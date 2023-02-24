Знаю, как письма детей, школьников согревают фронтовиков. Они берут их с собой в бой как самое дорогое, потому что искренность и чистота детских пожеланий трогают до слёз, у бойцов крепнет понимание, ради чего они сражаются, кого защищают.

(Из послания в. Путина Федеральному собранию)

Кто сегодня знает деревню Клушино, что в Смоленской области? А ведь совсем недавно это место знали не только в Европе, но и в Африке, во всём мире. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Самые известные журналисты Советского Союза, допущенные до мероприятия, столпились около деревни Смеловка Саратовской области, где приземлился герой. И только один, Василий Песков, отправился к месту рождения Юрия Алексеевича – в деревню Клушино. Он побеседовал с мамой, земляками космонавта и опубликовал материал в «Комсомольской правде». Об истоке подвига советского человека, Советского Союза читал потом весь мир.

Первый полёт человека в космос – это раз и навсегда в биографии планеты. А Послание Президента РФ – ежегодное. Оно вроде как «для внутреннего употребления», но СМИ всего мира уделили обсуждению нынешней речи В.В. Путина неслыханное внимание. Западные аналитики буквально взвыли после того, что было на «десерт». Без предварительных дипломатических договорённостей Верховный главнокомандующий заявил о приостановке Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях. Неделей раньше интернет по всему миру разнёс, будто Северный флот РФ на боевое дежурство вышел с ядерным оружием… Наврали, скорей всего, но всё равно страшно! В России «бардак» исторически. Даже случайный ядерный удар – это раз и навсегда! По крайней мере, для нынешней цивилизации.

… Книга В. Пикуля, бывшего юнги Северного флота, "Баязет" - о русских героях. Там есть диалог двух офицеров. «Россия, как вам известно, страна "пространственная" и со времен Рюрика держится на одних беспорядках. Выбирайте сами: беспорядок и Россия или порядок, но нет России». Естественно, оба выбирают первое. Так вот, о «беспорядке», пугающем Запад. Костромичи Северный флот знают. При СССР снабжали моряков по разнарядке картофелем, костромские литераторы, артисты постоянно ездили с выступлениями на корабли, ребята многие там служили и служат сейчас. Баек про «пьянство» и «шуточки» северных моряков известно немало. При Брежневе, в самый разгар «холодной войны», появилась такая. Сорвались-таки две ядерных державы, шарахнули друг по другу ядерным оружием. В итоге Картер из бункера звонит Брежневу:

- Сдавайся, у меня ещё пара ракет в запасе!

Что делать, если всё войско выполнило приказ, разом ухнуло весь боезапас? И вдруг звонок по секретной связи:

- Северный флот к бою готов!

Вывод из байки очень мудрый: с Русью воевать бесполезно. Неважно, какая она: княжеская, ордынская, императорская или советская. Не случайно Бисмарк своим потомкам завещал: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Однако он же, железный канцлер, указал, как надо побеждать: «Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя». Чем мы и занимались три десятка лет, по крайней мере. Враг известен – либерализм, «неолиберальные и тоталитарные по своей сути ценности», как сказано в Послании. «И конечно, для укрепления наших общих ценностей, национальной идентичности крайне важны система образования, отечественная культура. …Первое – вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием». И так далее… Напрямую война либералам вроде как не объявлена. А то, что в зале впервые присутствовали участники СВО – не сигнал? Обстрелянный человек уже никак не либерал, он знает, что такое Родина. И в ближайшее время, как заявлено, эти люди будут выдвигаться как по военной, так и по гражданской службе. Это пока они сидели рядышком с заскорузлыми депутатами, начальниками, а завтра многим придётся подвинуться. Энергия Народа, которую очень грамотно гасили либералы, никуда не делась, она только пока «под колпаком».

Моё поколение помнит дискуссию о национальном гимне после ликвидации Союза. По настоянию Путина для российского гимна приняли музыку Александрова, то есть музыку советского гимна. Это, пожалуй, был первый, наиболее заметный шаг Путина навстречу «национальной гордости великороссов». И надо увидеть сегодняшний повод для оптимизма, читать надо внимательно. Вот про олигархов: «Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать всё что угодно, и деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут абсолютно». Это для Запада, а для нас? У нас-то мэры доколе будут связаны с «пэрами» и «херами» коррупцией? Как тут не вспомнить генерала Макашова, его речь с балкона московской мэрии 3 октября 1993 года:

- Силами народа мы взяли эту проклятую мэрию, и никогда на нашей земле не будет больше ни мэров, ни пэров, ни сэров, ни херов!

Полагаю, что аналогия некорректная. Революция с оружием – самоубийство. Читаем внимательней: «Но есть и другой выбор: быть со своей Родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя – в городах, посёлках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много – именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России». Почему же лица многих слушателей были напряжены? Потому, что они знают: цифровизация, искусственный интеллект уже использованы по назначению там, где это надо. Отечественный цифровой рубль выходит на обрезание охоты до паразитических денег. Это как бумажная купюра с уникальным номером. Т.е. путь каждой монеты будет отслежен от ее создания до конечного кошелька, где она осядет. Видно будет всё! Каждый рубль. Нам-то фиолетово, а паразитам?

Но почему же напряжены и лица воинов, сидящих в зале? Потому, что всё, что делается правильно. Но это оборона. А Победа достигается только наступлением. Не после «Сонцепёка», который спалит всё, не после ядерного удара, а ясной Целью всего, что делается. Защитники Отечества ждали вербализации Образа Победы. А этого пока не было…

Потому и фото в начале статьи именно это. Детям «фиолетово»! Солнышко светит, родители вырастили урожай. А папа с мамой знают: будут внуки, потом всё опять повторится сначала. Иную концепцию: после нас хоть потоп дети не знают. Хотя их заставили изучать английский язык со 2-го класса, речь Байдена в Праге они читать не будут. Будучи молодым и сильным, но ещё не президентом, Байден разгромил Югославию. Сегодня вышел на ринг с Путиным уже президентом, но каким? Дело не в том, что у нашего чёрный пояс дзюдо. У нашего – Россия, Святая Русь! У нас на Руси сплошной символизм с начала Сотворения Мира. Фиолетово! Фиолетовый — это последний цвет в спектре цветов, который видит человек, самый высоковибрационный из спектра. Вибрация этого цвета в ауре отражается в седьмом энергоцентре. Седьмой энергоцентр — это связь с Духовным миром, с Божественным источником. Вот вам и ясность: духовное выше материального!

Цикл перемен на планете от Неба, от духовного мира. Был период «Запад одолевает Восток». Именно этот период завершил «холодную войну» победой Запада над Восточным Советским континентальным блоком. А идеи западного либерализма одолели восточно-европейский реальный социализм. Блок НАТО стал расширяться на восток. Каков будет Новый Мировой Порядок? По Закону Перемен реализация «Мечты Китая» без России (уже не голубой) невозможна. Сегодня как день после ночи – восход. «Восток одолевает Центр». Согласно Русской доктрине Победы – Небополитике - Россия в семье народов Востока, под прикрытием совокупной мощи Китая, с наименьшими издержками переживет Битву Конца. Она выйдет из мирового кризиса общества потребления; преодолеет слом технологического уклада пятого уровня хозяйства; и к 2035 году с новыми энерготехнологическими инновациями и новым историческим лицом «маяка правды» выйдет на пик нового порядка гармонии мира грядущего информационного общества.

С позиции космического Закона Перемен пытаться подтолкнуть исторический процесс в иную сторону усилиями человеческой воли бесполезно. Но зато, разобравшись с приливами и отливами энергий Космоса, обретя знание циклов в практической политике, можно поймать фазу начала витка (кайрос), оседлать волну перемен, и малыми усилиями с минимумом издержек добиться успеха в исполнении замысла «чудесным образом». Чудо всегда рядом. Скоро опять будем отмечать День Победы. Цвет флага той Победы известен, Красную площадь переименовать не успели, хотя именно в этот день драпировали в голубую. Пытались перепрошить наше глубинное сознание либерально-голубым цветом. «Гори оно синим огнём» - так выражается пришедший в отчаяние человек, сложивший руки перед лицом беды. А Победа – это преодоление беды! Наложите на красный цвет синий и что получится? Фиолетовый! Дети рождаются для счастья.

Подвиг нашего Союза, Гагарина – достояние всего человечества. Имя ракеты-носителя «Восток», а корабль, на борту которого находился Гагарин, - «Восток-1»! А почему летал 108 минут? Это число Православных богов. Не путать с религией, это энергии Единого Творца-Вседержителя. Не случайно то знание, которым были «прошиты» православные люди до религиозного раскола (правоверные), китайцы по сию пору называют правильной восточной Верой. 108 чудесно прописано в самом космосе, расположении звёзд и планет. Будете интересоваться, найдёте УРА, угол Ра, равный 14,4 градуса. Он хорошо известен не только в аэродинамике. Попробуйте развить максимальную скорость «пешедралом». Если в цифре угол больше – обгонят. Если угол тела по отношению к поверхности меньше – упадёшь. Так что у нас всё в порядке. Коли разучились радоваться – рожайте детей, чтобы учиться у них. Ура!

Эдуард Наипов,

Кострома