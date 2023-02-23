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Красный Праздник – 23 февраля | Владимир Соловейчик

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ec2mu85ls_o
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1291 1007
    Valeriy Bondarik 14 мин. назад

      ”’–”’Zdravctvyi`te”’–”’

      …Хорошее=Правдивое Обращение,принимается!
      То,что Сказано – Исторической Правдаю называется!
      (и Совершенно НЕ важно то,что “НЕКОТОРЫМИ”…Это отвергается)
      (это Относится К-ТЕМ,кто над Советским Временем – издевается)
      * Благодаря Тому Времени и Армии ТОЙ – Каждый ИЗ нас Живой!
      ТО Время к-себе – Уважение Заслужило,хотя там – Разное было…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      —Была Прекрасная Родина!(СССР)
      (оБЕЗдушенные – обоЗВАЛИ её “уродина”)
      А ведь Она – Была ВСЕМ как Родина-Мать!
      (какой ВЫРАДОК решится “ТАКое” – О Матери сказать!)
      …РАЗРУШАЛИ Родину – и ИЗНУТРИ,не одну ПЯТИЛЕТКУ – и НЕ три…
      Парт-МАРАЗМатики и АНДРОПОВщина – её ИЗНУТРИ РАЗРУШАЛИ…
      Ну а МЫ,просто жили И – НИЧЕГО об эТОМ – НЕ знали…
      *** И когда БЫЛ “ТОТ-час” то МЫ – на Защиту Её НЕ встали…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      …ВСЕХ ОБМАНули,а ВМЕСТО Родины – НЫНЕшнюю рф-iю ПОДсунули…
      ЧЛЕНЫ т.н.”едроССни” – власть ЗАХВАТили – “ИХ” – Назначили…
      *** ВО властных структурАХ – ЧУЖИЕ,ВСЕ “они” – НЕ Русские!!!
      Там,ЧУЖОЙ чужому ПОДЧИНЯЕТСЯ и “ЭТО” – “российскОЙ-властью” называется…
      * а Русь – РАЗРУШАЕТСЯ-и-РАЗГРАБЛЯЕТСЯ…”ЭТО” – рф-ей Называется…
      (В-добавок ВСЯ страна – В…АНТИсоциальный КИШЛАК превращается…)
      …НЕ видит ПравящИХ КЛАН,что Россия – ИЗнутри ОККУПИРУЕТСЯ… :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      !!! В России – Нужно “власть=МАСТЬ” Менять!
      !!! В России Нужно – Власть Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!
      и если Это не Осуществить ТО – Русь Начнут – ИЗнутри РУШИТЬ…
      ЭТО станут,”НОВЫЕ-раССияне” ТВАРить,и от-радости(ИХней)”VЫТЬ”…
      * Россию НЕ надо и бомбить!–достаТОЧНО изнутри – её оМАЙДАНить…
      (“законами-едроССни” – Социум РАЗРУШАТЬ и – Русь МАЙДАНизировать…)
      …что Уже ПОВСЕМЕСТНО в России – и НАЧАЛИ – Осуществлять…
      [но НЕ видят этого ТЕ,кто в России "У-РУЛЯ" - сплош "тру-ля-ля-ля-ля"]
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 23–2–23.

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