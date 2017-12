Хрущев и советский автопром

В сентябре 1959 года состоялся государственный визит Первого секретаря КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва в US. Едва советский Ту-114 приземлился в вашингтонском аэропорту и подрулил к месту стоянки, как американцев охватил ступор: столь большого пассажирского самолёта у них не было даже в мечтах, а потому в аэропорту не нашлось трапа такой высоты, чтобы пассажиры советского самолёта могли спуститься на землю. Ту-114 был зримым доказательством возможностей советского авиапрома, и того насколько СССР в этой области обогнал US.Но для американцев прилёт советской делегации на чудо-самолёте, на котором, к слову сказать, установлено 32 міровых авиационных рекорда, был не единственным потрясением от визита советской делегации во главе с Н.С. Хрущёвым. Этот визит произвёл в US настоящий фурор.Во время поездки по US Хрущёв почти в каждой своей речи пугал американского обывателя близкой победой социализма во всём міре и обещал догнать и перегнать US во всём. Во время одной из встреч с американскими фермерами, в ответ на предложение накормить весь Советский Союз, Хрущёв ответил: «А мы тогда завалим Америку своими автомобилями!».И это была не шутка. Такое заявление Хрущёва всерьёз напугало американских автопроизводителей, которые как никто другой знали возможности советского автопрома того времени. Да и не только автопрома.В 1957 году СССР запустил первый в міре искусственный спутник Земли. И поскольку лидерство СССР в освоении космоса было неоспоримым и недостижимым для западной технической мысли, то американские газеты того времени на полном серьёзе публиковали сообщения о «красной Луне».Но советские успехи в мирном освоении космоса одновременно означали, что у СССР были такие ракеты, которые могут не только забросить спутник в космос, но и нанести удар по US. Более того — эти ракеты могут нести ядерный боезаряд. Решить проблему отставания в области ракетостроения для американского бюджета было чрезвычайно накладно, а тут ещё Хрущёв обещает завалить Америку своими машинами! Да даже если советские автомобили будут конкурировать с американскими на міровом рынке, американский автопром ожидал однозначный крах. Машины, которые делались в СССР, действительно представляли угрозу для экономической и политической безопасности US, которые не только понесут экономический ущерб от того, что на міровом рынке американские автомобили окажутся неконкурентноспособны, но и в результате экспансии на міровые рынки продукции советского автопрома в западные страны придёт и советская идеология.И опасность этого для Запада была нешуточная — Советский Союз имел все возможности расширить зону своего политического влияния, продвигая на міровые рынки товары, производимые в СССР, которые задавали тренд всей міровой индустрии.Достаточно сказать, что в міре есть единственный прецедент, когда концепт-кар был серийным автомобилем. Точнее сказать, прецедент состоит в том, что в міре есть всего два случая, когда серийный автомобиль был концепт-каром, который определял направление развития всего мірового автомобилестроения. Этими концепт-карами были советские автомобили ГАЗ М-20 и ГАЗ М-21 «Волга».ГАЗ М-20 «Победа» стала выпускаться серийно с 1946[10]. Её появление вызвало потрясение у автомобилестроителей всего міра. Технические решения, применённые в советской «Победе», стали ориентиром для міровой автоиндустрии. Западные фирмы стали активно встраиваться в предложенную советскими автомобилестроителями концепцию при производстве массовых моделей автомобилей. Так, например, в US фирма Kaiser перешла на концепт советской «Победы» в 1947 модельном году; английский Standard — в 1948 модельном году; американские Hudson и Packard — так же в 1948 модельном году, а Nash, Ford и Chevrolet — в 1949. Причём этот переход оценивался в те годы как революционный и сопровождался активной рекламной кампанией. Вот только об авторстве советских автомобилестроителей реклама скромно умалчивала.А ведь модель получилась настолько современной и с такой огромной модернизационной перспективой, что, например, в Польше, где на заводе FSO (Fabryka Samochod?w Osobowych) в 1951 году по лицензии был налажен выпуск «Победы», машина под маркой Warszawa («Варшава») выпускалась до 1973 года.В 1954 году в СССР начался предсерийный выпуск нового советского легкового автомобиля. Этим автомобилем был ГАЗ М-21 «Волга». Запад, едва справившийся с появлением советского концепт-кара ГАЗ М-20 «Победа» и ещё не до конца переваривший все заложенные в него новшества, реально встал перед угрозой уступить СССР своё доминирование на западном рынке. Этого допустить было никак нельзя. И о чудо! Американская автомобильная корпорация Форд начала разработку собственного автомобиля со схожими с «Волгой» параметрами. В настоящее время почти как аксиома звучит утверждение, что «Форд Мэйнлайн» является чуть ли не прототипом ГАЗ М-21 «Волга». Однако, на деле «Форд Мэйнлайн» появился на американском заводе не ранее лета-осени 1954 года, то есть тогда, когда уже был осуществлён предсерийный выпуск ГАЗ М-21 «Волга», и полным ходом шли её ходовые испытания. А вот первые испытания «Форд Мэйнлайн» начались лишь в ноябре.ГАЗ М-21 «Волга» пошла в серию в 1956 году, и как бы то ни было, но рождение второго советского концепт-кара стало реальностью, с которой капиталистический Запад не мог не считаться и с чем ему необходимо бороться. Нужно было во чтобы то ни стало не допустить широкие продажи ГАЗ М-21 «Волга» на западных рынках, о выходе на которые однозначно заявили советские автомобилестроители, привезя её на международную промышленную выставку в Брюсселе «Экспо-58».Но ещё до начала выставки ГАЗ М-21 «Волга» смогла обратить на себя внимание населения западных стран и совершенно бесплатно получить качественную рекламную кампанию.«Русские танки на улицах Брюсселя!» — Кричали весной 1958 года заголовки бельгийских газет. Обыватели расхватывали газеты и из них с удивлением узнавали, что на самом деле речь идёт о новом советском автомобиле, который русские привезли в Брюссель на всемірную торговую выставку. Танком же его прозвали после дорожного происшествия в городе: русская «Волга» столкнулась с трамваем и перевернула его. За мощь, элегантность и стильность «Волгу» ГАЗ-21 называли «танком во фраке».Но и это было не всё: помимо «Волги», Советский Союз привёз на выставку роскошные лимузины — автомобили ЗИЛ-111 и ГАЗ-13 «Чайка», а также бюджетный Москвич-402. Газеты писали, что поглядеть на эти русские чудеса техники собирались тысячи бельгийцев.Но именно «Волга» стала главным претендентом на получение гран-при выставки. И в августе 1958 года советские автомобили «Волга» ГАЗ-21 и «Чайка» ГАЗ-13 получили гран-при международной промышленной выставки в Брюсселе «Экспо-58». Это был закономерный итог усилий Сталина по развитию советского автопрома, которому он постоянно уделял большое внимание. Достаточно сказать, что решение о разработке автомобиля «Победа» было принято в 1942 году, когда вовсю шла Великая Отечественная война, и до победы было ещё долгих три года.Однако этого успеха на выставке могло и не быть, поскольку против СССР была предпринята провокация доселе невиданного уровня с целью дискредитировать достижения советского автопрома и закрыть доступ его продукции на западные рынки сбыта: за несколько дней до официального открытия выставки американские автомобильные компании «Форд» и «Паккард» сделали официальное заявление организаторам выставки о том, что советские автомобили — это всего лишь копии американских автомобилей, которые выпускаются в US уже несколько лет. Обе компании грозили Бельгии санкциями, если советские машины не будут подвергнуты аресту.Советские спецслужбы, конечно, просчитывали возможность провокаций против советской делегации на выставке, но представить, что провокация будет осуществлена на столь высоком уровне никто не мог, тем более, что у советских властей были хорошие отношения с обеими автокомпаниями.Разразился грандиозный скандал: газеты стали кричать, что русские не только украли у американцев машины «Волгу» и «Чайку», но и до сих пор не расплатились с американцами за строительство завода, на котором эти машины производятся.Сложилась критическая ситуация: все прекрасно понимали, что если бельгийцы арестуют советские автомобили, то это будет сильнейшим ударом по советскому автомобилестроению, в результате которого для СССР не только будет закрыт международный рынок, но даже была вероятность сворачивания ещё не начатого производства ГАЗ-13 «Чайка» и уже развёрнутого на полную мощность производства ГАЗ-21 «Волга».Неслыханное дело — СССР наглым образом вынуждали отказаться от производства собственных автомобилей, в разработку и организацию которых СССР вложил большие средства, а теперь стараются не дать возможности вернуть затраченные средства даже через продажу автомобилей на внутреннем советском рынке!И если бы это удалось сделать, то с советским автопромом было бы покончено. Ведь разработать новый автомобиль в кратчайшие сроки было не реально, а значит для того, чтобы загрузить уже построенные заводские мощности работой, необходимо будет разворачивать лицензионное производство каких-либо западных автомобилей. Но это было бы сопряжено не только с тем, что покупка лицензии была бы возможной лишь, если какая-либо компания согласится на сотрудничество с СССР, что полностью зависело от политики руководства той или иной страны к СССР. Таким образом, покупка лицензии полностью увязывалась с уступками СССР, как в проведении внешней, так и внутренней политики. Кроме того, покупка лицензии — это и дополнительные финансовые затраты, и сокращение рынка сбыта. Но самое главное, это почти гарантия того, что собственные научно-исследовательские работы и разработка собственного автомобиля становятся практически нереальными.Положение усугубляло то, что на следующий день после того, как было оглашено заявление американских автокомпаний, советская делегация получила уведомление от автокомпании «Форд», в котором говорилось, что Советский Союз, якобы до сих пор не рассчитался с автокомпанией за строительство большого автомобильного завода в городе Горьком, и что этот долг в сумме нескольких десятков миллионов долларов, автокомпания готова предъявить СССР к оплате немедленно.«Форд» действительно помог СССР со строительством автозавода в Горьком: согласно договору, подписанному 31 мая 1929 года, он продал Советском Союзу лицензию на производство автомобилей «Форд-А» и «Форд-АА» и обязался оказать техническую помощь в организации производства этих автомобилей в СССР. Строительство завода было осуществлено с помощью американских специалистов, для которых даже был построен отдельный посёлок на 40 коттеджей.Стоимость этого контракта составляла 72 млн золотых рублей. Именно эту сумму руководство компании «Форд» и хотело получить с СССР в 1958 году, несмотря на то, что оплата контракта Советским Союзом была осуществлена полностью и в соответствии с условиями контракта.Советское руководство тут же связалось с руководством «Форд», чтобы непосредственно у него выяснить, чем обусловлена претензия «Форд» к СССР. Однако руководство компании «Форд» ответило, что они не в курсе предъявленных претензий к СССР, и что сама компания к СССР никаких претензий не имеет. Ничего руководство «Форд» не могло сказать и по поводу направленного от их имении уведомления.Что же касается автокомпании «Паккард», то в 1958 году ей вообще было не до судебных тяжб, тем более с таким мощным субъектом мірового права, как СССР, с которого вряд ли что можно было получить нахрапом, наглым и бездоказательным наездом. В случае судебных тяжб с СССР компания «Паккард» скорее сама бы разорилась на судебных издержках — это тем более реально, что компания в это время буквально дышала на ладан, а в 1956 году её вообще купил другой автогигант — Студебеккер.И только тут выяснилось, что все бумаги с претензиями к СССР составлены очень странно: от имени поручителей какой-то непонятной и практически неизвестной юридической фирмы. Более того, по указанному в документах адресу вместо юридической конторы находился мебельный магазин. Об этой фирме ничего не знали и видные американские юристы.Таким образом, получалось, что некая мифическая фирма, о существовании которой не знали даже её «клиенты» «Форд» и «Паккард», устраивала крупномасштабный международный политический скандал, требуя арестовать советские автомобили на выставке в Брюсселе.За день до открытия международной промышленной выставки в Брюсселе советская делегация вручила оргкомитету выставки официальный меморандум, в котором, в частности, приводились официальные заявления автокомпаний «Форд» и «Паккард» об отсутствии у них каких-либо претензий к СССР и прилагались документы о выплате кредитов Форду за строительство автозавода в Горьком. US крыть было нечем, и советские машины получили право на участие в выставке.СССР отстоял своё право на производство автомобилей собственной разработки. Но в умолчании остался вопрос: если автокомпании не выставляли претензий к СССР, то кто же решился на это? При этом, этот кто-то должен был быть уверенным, что при любом исходе дела он не пострадает от ответной реакции ни американских автокомпаний, ни от СССР. Кто же скрывался за вывеской юридической компании «Шульц, Вейцман и партнёры», которая от имени «Форда» и «Паккарда» выставила претензии к СССР? Ответ был один: автором и исполнителем провокации против СССР были американские спецслужбы. Предание огласки этого факта было чрезвычайно невыгодно US, а грамотное широкомасштабное оповещение всего міра об этом могло если не уничтожить, то серьёзно подорвать идеологические позиции US в международной политике. Для нанесения ответного и сокрушительного удара у СССР были все возможности — это и страны социалистического содружества, и мощные левые социалистические движения почти во всех странах міра, и противоречия между странами самого капиталистического Запада.US от разгрома спас лично Хрущёв, который якобы из-за того, что его визит в US готовился именно в это время, решил не омрачать скандалом свой визит в US.Но почему US пошли на такую провокацию? Дело в том, что ещё зимой 1958 года Управление разведки государственного департамента US подготовило секретный доклад, в котором рассматривалась возможность продаж советских автомобилей в US и их влияние на американский рынок. Была озвучена и цена: всего $1 741 за штуку. А если по предоплате в Горьком, то вообще выходило вдвое дешевле. Мнения высказывались разные, но все сходились в одном: советское автомобилестроение сделало значительный во всех отношениях качественный рывок вперёд и заставило Запад, как минимум, считаться с собой. «Если отбросить патриотические соображения обывателей, — говорилось в докладе, — то эти машины смогут завоевать их кошельки и отвоевать солидную нишу на американском рынке». Сотрудники спецслужб хорошо знали, о чём говорили.А в мае 1959 года в том, что советские автомобили ГАЗ М-21 «Волга» и ГАЗ-13 «Чайка», как минимум, ни в чём не уступают американским, могли убедиться и американские обыватели, посетив советскую выставку в Нью-Йорке. Вокруг советских автомобилей всегда было многолюдно,Так что слова Хрущёва в US восприняли вполне серьёзно.Американский журнал «Мотор-Лайф» в 1961 году писал, что если русские машины пустить на міровой рынок, то они могут стать мощным фактором в холодной войне в пользу Советского Союза, но для этого русским надо ещё несколько лет, чтобы окончательно доработать «Волгу» под требования западного рынка. Вот этого US стремились не допустить, организовывая провокацию против СССР на «Экспо-58».Ликвидировать конкуренцию советских автомобилей западным автомобилям на западных же рынках помог Хрущёв, который после успеха советского автопрома в 1958 году на выставке в Брюсселе и в 1959 году на выставке в Нью-Йорке взял советский автопром под личный контроль.Одним из мощнейших инструментов торможения и недопущения выпуска качественной продукции была система согласований. Так, необходимые изменения в конструкции автомобиля и технологии его производства на Западе утверждались в течение одного дня, в то время как в СССР, начиная с Хрущёва, эта процедура затягивалась на года. Именно это было основой всё увеличивающегося технологического и качественного отставания производства продукции в СССР.Что же касается обновления модельного ряда советских автомобилей, то на этом советское же руководство поставило жирный крест, что вообще закрыло для советских автомобилей не только внешние рынки сбыта, но и возможность развивать отечественный автопром. И потому не удивительно, что «Волга» ГАЗ-21 планировавшаяся к выпуску с автоматической коробкой передач, выпускалась с механической, а с автоматической коробкой передач было выпущено всего 700 машин, в самом начале производства автомобиля.Дело дошло до того, что «Волга» ГАЗ-23, внешне ничем не отличавшаяся от ГАЗ-21, но имевшая совершенно иные, более мощные технические характеристики, была выпущена всего лишь в количестве 600 штук. Для КГБ СССР, которое и настояло на выпуске этих автомобилей для оперативных нужд КГБ. Только КГБ оказалось под силу пробить, преодолеть политику партии и правительства на понижение качества выпускаемой в СССР продукции.Именно из-за системы согласования «Волгу» ГАЗ-24, которая должна была придти на смену «Волге» ГАЗ-21, разрабатывали целых 8 лет — втрое больше чем ГАЗ-21!И как результат, ГАЗ стал терять рынки сбыта.Но мало того, что рынки терялись из-за всё увеличивающегося технологического отставания советского автомобиля, так процесс ухода советских автомобилей с западных рынков всемерно усиливало собственно советское руководство.Так, например, в Скандинавии вообще, и в Финляндии, в частности, «Волги» любили и хорошо покупали.Но в 1964 году в Кремле решили, что пора там усиленно рекламировать новую модель «Волги» ГАЗ-24.Так и сделали.Новую «Волгу» разрекламировали, продажи ГАЗ-21 упали, а ГАЗ-24 стала сходить с конвейера лишь в 1970 году!Так советское руководство освободило скандинавский автомобильный рынок от советских автомобилей для заполнения его автомобилями западных производителей.Прошло всего 7 лет со времени безусловного триумфа советских «Волги» и «Чайки» на международной арене, а советский автопром, благодаря советскому руководству, был уже в кризисе и более никто из руководителей страны даже не заикался не то, что о том, чтобы завалить западный рынок своими автомобилями, но даже и об увеличении выпуска и модернизации уже серийно выпускаемых автомобилей.

