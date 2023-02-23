МО РФ выпустило предупреждение о подготовке вооруженной провокации на границах Приднестровья.



По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования «Азов».

В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию и готово к реагированию на любые изменения обстановки.

PS. Разумеется, такая провокация может быть осуществлена лишь с одобрения и при обеспечении НАТО. Тем более, имеется большое желание захватить склады боеприпасов в Колбасном.

Не случайно, в последние месяцы в Молдавию уже идут поставки западной техники, в Румынии у границ с Молдавией сосредоточены войска НАТО, а в самой Молдавии готовится процесс запрещения всех оппозиционных партий и телеканалов по украинскому образцу. По сути, лишь полная слабость режима Санду замедляет этот процесс, но при дальнейшем повышении ставок, но проблему марионеточной Санду вряд ли посмотрят.

