Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
”’–”’Zdravctvyi`te”’–”’
…Хорошее=Правдивое Обращение,принимается!
То,что Сказано – Исторической Правдаю называется!
(и Совершенно НЕ важно то,что “НЕКОТОРЫМИ”…Это отвергается)
(это Относится К-ТЕМ,кто над Советским Временем – издевается)
* Благодаря Тому Времени и Армии ТОЙ – Каждый ИЗ нас Живой!
ТО Время к-себе – Уважение Заслужило,хотя там – Разное было…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
—Была Прекрасная Родина!(СССР)
(оБЕЗдушенные – обоЗВАЛИ её “уродина”)
А ведь Она – Была ВСЕМ как Родина-Мать!
(какой ВЫРАДОК решится “ТАКое” – О Матери сказать!)
…РАЗРУШАЛИ Родину – и ИЗНУТРИ,не одну ПЯТИЛЕТКУ – и НЕ три…
Парт-МАРАЗМатики и АНДРОПОВщина – её ИЗНУТРИ РАЗРУШАЛИ…
Ну а МЫ,просто жили И – НИЧЕГО об эТОМ – НЕ знали…
*** И когда БЫЛ “ТОТ-час” то МЫ – на Защиту Её НЕ встали…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…ВСЕХ ОБМАНули,а ВМЕСТО Родины – НЫНЕшнюю рф-iю ПОДсунули…
ЧЛЕНЫ т.н.”едроССни” – власть ЗАХВАТили – “ИХ” – Назначили…
*** ВО властных структурАХ – ЧУЖИЕ,ВСЕ “они” – НЕ Русские!!!
Там,ЧУЖОЙ чужому ПОДЧИНЯЕТСЯ и “ЭТО” – “российскОЙ-властью” называется…
* а Русь – РАЗРУШАЕТСЯ-и-РАЗГРАБЛЯЕТСЯ…”ЭТО” – рф-ей Называется…
(В-добавок ВСЯ страна – В…АНТИсоциальный КИШЛАК превращается…)
…НЕ видит ПравящИХ КЛАН,что Россия – ИЗнутри ОККУПИРУЕТСЯ… :-(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
!!! В России – Нужно “власть=МАСТЬ” Менять!
!!! В России Нужно – Власть Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!
и если Это не Осуществить ТО – Русь Начнут – ИЗнутри РУШИТЬ…
ЭТО станут,”НОВЫЕ-раССияне” ТВАРить,и от-радости(ИХней)”VЫТЬ”…
* Россию НЕ надо и бомбить!–достаТОЧНО изнутри – её оМАЙДАНить…
(“законами-едроССни” – Социум РАЗРУШАТЬ и – Русь МАЙДАНизировать…)
…что Уже ПОВСЕМЕСТНО в России – и НАЧАЛИ – Осуществлять…
[но НЕ видят этого ТЕ,кто в России "У-РУЛЯ" - сплош "тру-ля-ля-ля-ля"]
_ _ _ _ _
Ничего ни к кому личного.Благодарю.
=====
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 23–2–23.