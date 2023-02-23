Подготовка провокации на границах Приднестровья
МО РФ выпустило предупреждение о подготовке вооруженной провокации на границах Приднестровья.
По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования «Азов».
В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию и готово к реагированию на любые изменения обстановки.
PS. Разумеется, такая провокация может быть осуществлена лишь с одобрения и при обеспечении НАТО. Тем более, имеется большое желание захватить склады боеприпасов в Колбасном.
Не случайно, в последние месяцы в Молдавию уже идут поставки западной техники, в Румынии у границ с Молдавией сосредоточены войска НАТО, а в самой Молдавии готовится процесс запрещения всех оппозиционных партий и телеканалов по украинскому образцу. По сути, лишь полная слабость режима Санду замедляет этот процесс, но при дальнейшем повышении ставок, но проблему марионеточной Санду вряд ли посмотрят.
Как будто было не понятно раньше… Вокруг РФ еще много стран.
Ну да ЛОКИ-много -типа молдовы с румынией ,премьера которой никто не знает имени,а в Приднестровье много оружия ..Мечтаешь??надеешься ?-нет ,по плану их -не твое с Навальнером лондонским время…
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Вслед за президентом США Джо Байденом Киев во вторник посетили статусные конгрессмены-республиканцы. Они тоже встретились с Зеленским, выразили ему свою поддержку и «провели надзор за поставками военной техники», что бы это ни значило.
Делегацию республиканцев возглавил Майкл Маккол (Техас), глава комитета Палаты представителей по иностранным делам, также туда вошли конгрессмены Кит Селф (Техас), Даррелл Исса (Калифорния), Макс Миллер (Огайо) и Джейк Эллзи (Техас).
Республиканцы жестко раскритиковали Байдена: по мнению Иссы, визит президента США был «стратегическим провалом», потому что Байден не представил никаких новых «планов» США в отношении Украины. Маккол пошел еще дальше: он считает, что Байден «слишком медлителен» в отношении поставок оружия на Украину, а в недавнем интервью CNN и вовсе обвинил президента в том, что тот “помогает Владимиру Путину», стремящемуся, якобы, к превращению российско-украинского конфликта в «долгую, затяжную войну». А чем дольше длится война, тем вероятнее, что американский народ, а следовательно, Конгресс, потеряют интерес к помощи Украине.
Посетившие Киев республиканцы считают, что Зеленскому в первую очередь нужна артиллерия дальнего действия, ракеты ANACMS, способные поражать цели в Крыму, системы класса «воздух-земля», и, не в последнюю очередь, истребители F-16.
«У нас есть мощная двухпартийная поддержка, чтобы дать Украине все необходимое для победы», – заявил Маккол.
П.С. Ну так кто на кого пошел войной КБЭЛОКА?? И каково это ощущать себя ИНСТРУМЕНТОМ всего лишь..?
С международным мужским днем !!!
Женский праздник близко, близко.
Не подведи меня пиписка.
Да не посрамим Землю нашу Приднестровскую.