У Запада одна цель — ликвидировать Российскую Федерацию
Путин о противостоянии с Западом.
1. У Запада одна цель — ликвидировать Российскую Федерацию.
2. Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над её осколками, может не сохраниться – будут московиты, уральцы и другие.
3. РФ против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США
4. Когда США делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно.
5. Запад хочет "раскассировать бывший СССР и РФ": потом они могут принять нас в так называемую "семью цивилизованных народов", но по отдельности.
6. Сателлиты США включились в борьбу против РФ, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона.
7. Россия — наследница СССР в правовом смысле, но потенциал у нее другой.
8. Единство народа России — главнейшее условие всех побед и достижений страны.
PS. Собсвенно, если для США ставка в этой войне это всемирная гегемония, то для РФ – это возможность проводить субъектную политику и территориальная целостность.