Крах Автопрома EC: Европа откажется от ДВС к 2035 году | Геоэнергетика Инфо
Крах Автопрома EC: Европа откажется от ДВС к 2035 году. Геоэнергетика Инфо
Европарламент проголосовал за отказ не только от бензина, дизеля и газа, но и от электротоплива E-Fuels. Продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) должна закончиться в странах Евросоюза в 2035 году. За такое решение, распространяющееся на легковые машины и легкий коммерческий транспорт (полная масса до 3,5 тонн), 8 июня проголосовал Европарламент в Брюсселе. 339 депутатов были за, 249 против, 24 воздержались.
Это решение законодателей, поддержавших тем самым инициативы исполнительного органа ЕС – Европейской комиссии, пока не является окончательным. Его необходимо согласовать со всеми странами-членами Евросоюза. Ожидается, что национальные правительства определят свою позицию до конца июня. После этого оба органа ЕС должны будут совместно сформулировать компромиссный вариант и ввести его в действие.
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