московиты, уральцы и другие.

3. РФ против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США

4. Когда США делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно.

5. Запад хочет "раскассировать бывший СССР и РФ": потом они могут принять нас в так называемую "семью цивилизованных народов", но по отдельности.

6. Сателлиты США включились в борьбу против РФ, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона.

7. Россия — наследница СССР в правовом смысле, но потенциал у нее другой.

8. Единство народа России — главнейшее условие всех побед и достижений страны.

PS. Собсвенно, если для США ставка в этой войне это всемирная гегемония, то для РФ – это возможность проводить субъектную политику и территориальная целостность.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8191775.html
Метки: война на украине, Запад, нато, Путин, Россия, Украина
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